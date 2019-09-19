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Tarkan Özvardar

Tarkan Özvardar

tarkanozvardar@gmail.com

Köpeklerde sonbahara hazırlık

19 Eylül 2019

Sıcak yaz aylarını geride bıraktığımız şu günlerde mevsimin sonbahara dönüşüyle, hava ısısı başta olmak üzere birçok doğal döngü de değişmekte.

Bazen sert olabilen bu geçiş dönemleri tüm canlıların adaptasyonlarını zorlaştırabilmektedir. Bizlerle birlikte yaşayan köpeklerimiz de, değişen tabiata ayak uydurma konusunda zaman zaman zorluklar yaşayabilmekte ve onlar için önlem almamız gerekebilmektedir.
Eylül ayının ortalarını geçtiğimiz şu günlerde özellikle gece ile gündüz arasındaki yüksek ısı farklılıkları tıpkı bizlerde olduğu gibi köpeklerde de bağışıklık sistemini zorlayabilmekte ve bazı hastalıklara zemin oluşturmaktadır.

AKŞAM VAKİTLERİ KISA GEZİNTİLER

Sonbaharda köpeklerimizde gözlemleyebileceğimiz hastalıkları şu şekilde sıralayabiliriz;
-Solunum yolu hastalıkları: Gerek ısı farkından kaynaklı gerekse hava değişimi kökenli bağışıklık sistemlerinin zayıflamasına bağlı olarak özellikle bulaşıcı karakterli üst solunum yolu hastalıklarına dostlarımız bu dönemde daha yatkındır. Ayrıca havanın soğumasıyla özellikle akşam vakitleri daha kısa gezintiler ve evde yaşayan köpeklerde evin daha az havalandırılmasına bağlı kuru ve alerjik ev ortamlarında daha fazla vakit geçirme, genellikle kuru öksürük, hapşırma ve tıksırma ataklarıyla karakterize üst solunum yolu hastalıklarına davetiye çıkarmaktadır. Köpek parklardaki buluşmalar esnasında da bulaşıcı bakteriyel yada viral kökenli bu hastalıkların köpekten köpeğe bulaşması da kolaylaşmaktadır.
- Mide-barsak sistemi rahatsızlıkları:
Yine bu dönemdeki ani ısı değişimleri köpeklerin sindirim sistemlerini üşütmelerine sebep verebilmektedir. Özellikle gaz birikmeleri, ishal ve kusma ile gözlemlenen rahatsızlıklar dostlarımız için can sıkıcı olabilmektedir. Ayrıca bahçede yaşayan dostlarımız dökülen ve toplanmayan çürümüş yaz meyveleri ve yaprakları da yiyebilmekte ve bunlar da sindirim sistemlerini bozabilmektedir.
Viral ölümcül hastalıkların şekillenmesi sonbaharla birlikte değişen floraya ayak uydurmaya çalışan özellikle de yavru ve genç köpeklerde bağışıklık sistemlerinin düşmesiyle fırsatçı tehlikeli viral ve bulaşıcı olan kanlı ishal (parvoviral enterit) ve gençlik hastalığı (distemper) gibi oldukça kötü hastalıkların da ortaya çıkması olasıdır.
Bu virüslere karşı zayıf bağışıklığı olan köpeklerin yaşam şansları maalesef oldukça düşüktür.

EVİN HAVALANDIRMASINA DİKKAT

Tüm bu hastalık ihtimallerine karşı dostlarımızı korumak ve onların immün sistemlerini değişen koşullara hazırlamak adına alınabilecek önlem ve hazırlıkları şöyle sıralayabiliriz:
- Köpeklerimizin ısı yalıtımında en önemli olan tüylerini bu dönemde kesinlikle tıraş ettirmemeliyiz.
- Sonbahar geçişlerinde dostlarımıza bağışıklık güçlendirici vitamin ve takviye kürler yaparak değişen koşullara onları daha iyi hazırlayabiliriz.
- Bahçede yaşayan köpeklerin kulübelerinin onarım ve tadilatlarını yapıp daha iyi muhafaza koşulları oluşturabiliriz.
- Yavru ve genç köpeklerimizin devam etmekte olan aşı programlarına bu dönemlerde çok daha önem göstermeliyiz.
- Evlerde daha fazla vakit geçirmeye başlayan dostlarımız için evin havalandırmasına dikkat etmeliyiz.
- Bu dönemlerde sık banyo yaptırmaktan kaçınmalıyız.
- Gezinti ve egzersizlerine önem vererek onları stresden uzak tutmalıyız.
- Değişen koşullara göre özellikle bahçe köpeklerinin beslenme ve takviye gıdalarına dikkat etmeliyiz.
- Rutin veteriner kontrolleri ve check-up’larla bu dönemde köpeklerimizi kontrol altında tutmayı ihmal etmemeliyiz.
- Dostumuzda herhangi bir hastalık belirtisi yada halsizlik haliyle karşılaşırsak doğrudan Veteriner Hekimimize danışmamız gerektiğini unutmamalıyız.
Tüm evcil dostlarımıza sağlıklı bir sonbahar diliyorum.

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