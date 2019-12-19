Köpeklerde sık görülen göz hastalıkları

Gözler, tüm memeli canlılarda olduğu gibi geçmişinde avcı olan köpekler için de büyük öneme sahip organlardır.
Günlük aktivitelerde, takip etmede, çevreyle iletişimde, besin kaynaklarını bulma ve tanımlamada... Daha birçok yaşamsal faaliyetlerde köpekler de bizler gibi gözlerine ihtiyaç duyarlar. Görsel algıları ve renk tanımlamaları bizlerden farklı da olsa, onlar için de büyük öneme sahip olan gözler, zaman zaman rahatsızlanabilir, takip ve bakıma ihtiyaç duyabilir.
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İnsan için de karşılaşılabilen göz hastalıklarının birçoğunu köpeklerde de görmek olasıdır. Ayrıca köpeklerin türe özgü göz hastalıkları da bulunmaktadır.
Köpeklerimizde rastlayabileceğimiz göz problemlerini şöyle sıralayabiliriz:
* Konjuctivit: Bu hastalık bakteriyel, viral ya da alerjik kökenli olabilmektedir. Hastalığın belirtileri, köpeğin gözlerini patileriyle ya da yere sürterek kaşımaya çalışması, akıntı, çapaklanma, kızarıklık, sık göz kırpma, huzursuzluk ve bazen de gözlerde şişmeyle karakterizedir. Hangi kökene bağlı oluştuğuna göre tedavi edilmesi gerekir. Tedavide düzenli aralıklarla göz damlaları merhemler ya da sistemik ilaçlar kullanılır. Bu hastalığın diğer bir şekli de köpeklerde bulunan üçüncü göz kapağının içerisinde bulunan lenf bezlerinin büyümesiyle karakterize olan foliküler konjuktivittir. Bu hastalıkta eliminasyon genellikle basit cerrahi müdahale ile sağlanır.
* Epifor (Aşırı Gözyaşı Akıntısı): Tüm köpek ırklarında görülebildiği gibi daha çok küçük ırklara mahsus bir göz hastalığıdır. Gözyaşı drenaj kanallarının ağızlarının darlığına bağlı olarak gözyaşının gözün dışına akması ve bu bölgeleri kahverengimsi-kızılımsı renge boyamasıyla karakterizedir. Beyaz renkli köpeklerde tespiti çok daha kolaydır. Doğumsal kökenli olabildiği gibi travmaya bağlı da oluşabilir. Müdahale, sebebe göre de değişebildiği için mutlaka veteriner muayenesi gerekir.
* Katarakt: Bu hastalık gözün içindeki lens organının saydamlığını yitirmesiyle şekillenir. Her ne kadar yaşlı köpeklerin hastalığı olarak bilinse de özellikle metabolik hastalıklara bağlı olarak genç köpeklerde de görülebilir. Katarakt oluşumlu köpeklerin özellikle gece görüşleri zayıflar. Hatta tamamen görme kaybı şekillenebilir. Bu hastalığın tedavisi cerrahi yöntemlerle mümkündür.
* Göz Kuruluğu: Gözyaşı bezinin enfeksiyon ya da travmaya bağlı olarak yeterli miktarda gözyaşı üretememesi ile karakterizedir. Aşırı göz kırpma, göz kapaklarında şişme ve köpekte huzursuzluk genel semptomlar arasındadır. İhmal edildiği taktirde korneada geri dönüşü olmayan hasarlara sebep olabilir. Tespit ve tedavi için veteriner hekime başvurulmalıdır.
* Kiraz Göz: Bu hastalık özellikle Cane Corsa, Rottweiler, Boxer gibi ırklarda sıklıkla görülür. Hastalığın sebebi göz yaşı bezinin (harder), aşırı büyümesi ve üçüncü göz kapağını gözün dışına iterek belirginleştirmesi ile karakterizedir. Genelde tek gözde görüldüğü gibi iki gözde de şekillenebilir. İlaç kullanımları çoğunlukla yetersiz kaldığı için operatif müdahaleye ihtiyaç duyulur.
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Dostumuzun gözlerindeki değişimleri takip etmek ve bakımlarını yapmak bizlerin sorumluluğundadır. Ara ara steril göz temizleme solüsyonları ile yapılacak göz temizlikleri onun konforunu artıracaktır.
Köpeklerde sık görülen göz hastalıkları
Gözler, tüm memeli canlılarda olduğu gibi geçmişinde avcı olan köpekler için de büyük öneme sahip organlardır.
Günlük aktivitelerde, takip etmede, çevreyle iletişimde, besin kaynaklarını bulma ve tanımlamada... Daha birçok yaşamsal faaliyetlerde köpekler de bizler gibi gözlerine ihtiyaç duyarlar. Görsel algıları ve renk tanımlamaları bizlerden farklı da olsa, onlar için de büyük öneme sahip olan gözler, zaman zaman rahatsızlanabilir, takip ve bakıma ihtiyaç duyabilir.
* * *
İnsan için de karşılaşılabilen göz hastalıklarının birçoğunu köpeklerde de görmek olasıdır. Ayrıca köpeklerin türe özgü göz hastalıkları da bulunmaktadır.
Köpeklerimizde rastlayabileceğimiz göz problemlerini şöyle sıralayabiliriz:
* Konjuctivit: Bu hastalık bakteriyel, viral ya da alerjik kökenli olabilmektedir. Hastalığın belirtileri, köpeğin gözlerini patileriyle ya da yere sürterek kaşımaya çalışması, akıntı, çapaklanma, kızarıklık, sık göz kırpma, huzursuzluk ve bazen de gözlerde şişmeyle karakterizedir. Hangi kökene bağlı oluştuğuna göre tedavi edilmesi gerekir. Tedavide düzenli aralıklarla göz damlaları merhemler ya da sistemik ilaçlar kullanılır. Bu hastalığın diğer bir şekli de köpeklerde bulunan üçüncü göz kapağının içerisinde bulunan lenf bezlerinin büyümesiyle karakterize olan foliküler konjuktivittir. Bu hastalıkta eliminasyon genellikle basit cerrahi müdahale ile sağlanır.
* Epifor (Aşırı Gözyaşı Akıntısı): Tüm köpek ırklarında görülebildiği gibi daha çok küçük ırklara mahsus bir göz hastalığıdır. Gözyaşı drenaj kanallarının ağızlarının darlığına bağlı olarak gözyaşının gözün dışına akması ve bu bölgeleri kahverengimsi-kızılımsı renge boyamasıyla karakterizedir. Beyaz renkli köpeklerde tespiti çok daha kolaydır. Doğumsal kökenli olabildiği gibi travmaya bağlı da oluşabilir. Müdahale, sebebe göre de değişebildiği için mutlaka veteriner muayenesi gerekir.
* Katarakt: Bu hastalık gözün içindeki lens organının saydamlığını yitirmesiyle şekillenir. Her ne kadar yaşlı köpeklerin hastalığı olarak bilinse de özellikle metabolik hastalıklara bağlı olarak genç köpeklerde de görülebilir. Katarakt oluşumlu köpeklerin özellikle gece görüşleri zayıflar. Hatta tamamen görme kaybı şekillenebilir. Bu hastalığın tedavisi cerrahi yöntemlerle mümkündür.
* Göz Kuruluğu: Gözyaşı bezinin enfeksiyon ya da travmaya bağlı olarak yeterli miktarda gözyaşı üretememesi ile karakterizedir. Aşırı göz kırpma, göz kapaklarında şişme ve köpekte huzursuzluk genel semptomlar arasındadır. İhmal edildiği taktirde korneada geri dönüşü olmayan hasarlara sebep olabilir. Tespit ve tedavi için veteriner hekime başvurulmalıdır.
* Kiraz Göz: Bu hastalık özellikle Cane Corsa, Rottweiler, Boxer gibi ırklarda sıklıkla görülür. Hastalığın sebebi göz yaşı bezinin (harder), aşırı büyümesi ve üçüncü göz kapağını gözün dışına iterek belirginleştirmesi ile karakterizedir. Genelde tek gözde görüldüğü gibi iki gözde de şekillenebilir. İlaç kullanımları çoğunlukla yetersiz kaldığı için operatif müdahaleye ihtiyaç duyulur.
* * *
Dostumuzun gözlerindeki değişimleri takip etmek ve bakımlarını yapmak bizlerin sorumluluğundadır. Ara ara steril göz temizleme solüsyonları ile yapılacak göz temizlikleri onun konforunu artıracaktır.