Köpeklerde kulak bakımı

İşitme duyusu, içgüdüsel olarak hâlâ avcı nitelikte olan köpekler için oldukça önemli bir duyudur. Köpeklerin kulakları bizlerden farlı olarak oldukça hareketli bir organdır. Sesi daha iyi toplayabilmek hedefli olarak birçok yöne hareket edebilir ve çoklu kas grupları tarafından yönetilir.
Köpeklerde duyma hassasiyeti bizlerden çok daha yüksektir. Çok farklı frekanslardaki sesleri uzak mesafelerden duyabilirler. İşte bu görevi yerine getirmede büyük rol oynayan kulaklarda zaman zaman kontrol edilip temizlenmesi gereken organlardır.
* * *
* Köpeklerde çok farklı yapılarda kulak şekilleri olmasına rağmen, kulak kirlenmesi ve bakıma en ihtiyacı olanlar sarkık kulaklı ırklardır. Bu tip kulaklar daha çok kapalı pozisyonda kaldığı ve daha az hava teması olduğu için daha çabuk kir toplar ve enfeksiyonlara daha açık konumda olur.
* Köpeklerimizin rutin kulak kontrollerini onları tarama ve tımarlama yaptığımız anlarda yapabiliriz. Özellikle kulak kepçesinin iç ve dış kısımlarında herhangi bir çizik ya da yaralanma olup olmadığı, kulak dokusunda normalin dışında bir renk değişikliği, koyu renkli kir birikmesi, kötü kokulu akıntılar bize işlerin yolunda gitmediğinin sinyallerini verecektir.
* Köpeklerimizin yaptıkları bazı davranış ve hareketlerde kulaklarıyla ilgili sıkıntıları olduğunu işaret edebilir. Sık sık kafa sallama ve silkelenme hareketi,kulak bölgelerini aşırı şekilde arka ayaklarla kaşımaya çalışma ve bu esnada inleme sesleri çıkarma, yine kulaklarını sürekli yerlere sürtme bu bölgede bir sıkıntı olduğunu bize işaret edebilir. Dostumuzun bu tip davranışları üzerine veteriner hekimimize danışmamız kaçınılmazdır. Bazen gözümüzle göremeyeceğimiz karakterde olan kulağa yabancı cisim kaçmaları ve bunun sonucu oluşabilecek enfeksiyonlar ancak hekim tarafından yapılabilecek otoskopik muayenelerle tespit edilebilir.
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Evcil dostumuzun kulaklarını haftada en az iki kere kontrol ederek ve davranış değişikliklerini de gözlemleyip sıkıntılı olgularda veteriner hekimimize başvurmayı ihmal etmemeliyiz.
TEMİZLİK NASIL YAPILIR?
Köpeğimizin kulak temizliğini 15 günde bir yapabiliriz. Temizlik için üretilmiş kulak solüsyonları ve makyaj temizleme pamukları yardımıyla kulak kepçesinin görebildiğimiz kısmını silerek dostumuzu rahatsız eden kir ve partikülleri uzaklaştırmış oluruz. Ancak sık kulak temizliği yapmakta köpeğimiz açısından sıkıntılı olabilmektedir. Kulak florası zaman zaman yağ içerikli bir sıvı salgılayarak kendi defans mekanizmasını oluşturur. Sık yapılan temizlikler ve kimyasal solüsyonların kullanımı bu defansı ortadan kaldırarak kulağı enfeksiyonlara açık hale getirebilir.
Köpeklerde kulak bakımı
İşitme duyusu, içgüdüsel olarak hâlâ avcı nitelikte olan köpekler için oldukça önemli bir duyudur. Köpeklerin kulakları bizlerden farlı olarak oldukça hareketli bir organdır. Sesi daha iyi toplayabilmek hedefli olarak birçok yöne hareket edebilir ve çoklu kas grupları tarafından yönetilir.
Köpeklerde duyma hassasiyeti bizlerden çok daha yüksektir. Çok farklı frekanslardaki sesleri uzak mesafelerden duyabilirler. İşte bu görevi yerine getirmede büyük rol oynayan kulaklarda zaman zaman kontrol edilip temizlenmesi gereken organlardır.
* * *
* Köpeklerde çok farklı yapılarda kulak şekilleri olmasına rağmen, kulak kirlenmesi ve bakıma en ihtiyacı olanlar sarkık kulaklı ırklardır. Bu tip kulaklar daha çok kapalı pozisyonda kaldığı ve daha az hava teması olduğu için daha çabuk kir toplar ve enfeksiyonlara daha açık konumda olur.
* Köpeklerimizin rutin kulak kontrollerini onları tarama ve tımarlama yaptığımız anlarda yapabiliriz. Özellikle kulak kepçesinin iç ve dış kısımlarında herhangi bir çizik ya da yaralanma olup olmadığı, kulak dokusunda normalin dışında bir renk değişikliği, koyu renkli kir birikmesi, kötü kokulu akıntılar bize işlerin yolunda gitmediğinin sinyallerini verecektir.
* Köpeklerimizin yaptıkları bazı davranış ve hareketlerde kulaklarıyla ilgili sıkıntıları olduğunu işaret edebilir. Sık sık kafa sallama ve silkelenme hareketi,kulak bölgelerini aşırı şekilde arka ayaklarla kaşımaya çalışma ve bu esnada inleme sesleri çıkarma, yine kulaklarını sürekli yerlere sürtme bu bölgede bir sıkıntı olduğunu bize işaret edebilir. Dostumuzun bu tip davranışları üzerine veteriner hekimimize danışmamız kaçınılmazdır. Bazen gözümüzle göremeyeceğimiz karakterde olan kulağa yabancı cisim kaçmaları ve bunun sonucu oluşabilecek enfeksiyonlar ancak hekim tarafından yapılabilecek otoskopik muayenelerle tespit edilebilir.
* * *
Evcil dostumuzun kulaklarını haftada en az iki kere kontrol ederek ve davranış değişikliklerini de gözlemleyip sıkıntılı olgularda veteriner hekimimize başvurmayı ihmal etmemeliyiz.
TEMİZLİK NASIL YAPILIR?
Köpeğimizin kulak temizliğini 15 günde bir yapabiliriz. Temizlik için üretilmiş kulak solüsyonları ve makyaj temizleme pamukları yardımıyla kulak kepçesinin görebildiğimiz kısmını silerek dostumuzu rahatsız eden kir ve partikülleri uzaklaştırmış oluruz. Ancak sık kulak temizliği yapmakta köpeğimiz açısından sıkıntılı olabilmektedir. Kulak florası zaman zaman yağ içerikli bir sıvı salgılayarak kendi defans mekanizmasını oluşturur. Sık yapılan temizlikler ve kimyasal solüsyonların kullanımı bu defansı ortadan kaldırarak kulağı enfeksiyonlara açık hale getirebilir.