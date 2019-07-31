Köpeklerde sıcak çarpması

Artan yaz sıcakları maalesef gerek evde, gerekse de sokakta yaşayan köpekler için ‘sıcak çarpması’ riskini doğurmaktadır.
Köpekler, bizlere nazaran ısı çarpmasına çok daha az toleranslıdırlar. Bu da yaz aylarını onlar için tehlikeli hale getirebilmektedir. Köpekler, ısı regülasyonu ve vücutlarını serinletme işlemini soluk alıp verme esnasında gerçekleştirirler. Hava ısısının yükseldiği dönemde dostlarımız için bu işlem çok daha zor bir hal alır. Bunu, tıpkı bir hava soğutmalı araba motoruna benzetebiliriz. Eğer bu mekanizma bozulursa vücutları hızla su kaybetmeye başlar ve maalesef çoğunlukla erken müdahale olmadığı takdirde ölümle sonuçlanır.
Köpeklerde sıcak çarpmasının sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz:
. Sıcak havalarda köpeğin araba içerisinde, camla kapatılmış balkonlarda, güneş ışınlarının dik geldiği açık alan yada plajlarda bırakılması.
. Vücudun susuz kalması.
. Isının yüksek olduğu saatlerde aşırı egzersiz.
. Makina ile tıraş edilme ve güneşin yakıcı etkilerinden koruyan tüy defansının ortadan kaldırılmış olması.
. İshal ve kusma ile seyreden hastalıklarda vücudun hızla su kaybetmiş olması.
Bu ve bunlara benzer sebeplerden ötürü sıcak çarpmasına maruz kalmış bir köpekte belirtilerin neler olduğunu incelemek gerekirse:
. Aşırı salyalanma.
. Kusma ve bazen buna eklenen ishal.
. Kırmızıdan mora kadar olabilen renkte dişeti ve dil rengi.
. Şuur kaybı.
. Vücutta aşırı kasılma ve epilepsi benzeri krizler.
. Donuk ve boş bakışlar.
. Kalp atımlarının aşırı hızlanması.
. Aşırı yüksek vücut ısısı.
Bu semptomların bir ya da daha fazlasını gösteren ısı çarpmasına maruz kalmış bir köpekte acil olarak yapılması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:
. Hızlı bir şekilde ısıya maruz kalınan bölgeden çıkarılıp serin bir yere taşınması.
. Vücudun serin suyla ıslatılarak vücut ısısının düşürülmeye çalışılması.
. Köpeğin yan yatırılıp ağzının açılıp dilinin çekilip solunum yollarını rahatlatmak.
. Şuur yerindeyse serin hatta buzlu su vermek.
. İlk müdahale yapıldıktan sonra acil bir şekilde bir veteriner kliniğine naklini sağlamak.
Unutulmamalıdır ki, köpeklerde vücut ısısı 43 derece ve üstüne ulaştığı anda hızla organ yıkımlanmaları başlar ve ölüm kaçınılmaz olur. Tüm bu sebeplerin eşliğinde sıcak yaz aylarında köpeklerimizi asla arabada, sera etkisi oluşturabilecek cam balkonlarda bırakmamalı, önlerinde her daim serin taze su bulundurmalı, egzersizlerini sabah erken yada akşam serinliklerinde yapmalı zaman zaman vücutlarını ıslatarak serinletmeliyiz. Yine bizlerin sorumluluğunda olan sokaktaki dostlarımız için de gölge alanlara taze su bırakmayı ihmal etmemeliyiz.
Köpeklerde sıcak çarpması
Artan yaz sıcakları maalesef gerek evde, gerekse de sokakta yaşayan köpekler için ‘sıcak çarpması’ riskini doğurmaktadır.
Köpekler, bizlere nazaran ısı çarpmasına çok daha az toleranslıdırlar. Bu da yaz aylarını onlar için tehlikeli hale getirebilmektedir. Köpekler, ısı regülasyonu ve vücutlarını serinletme işlemini soluk alıp verme esnasında gerçekleştirirler. Hava ısısının yükseldiği dönemde dostlarımız için bu işlem çok daha zor bir hal alır. Bunu, tıpkı bir hava soğutmalı araba motoruna benzetebiliriz. Eğer bu mekanizma bozulursa vücutları hızla su kaybetmeye başlar ve maalesef çoğunlukla erken müdahale olmadığı takdirde ölümle sonuçlanır.
Köpeklerde sıcak çarpmasının sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz:
. Sıcak havalarda köpeğin araba içerisinde, camla kapatılmış balkonlarda, güneş ışınlarının dik geldiği açık alan yada plajlarda bırakılması.
. Vücudun susuz kalması.
. Isının yüksek olduğu saatlerde aşırı egzersiz.
. Makina ile tıraş edilme ve güneşin yakıcı etkilerinden koruyan tüy defansının ortadan kaldırılmış olması.
. İshal ve kusma ile seyreden hastalıklarda vücudun hızla su kaybetmiş olması.
Bu ve bunlara benzer sebeplerden ötürü sıcak çarpmasına maruz kalmış bir köpekte belirtilerin neler olduğunu incelemek gerekirse:
. Aşırı salyalanma.
. Kusma ve bazen buna eklenen ishal.
. Kırmızıdan mora kadar olabilen renkte dişeti ve dil rengi.
. Şuur kaybı.
. Vücutta aşırı kasılma ve epilepsi benzeri krizler.
. Donuk ve boş bakışlar.
. Kalp atımlarının aşırı hızlanması.
. Aşırı yüksek vücut ısısı.
Bu semptomların bir ya da daha fazlasını gösteren ısı çarpmasına maruz kalmış bir köpekte acil olarak yapılması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:
. Hızlı bir şekilde ısıya maruz kalınan bölgeden çıkarılıp serin bir yere taşınması.
. Vücudun serin suyla ıslatılarak vücut ısısının düşürülmeye çalışılması.
. Köpeğin yan yatırılıp ağzının açılıp dilinin çekilip solunum yollarını rahatlatmak.
. Şuur yerindeyse serin hatta buzlu su vermek.
. İlk müdahale yapıldıktan sonra acil bir şekilde bir veteriner kliniğine naklini sağlamak.
Unutulmamalıdır ki, köpeklerde vücut ısısı 43 derece ve üstüne ulaştığı anda hızla organ yıkımlanmaları başlar ve ölüm kaçınılmaz olur. Tüm bu sebeplerin eşliğinde sıcak yaz aylarında köpeklerimizi asla arabada, sera etkisi oluşturabilecek cam balkonlarda bırakmamalı, önlerinde her daim serin taze su bulundurmalı, egzersizlerini sabah erken yada akşam serinliklerinde yapmalı zaman zaman vücutlarını ıslatarak serinletmeliyiz. Yine bizlerin sorumluluğunda olan sokaktaki dostlarımız için de gölge alanlara taze su bırakmayı ihmal etmemeliyiz.