Memeli tüm canlılarda olduğu gibi köpeklerin de vücutlarının en büyük organı deridir.
Deri, birçok hastalık etkenine karşı “defans mekanizması” görevi görür. Ve yine deri, mantar gibi fırsatçı parazit enfeksiyonlarının da yaşam alanıdır.
Köpeklerde mantar enfeksiyonları deri ve kıl köklerine yerleşerek bölgenin yapısını bozar ve her zaman yayılmaya meyillidir.
Mantar enfeksiyonlarının bulaşma ve şekillenmesinde bağışıklık sisteminin zayıf olması büyük rol oynar.
* * *
Mantarın belirtileri birçok deri hastalığı ile karışabildiği gibi...
- Genellikle deri ve tüyün genel bütünlük görüntüsünün bozulması,
- Tüylerde seyrelme ve kırılma,
- Deride pullanma,
- Derinin sağlıklı rengini kaybetmesi ve kızarma,
- Deride kuru görüntü ve kalınlaşma,
- Bölgede kaşınma ve yalama davranışının artması,
- Yaygın olgularda derinin belirgin şekilde kokması şeklindedir.
* * *
Mantar enfeksiyonlarının etkene bağlı olarak çok farklı çeşitleri olabilir. Özellikle tanı ve tedavi için hangi etkene bağlı enfeksiyon olduğunun tespiti oldukça önemlidir. Teşhis için deri ve kıl örneklerinin alınması, mikroskobik bakı, ekim yöntemleri ve mantar tespit lambaları kullanılabilir.
KÖTÜ BESLENME VE BAKIMSIZLIK
Peki köpeklerde mantar enfeksiyonlarının bulaşma şekli ve nedenleri nelerdir:
- Mantar enfeksiyonları direkt yada endirekt kontak ile bulaşabilse de bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin enfeksiyona olan yatkınlığı her zaman daha yüksektir.
- Nemli, sıcak ve rutubetli ortamlar ihtimali arttırır.
- Derideki erezyon ve tahrişler mantara uygun zemin hazırlamada etkendir.
- Uzun süreli antibiyotik, kortizon ve kemoterapi ilaçlarının kullanımı mantar enfeksiyonlarını tetikleyebilir.
- Deride var olan uyuz, akar, enfeksiyon etkenleri mantara zemin hazırlayabilir.
- Kötü beslenme ve bakımsızlık.
- Deri alerjisine sebebiyet verecek etkenlerin varlığı da mantarı tetiklemede her zaman etken olabilir.
DERİ VE TÜY KONTROLÜ GÜNLÜK YAPILMALI
Mantar enfeksiyonlarının teşhis ve tedavisi için mutlaka veteriner hekiminize danışarak yol alınması en doğru karar olacaktır. Hastalığın tedavisi inatçı ve uzun sürede iyileşme gösterecek karakterde olabilir. Tedavi yöntemleri arasında pomad kullanımı, banyo solüsyonları, sistemik ilaçlar ve aşı yöntemleri kullanılabilmektedir.
Unutulmamalıdır ki mantar fırsatçı bir enfeksiyondur. Dostumuzu bu enfeksiyondan koruma hedefli olarak:
- Düzenli ve iyi beslemeliyiz.
- Tarak, tımar fırçaları gibi eşyalarının temizliği ve hijyenine dikkat etmeliyiz.
- Günlük olarak deri ve tüylerini kontrol etmeyi ihmal etmemeliyiz.
Köpeklerde mantar enfeksiyonları
Memeli tüm canlılarda olduğu gibi köpeklerin de vücutlarının en büyük organı deridir.
Deri, birçok hastalık etkenine karşı “defans mekanizması” görevi görür. Ve yine deri, mantar gibi fırsatçı parazit enfeksiyonlarının da yaşam alanıdır.
Köpeklerde mantar enfeksiyonları deri ve kıl köklerine yerleşerek bölgenin yapısını bozar ve her zaman yayılmaya meyillidir.
Mantar enfeksiyonlarının bulaşma ve şekillenmesinde bağışıklık sisteminin zayıf olması büyük rol oynar.
* * *
Mantarın belirtileri birçok deri hastalığı ile karışabildiği gibi...
- Genellikle deri ve tüyün genel bütünlük görüntüsünün bozulması,
- Tüylerde seyrelme ve kırılma,
- Deride pullanma,
- Derinin sağlıklı rengini kaybetmesi ve kızarma,
- Deride kuru görüntü ve kalınlaşma,
- Bölgede kaşınma ve yalama davranışının artması,
- Yaygın olgularda derinin belirgin şekilde kokması şeklindedir.
* * *
Mantar enfeksiyonlarının etkene bağlı olarak çok farklı çeşitleri olabilir. Özellikle tanı ve tedavi için hangi etkene bağlı enfeksiyon olduğunun tespiti oldukça önemlidir. Teşhis için deri ve kıl örneklerinin alınması, mikroskobik bakı, ekim yöntemleri ve mantar tespit lambaları kullanılabilir.
KÖTÜ BESLENME VE BAKIMSIZLIK
Peki köpeklerde mantar enfeksiyonlarının bulaşma şekli ve nedenleri nelerdir:
- Mantar enfeksiyonları direkt yada endirekt kontak ile bulaşabilse de bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin enfeksiyona olan yatkınlığı her zaman daha yüksektir.
- Nemli, sıcak ve rutubetli ortamlar ihtimali arttırır.
- Derideki erezyon ve tahrişler mantara uygun zemin hazırlamada etkendir.
- Uzun süreli antibiyotik, kortizon ve kemoterapi ilaçlarının kullanımı mantar enfeksiyonlarını tetikleyebilir.
- Deride var olan uyuz, akar, enfeksiyon etkenleri mantara zemin hazırlayabilir.
- Kötü beslenme ve bakımsızlık.
- Deri alerjisine sebebiyet verecek etkenlerin varlığı da mantarı tetiklemede her zaman etken olabilir.
DERİ VE TÜY KONTROLÜ GÜNLÜK YAPILMALI
Mantar enfeksiyonlarının teşhis ve tedavisi için mutlaka veteriner hekiminize danışarak yol alınması en doğru karar olacaktır. Hastalığın tedavisi inatçı ve uzun sürede iyileşme gösterecek karakterde olabilir. Tedavi yöntemleri arasında pomad kullanımı, banyo solüsyonları, sistemik ilaçlar ve aşı yöntemleri kullanılabilmektedir.
Unutulmamalıdır ki mantar fırsatçı bir enfeksiyondur. Dostumuzu bu enfeksiyondan koruma hedefli olarak:
- Düzenli ve iyi beslemeliyiz.
- Tarak, tımar fırçaları gibi eşyalarının temizliği ve hijyenine dikkat etmeliyiz.
- Günlük olarak deri ve tüylerini kontrol etmeyi ihmal etmemeliyiz.