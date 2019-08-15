Köpeklerde kaşınmanın sebepleri

Evlerimizde, bahçelerimizde bizlerle yaşayan köpeklerimiz ve sokaktaki dostlarımızın zaman zaman patilerini ya da ön dişlerini kullanarak kaşındıklarına hepiniz şahit olmuşsunuzdur.
Bu kaşınma davranışı anlık irritasyona karşı oluşan basit bir reaksiyon olabildiği gibi onları rahatsız eden ciddi olguların habercisi de olabilir.
Eğer problem büyükse bu kaşıntılar sık sık kendini tekrarlayan, hatta dostumuzun acı kaynaklı huzursuz inlemelerinin eşlik ettiği hareketlere dönüşebilir. Bu inatçı kaşıntılara bölgesel tüy dökülmeleri, deride kızarıklıklar ve erezyon, hatta kanamalı-irinli akıntılı yaralar eklenebilir. Çoğu zaman veteriner hekimimizi ziyaret etmemizi gerektirecek bu kaşıntıların sebeplerini birlikte inceleyelim.
-Taranma ve tüy bakımı eksiklikleri: Özellikle alt tüy yapısı kuvvetli olan köpeklerin kış aylarının sonunda başlayan, bahar ve yaz aylarının başına kadar devam eden tüy değiştirme döneminde yetersiz ve iyi taranmaması ve bu dönemi atlatmasına yardımcı olması açısından önemli olan banyo işleminin ihmali ile kirlenen, katı partiküllerle dolan tüyler ve kurtulamadığı alt tüy yapısı dostumuzu rahatsız edecek ve sürekli kaşınmasına sebep olacaktır. Bu sebeplerden ötürü mevsim döngülerinde köpeklerimizi bolca taramayı ve doğru şampuanlarla yıkamayı ihmal etmemeliyiz.
-Alerji: Başta bahar ve yaz ayları olmak üzere çevresel faktörlere, güneşe ve beslenmeye bağlı oluşan alerjiler de onların rahatsız edici şekilde kaşınmalarına neden olabilir. Özellikle Dogo Argentino, French Bulldog gibi genetik açıdan yatkın olan ırklar ve beyaz köpekler bu tip alerjilere çok daha yatkındır.
-Stres: Vücudun en büyük organı deridir. Strese bağlı olgularda da ilk reaksiyonu genellikle deri verir. Bu tip psikosomatik tepkilerde de yinelenen kaşıntılarla dostumuz rahatsız olabilir.
İHMAL ETMEYİN
-Pire ve keneler: Özellikle, köpeğimizin yazın baş gösteren kaşıntılarında ilk akla gelmesi gereken, pire ve kenelerin istilasına uğramış olma ihtimalidir. Bu parazitlerin zararlı etkilerinden korunma hedefli preparatları bahar aylarından itibaren hekim gözetiminde ihmal etmeden dostumuza uygulamalıyız.
-Uyuz: Uyuz hastalığı da köpeklerde şiddetli kaşıntıya yol açar. Derinin katmanlarına yerleşen uyuz parazitleri gözle görülemez ancak dostlarımızı çok rahatsız eder. Önlem alınmadığı ve tedavi edilmediği takdirde deri ve tüy bütünlüğü ciddi şekilde bozulabilir ve son derece tehlikelidir.
-Pisi pisi otları: Yaz aylarında ortaya çıkan bu ot başakcıkları, köpeklerin kulak yollarına kaçabilmektedir. Kulağındaki yabancı cisimden rahatsız olan köpek sık sık kaşınarak ve kafasını sallayarak ondan kurtulmaya çalışabilir.
-Kimyasal ilaçlara maruz kalmak: Bazı kimyasalların ağız yoluyla alınması ya da deriye bulaşması sonucu derinin verdiği reaksiyona bağlı olarak sürekli kaşınma davranışı gözlemlenebilir.
-Sineklerin sebep olduğu larvalar: Sineklerin yoğun olduğu dönemlerde, köpeklerdeki ufak ya da büyük yaralara konan sinekler yumurta bırakır. Yumurtalardan çıkan larva kurtları deriyi irite ederek yoğun kaşıntılara yol açabilir.
Dostunuzdaki basit kaşıntıların dışında gözlemleyeceğiniz yoğun, sürekli ve inatçı karakterli kaşıntıları ihmal etmeden lütfen veteriner hekiminize başvurun.
Köpeklerde kaşınmanın sebepleri
Evlerimizde, bahçelerimizde bizlerle yaşayan köpeklerimiz ve sokaktaki dostlarımızın zaman zaman patilerini ya da ön dişlerini kullanarak kaşındıklarına hepiniz şahit olmuşsunuzdur.
Bu kaşınma davranışı anlık irritasyona karşı oluşan basit bir reaksiyon olabildiği gibi onları rahatsız eden ciddi olguların habercisi de olabilir.
Eğer problem büyükse bu kaşıntılar sık sık kendini tekrarlayan, hatta dostumuzun acı kaynaklı huzursuz inlemelerinin eşlik ettiği hareketlere dönüşebilir. Bu inatçı kaşıntılara bölgesel tüy dökülmeleri, deride kızarıklıklar ve erezyon, hatta kanamalı-irinli akıntılı yaralar eklenebilir. Çoğu zaman veteriner hekimimizi ziyaret etmemizi gerektirecek bu kaşıntıların sebeplerini birlikte inceleyelim.
-Taranma ve tüy bakımı eksiklikleri: Özellikle alt tüy yapısı kuvvetli olan köpeklerin kış aylarının sonunda başlayan, bahar ve yaz aylarının başına kadar devam eden tüy değiştirme döneminde yetersiz ve iyi taranmaması ve bu dönemi atlatmasına yardımcı olması açısından önemli olan banyo işleminin ihmali ile kirlenen, katı partiküllerle dolan tüyler ve kurtulamadığı alt tüy yapısı dostumuzu rahatsız edecek ve sürekli kaşınmasına sebep olacaktır. Bu sebeplerden ötürü mevsim döngülerinde köpeklerimizi bolca taramayı ve doğru şampuanlarla yıkamayı ihmal etmemeliyiz.
-Alerji: Başta bahar ve yaz ayları olmak üzere çevresel faktörlere, güneşe ve beslenmeye bağlı oluşan alerjiler de onların rahatsız edici şekilde kaşınmalarına neden olabilir. Özellikle Dogo Argentino, French Bulldog gibi genetik açıdan yatkın olan ırklar ve beyaz köpekler bu tip alerjilere çok daha yatkındır.
-Stres: Vücudun en büyük organı deridir. Strese bağlı olgularda da ilk reaksiyonu genellikle deri verir. Bu tip psikosomatik tepkilerde de yinelenen kaşıntılarla dostumuz rahatsız olabilir.
İHMAL ETMEYİN
-Pire ve keneler: Özellikle, köpeğimizin yazın baş gösteren kaşıntılarında ilk akla gelmesi gereken, pire ve kenelerin istilasına uğramış olma ihtimalidir. Bu parazitlerin zararlı etkilerinden korunma hedefli preparatları bahar aylarından itibaren hekim gözetiminde ihmal etmeden dostumuza uygulamalıyız.
-Uyuz: Uyuz hastalığı da köpeklerde şiddetli kaşıntıya yol açar. Derinin katmanlarına yerleşen uyuz parazitleri gözle görülemez ancak dostlarımızı çok rahatsız eder. Önlem alınmadığı ve tedavi edilmediği takdirde deri ve tüy bütünlüğü ciddi şekilde bozulabilir ve son derece tehlikelidir.
-Pisi pisi otları: Yaz aylarında ortaya çıkan bu ot başakcıkları, köpeklerin kulak yollarına kaçabilmektedir. Kulağındaki yabancı cisimden rahatsız olan köpek sık sık kaşınarak ve kafasını sallayarak ondan kurtulmaya çalışabilir.
-Kimyasal ilaçlara maruz kalmak: Bazı kimyasalların ağız yoluyla alınması ya da deriye bulaşması sonucu derinin verdiği reaksiyona bağlı olarak sürekli kaşınma davranışı gözlemlenebilir.
-Sineklerin sebep olduğu larvalar: Sineklerin yoğun olduğu dönemlerde, köpeklerdeki ufak ya da büyük yaralara konan sinekler yumurta bırakır. Yumurtalardan çıkan larva kurtları deriyi irite ederek yoğun kaşıntılara yol açabilir.
Dostunuzdaki basit kaşıntıların dışında gözlemleyeceğiniz yoğun, sürekli ve inatçı karakterli kaşıntıları ihmal etmeden lütfen veteriner hekiminize başvurun.