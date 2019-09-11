Köpeklerde obezite

Obezite, insanlar için çağımızın en büyük ve tehlikeli hastalıklarından biri. Bizlerle birlikte evlerimizde, bahçelerimizde yaşayan; bizim oluşturduğumuz beslenme ve egzersiz programlarıyla hayatlarını sürdüren köpeklerimiz için de obezite sağlıklarını tehdit eden bir sorun.
Birçok sağlık problemine davetiye çıkarması açısından çok dikkat edilmesi gereken bu hastalığın, bizim sorumluluğumuzda olan dostlarımız açısından kontrolü ve önlenmesi tamamen bizim bilinçlenmemizle mümkün olacaktır.
Bu hastalık, köpeklerde vücut yağlarının miktarının ciddi oranda artmasıyla karakterizedir.
* * *
Bu kontrolsüz kilo artışı vücutlarındaki birçok mekanizmayı bozarak şu tip sıkıntılara yön verir:
- Aşırı kilo eklemlere binen yükü artırarak eklem dejenerasyonlarına, disk fıtıklarına ve bağların kopmalarına neden olabilir. Yüksek kilo ile hareket etmekte olan dostumuzun işlevi bozulan eklemleri , ciddi ağrılara neden olur
- İç organlardaki yağlanma hayati önemi olan kalp, karaciğer gibi organların fonksiyonlarını bozarak yaşam kalitesi ve süresini düşürür,
- Fazla kilo köpeklerde stres ve mutsuz duygu durumunu artırır. Vücuttaki anti stres hormonlarının salınmasına engel olur,
- Ciddi sindirim sistemi ve davranış bozukluklarına neden olur.
* * *
Peki köpeklerde bu hastalığın sebepleri nelerdir?
- Aşırı ve kalitesiz kaynaklarla beslenmek.
- Sahibin köpeği abur-cubur ve ekstra yemeye alıştırması.
- Egzersiz eksiklikleri ve stres.
- Bazı metabolik hastalıklar.
- Genetik ve ırk yatkınlıkları.
- Yaşlanma ve bazal metabolizmanın yavaşlaması.
* * *
Her hastalık gibi obezite de bazı belirtilerle ortaya çıkar. Köpeklerde bu belirtileri sıralamak gerekirse:
- Hızlı ve fazla kilo artışı.
- Egzersiz yapmada isteksizlik.
- Vücut yağlarının gözle görülür artışı.
- Bel bölgesi ve gerdanda genişleme.
- Vücut kitle endeksinde kötü yönelim.
- Yemeğe aşırı düşkünlük ve çok uyuma.
* * *
Bütün bunların ışığında köpeklerde obezitenin engellenmesi için nelere dikkat edilmesi gerekir?
- Doğru ve nitelikli beslenme.
- Yeme alışkanlıklarının düzenlemesi ve disiplinize edilmesi.
- Yaşa göre beslenme düzeni oluşturulması.
- Düzenli gezinti ve egzersiz planları oluşturulması.
- Kilo kontrolü için periyodik tartım yapılması.
- Aralıklarla veteriner hekim tarafından yapılacak tetkik ve klinik kontroller.
- Abur-cubur ve fazla ödül maması kullanımını engellemek.
- Dostumuzu stres ve mutsuzluktan uzak tutmak.
* * *
Eğer köpeğimiz obeziteye yakalanmış mücadele ediyorsa:
- Diyet oluşumlarına sıkı sıkıya uymalıyız.
- Mama formasyonlarını obezite ile mücadele hedefli değiştirmeliyiz.
- Egzersizleri yavaş ve periyodik artırmalıyız.
- Dostlarımızla daha çok vakit geçirerek mental olarak onu rahatlatıp daha az yalnız bırakmalıyız.
* * *
Bizlerin gözetiminde olan can dostlarımızın hayat ritimlerine uygun beslenmesine çok dikkat etmeliyiz.
Obezite ile mücadele ilkemiz doyurmak değil beslemek olmalıdır; bunu unutmamalıyız...
Köpeklerde obezite
Obezite, insanlar için çağımızın en büyük ve tehlikeli hastalıklarından biri. Bizlerle birlikte evlerimizde, bahçelerimizde yaşayan; bizim oluşturduğumuz beslenme ve egzersiz programlarıyla hayatlarını sürdüren köpeklerimiz için de obezite sağlıklarını tehdit eden bir sorun.
Birçok sağlık problemine davetiye çıkarması açısından çok dikkat edilmesi gereken bu hastalığın, bizim sorumluluğumuzda olan dostlarımız açısından kontrolü ve önlenmesi tamamen bizim bilinçlenmemizle mümkün olacaktır.
Bu hastalık, köpeklerde vücut yağlarının miktarının ciddi oranda artmasıyla karakterizedir.
* * *
Bu kontrolsüz kilo artışı vücutlarındaki birçok mekanizmayı bozarak şu tip sıkıntılara yön verir:
- Aşırı kilo eklemlere binen yükü artırarak eklem dejenerasyonlarına, disk fıtıklarına ve bağların kopmalarına neden olabilir. Yüksek kilo ile hareket etmekte olan dostumuzun işlevi bozulan eklemleri , ciddi ağrılara neden olur
- İç organlardaki yağlanma hayati önemi olan kalp, karaciğer gibi organların fonksiyonlarını bozarak yaşam kalitesi ve süresini düşürür,
- Fazla kilo köpeklerde stres ve mutsuz duygu durumunu artırır. Vücuttaki anti stres hormonlarının salınmasına engel olur,
- Ciddi sindirim sistemi ve davranış bozukluklarına neden olur.
* * *
Peki köpeklerde bu hastalığın sebepleri nelerdir?
- Aşırı ve kalitesiz kaynaklarla beslenmek.
- Sahibin köpeği abur-cubur ve ekstra yemeye alıştırması.
- Egzersiz eksiklikleri ve stres.
- Bazı metabolik hastalıklar.
- Genetik ve ırk yatkınlıkları.
- Yaşlanma ve bazal metabolizmanın yavaşlaması.
* * *
Her hastalık gibi obezite de bazı belirtilerle ortaya çıkar. Köpeklerde bu belirtileri sıralamak gerekirse:
- Hızlı ve fazla kilo artışı.
- Egzersiz yapmada isteksizlik.
- Vücut yağlarının gözle görülür artışı.
- Bel bölgesi ve gerdanda genişleme.
- Vücut kitle endeksinde kötü yönelim.
- Yemeğe aşırı düşkünlük ve çok uyuma.
* * *
Bütün bunların ışığında köpeklerde obezitenin engellenmesi için nelere dikkat edilmesi gerekir?
- Doğru ve nitelikli beslenme.
- Yeme alışkanlıklarının düzenlemesi ve disiplinize edilmesi.
- Yaşa göre beslenme düzeni oluşturulması.
- Düzenli gezinti ve egzersiz planları oluşturulması.
- Kilo kontrolü için periyodik tartım yapılması.
- Aralıklarla veteriner hekim tarafından yapılacak tetkik ve klinik kontroller.
- Abur-cubur ve fazla ödül maması kullanımını engellemek.
- Dostumuzu stres ve mutsuzluktan uzak tutmak.
* * *
Eğer köpeğimiz obeziteye yakalanmış mücadele ediyorsa:
- Diyet oluşumlarına sıkı sıkıya uymalıyız.
- Mama formasyonlarını obezite ile mücadele hedefli değiştirmeliyiz.
- Egzersizleri yavaş ve periyodik artırmalıyız.
- Dostlarımızla daha çok vakit geçirerek mental olarak onu rahatlatıp daha az yalnız bırakmalıyız.
* * *
Bizlerin gözetiminde olan can dostlarımızın hayat ritimlerine uygun beslenmesine çok dikkat etmeliyiz.
Obezite ile mücadele ilkemiz doyurmak değil beslemek olmalıdır; bunu unutmamalıyız...