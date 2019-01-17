Köpeklerde sosyalizasyon

Köpeğin sosyalizasyon dönemi, aslen sosyal davranış ve etkileşimleri öğrenme sürecidir.
Köpek yavrularının doğduktan sonraki 3 ila 12 haftalık oldukları zaman aralığı, onların sosyalizasyon inşaası için kritik bir süreçtir. Bu dönem içerisindeki canlılarla iletişim, değişik seslere maruz kalma, obje etkileşimleri onların ileri ki yaşamlarındaki karakterlerinin şekillenmesinde büyük rol oynayacaktır. Bu dönemin başarılı bir süreç olması çevresel faktörler, insan manipülasyonları, anne ve kardeşlerle olan etkileşimle karakterize olmaktadır. Birinci sosyalizasyon dönemi olarak adlandırılan 3-5. hafta aralığı, köpeğin türdeş ilişkilerini oluşturduğu ve onlarla iletişim kurallarını öğrendiği dönemdir. 5-12. haftalar arasında da yavrunun insanlar, diğer canlılar ve şehir yaşantısıyla iletişime geçtiği dönemidir ki buna da, ikinci sosyalizasyon dönemi denilir. Köpeğin bu kritik dönemlerde yaşayacağı deneyimler, ilerideki yaşantısını onun sosyal davranışlarını ve etkileşimlerini belirleyecektir.
ÇEŞİTLİ SESLER DİNLETİLMELİ
Sosyalizasyon süreçleri köpeklerde ırka, çevresel uyaranların çeşitliliği ve etkili oluşuna, anne ve kardeş etkileşimlerine göre değişebilmektedir. Yavru köpeklerin anneyi emme dönemi içerisinde 12-14. günlerinde kulakları duymaya başlar. Bu dönemin başlamasıyla birlikte yavrulara gök gürültüsü, çocuk sesi, araba sesi gibi seslerin günün belli saatlerinde dinletilmesi ve diğer zamanlarda da sürekli olarak radyonun açık bırakılması yavruların ilerideki hayatlarında sese karşı olan duyarlılıklarını ve korkularını engelleyecektir. 12. haftaya kadar anne ve kardeşlerle bir arada kalması gereken yavru bu dönemde, ilk olarak annesinden sosyal davranışları ve doğru vücut dilini öğrenmeye başlayacak, aynı zamanda kardeşleriyle olan etkileşimleri esnasında, hiyerarşi, oyun ilişkileri, mücadele gibi kavramları geliştirecektir. Bu dönem ısırma davranışının baskılandığı dönem olması itibarıyla oldukça önemli bir dönemdir. Bu süreçte yavruların insan diyaloğunu öğrenmeleri adına mutlaka yetişkin ve çocuklarla temas ettirilmeleri, sevilip dokunulmaları, insan-köpek sosyalizasyonu açısından çok önemlidir. Ayrıca yavruların barındıkları alanda çeşitli köpek oyuncaklarının bırakılması obje diyaloğu için gereklidir.
KORKAK VE AGRESİF OLABİLİRLER
Kritik sosyalizasyon dönemini kötü ve iletişimsiz geçiren köpek yavruları hayatlarının ilerleyen dönemlerinde çekinik, korkak ve hatta agresif olabilmektedirler.
Günümüzde birçok köpek davranış bozukluklarının temelinde, sosyalizasyon döneminin sağlıksız koşullarda geçirilmiş olması yatmaktadır. Bu dönemin verimsiz geçirilmesi sonucu oluşan davranış bozukluklarının olgunluk döneminde eliminasyonu ve rehabilitasyonu son derece zor ve genellikle başarısız sonuçlanmaktadır.
Köpeklerin insan topluluklarıyla beraber aynı yaşam döngüsünü paylaştığı gerçeğinden yola çıkıldığında sosyalizasyon kaçınılmazdır. Sosyal yapılanması sağlam olan köpekler şehir hayatına daha uyumlu olacaktır.
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
PİTBULL HAKKINDA YANLIŞ BİLİNENLER
Pitbull, ırkı köpeklerin laboratuvar koşullarında üretilmiş oldukları kanısı yanlıştır. Pitbull, bulldog, bullterrier gibi ırkların melezlendirilmeleri sonucunda saflaştırılmış bir ırktır. Bu ırkın oluşumunda herhangi bir laboratuvar manipülasyonu söz konusu değildir. Ayrıca bu köpeklerin doğuştan agresif oldukları ve insan hayatı için tehlike oluşturdukları kanısı da yanlıştır. Pitbull’ların kötü şöhrete sahip olmasının temelinde maalesef yanlış ellere düşmeleri ve suistimale uğramaları yatmaktadır. Bu kötü şöhretinden ötürü Türkiye ve birçok ülkede yasaklı ve tehlikeli ırklar kapsamına alınmıştır. Hâlbuki son derece bilinçli yetiştirilmiş ve iyi aile köpeği olan birçok pitbull ülkemizde yaşamaktadır. İnsan hatasıyla yasaklı ırk haline getirilmiş olmaları yanlış ve üzücüdür. Üretimlerinin ve satışlarının denetlenmesi ve sahipleri tarafından kötü amaçlara alet edilmeleri engellendiği takdirde son derece uyumlu ve sosyal köpekler haline gelebilmektedirler.
Köpeklerde sosyalizasyon
Köpeğin sosyalizasyon dönemi, aslen sosyal davranış ve etkileşimleri öğrenme sürecidir.
Köpek yavrularının doğduktan sonraki 3 ila 12 haftalık oldukları zaman aralığı, onların sosyalizasyon inşaası için kritik bir süreçtir. Bu dönem içerisindeki canlılarla iletişim, değişik seslere maruz kalma, obje etkileşimleri onların ileri ki yaşamlarındaki karakterlerinin şekillenmesinde büyük rol oynayacaktır. Bu dönemin başarılı bir süreç olması çevresel faktörler, insan manipülasyonları, anne ve kardeşlerle olan etkileşimle karakterize olmaktadır. Birinci sosyalizasyon dönemi olarak adlandırılan 3-5. hafta aralığı, köpeğin türdeş ilişkilerini oluşturduğu ve onlarla iletişim kurallarını öğrendiği dönemdir. 5-12. haftalar arasında da yavrunun insanlar, diğer canlılar ve şehir yaşantısıyla iletişime geçtiği dönemidir ki buna da, ikinci sosyalizasyon dönemi denilir. Köpeğin bu kritik dönemlerde yaşayacağı deneyimler, ilerideki yaşantısını onun sosyal davranışlarını ve etkileşimlerini belirleyecektir.
ÇEŞİTLİ SESLER DİNLETİLMELİ
Sosyalizasyon süreçleri köpeklerde ırka, çevresel uyaranların çeşitliliği ve etkili oluşuna, anne ve kardeş etkileşimlerine göre değişebilmektedir. Yavru köpeklerin anneyi emme dönemi içerisinde 12-14. günlerinde kulakları duymaya başlar. Bu dönemin başlamasıyla birlikte yavrulara gök gürültüsü, çocuk sesi, araba sesi gibi seslerin günün belli saatlerinde dinletilmesi ve diğer zamanlarda da sürekli olarak radyonun açık bırakılması yavruların ilerideki hayatlarında sese karşı olan duyarlılıklarını ve korkularını engelleyecektir. 12. haftaya kadar anne ve kardeşlerle bir arada kalması gereken yavru bu dönemde, ilk olarak annesinden sosyal davranışları ve doğru vücut dilini öğrenmeye başlayacak, aynı zamanda kardeşleriyle olan etkileşimleri esnasında, hiyerarşi, oyun ilişkileri, mücadele gibi kavramları geliştirecektir. Bu dönem ısırma davranışının baskılandığı dönem olması itibarıyla oldukça önemli bir dönemdir. Bu süreçte yavruların insan diyaloğunu öğrenmeleri adına mutlaka yetişkin ve çocuklarla temas ettirilmeleri, sevilip dokunulmaları, insan-köpek sosyalizasyonu açısından çok önemlidir. Ayrıca yavruların barındıkları alanda çeşitli köpek oyuncaklarının bırakılması obje diyaloğu için gereklidir.
KORKAK VE AGRESİF OLABİLİRLER
Kritik sosyalizasyon dönemini kötü ve iletişimsiz geçiren köpek yavruları hayatlarının ilerleyen dönemlerinde çekinik, korkak ve hatta agresif olabilmektedirler.
Günümüzde birçok köpek davranış bozukluklarının temelinde, sosyalizasyon döneminin sağlıksız koşullarda geçirilmiş olması yatmaktadır. Bu dönemin verimsiz geçirilmesi sonucu oluşan davranış bozukluklarının olgunluk döneminde eliminasyonu ve rehabilitasyonu son derece zor ve genellikle başarısız sonuçlanmaktadır.
Köpeklerin insan topluluklarıyla beraber aynı yaşam döngüsünü paylaştığı gerçeğinden yola çıkıldığında sosyalizasyon kaçınılmazdır. Sosyal yapılanması sağlam olan köpekler şehir hayatına daha uyumlu olacaktır.
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
PİTBULL HAKKINDA YANLIŞ BİLİNENLER
Pitbull, ırkı köpeklerin laboratuvar koşullarında üretilmiş oldukları kanısı yanlıştır. Pitbull, bulldog, bullterrier gibi ırkların melezlendirilmeleri sonucunda saflaştırılmış bir ırktır. Bu ırkın oluşumunda herhangi bir laboratuvar manipülasyonu söz konusu değildir. Ayrıca bu köpeklerin doğuştan agresif oldukları ve insan hayatı için tehlike oluşturdukları kanısı da yanlıştır. Pitbull’ların kötü şöhrete sahip olmasının temelinde maalesef yanlış ellere düşmeleri ve suistimale uğramaları yatmaktadır. Bu kötü şöhretinden ötürü Türkiye ve birçok ülkede yasaklı ve tehlikeli ırklar kapsamına alınmıştır. Hâlbuki son derece bilinçli yetiştirilmiş ve iyi aile köpeği olan birçok pitbull ülkemizde yaşamaktadır. İnsan hatasıyla yasaklı ırk haline getirilmiş olmaları yanlış ve üzücüdür. Üretimlerinin ve satışlarının denetlenmesi ve sahipleri tarafından kötü amaçlara alet edilmeleri engellendiği takdirde son derece uyumlu ve sosyal köpekler haline gelebilmektedirler.