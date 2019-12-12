Köpeklerde görülen bulaşıcı hastalıklar ve korunma yöntemleri

İnsan olarak bizler -özellikle çocukluk dönemlerimizde- bulaşıcı ve sağlık açısından tehlikeli olabilecek hastalıklara karşı aşı uygulamaları ile nasıl tedbir alıyorsak, köpekler için de bu tip önlemler almak gereklidir.
Köpeklerde bulaşıcı hastalıklar ülkelere ve coğrafyalara göre değişebilmektedir. Türkiye de maalesef, birçok bulaşıcı hastalığın yaygın görüldüğü ülkelerden biridir. Özellikle aşılanmamış sokak hayvanlarının varlığı bu hastalıkların önüne geçilmesine engel olmaktadır.
* * *
Köpekler bazı bulaşıcı ve ölümcül hastalıklara karşı aşılanması ve bağışıklık sistemi kuvvetlendirilmesi gereken canlılardır. Türkiye’de ve dünyada yaygın olarak görülen bazı hastalıklara karşı yavru ve yetişkin köpeklerin düzenli olarak aşılanarak korunması gerekmektedir. Bu hastalıkların bazıları köpekler arasında bulaşıcı ve hatta öldürücü karakterde, bazılarıysa insan sağlığını da tehdit edebilecek niteliktedir.
* * *
Köpeklerimizle beraber yaşadığımız göz önünde bulundurulduğunda bu hastalıklar ile mücadele ve korunma kaçınılmaz olmaktadır. Aşılama ile korunma ve bağışıklık sağlama öncesinde köpeklerin barsak ve dış parazitlerden arınmış olması önceliklidir. Ayrıca aşı uygulamalarından önce köpeğin vücudunun başka bir hastalık ya da enfeksiyonla mücadele ediyor olmaması gerekir. Aksi taktirde yapılan aşılar yeterli bağışıklığı oluşturamayacaktır.
* * *
Köpeklerde aşı ile korunma sağlanabilen, bulaşıcı ve ölümcül olan başlıca hastalıkları şöyle sıralayabiliriz:
* DESTEMPER (gençlik hastalığı): Köpeğin solunum sindirim ve sinir sistemine yerleşen, çoğunlukla yavru ve genç köpeklerde görülen son derece bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır.
* PARVOVİRAL ENTERİT (kanlı ishal): Köpeklerin sindirim sistemi ve özelikle barsaklarına yerleşen bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır. Kanlı ve kötü kokulu ishalle karakterizedir. Ülkemizde son yıllarda tehlikeli boyutta yaygındır.
* HEPATİTİS CONTAGİOSA CANİS (bulaşıcı karaciğer hastalığı): Yüksek ateş ve karın bölgesinde sıvı toplanması ve karaciğer hasarıyla karakterize bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır.
* LEPTOSPİROSİS (spiroket hastalığı): İnsanlara da bulaşabilen tehlikeli bir hastalıktır.
* PARAİNFLUENZA (akut üst solunum yolu hastalığı): Üst solunum yollarına yerleşen bulaşıcı ve viral bir hastalıktır.
* BORDETELLA BRONCİASEPTİKA (barınak hastalığı): Yoğun ve yıpratıcı bir öksürükle karakterize son derece bulaşıcı bir hastalıktır.
* CORANAVİRÜS: Sindirim sistemine yerleşip; kusma, kanlı ishal ve yüksek ateşle karakterize bulguları olan parvoviral enteritisle karışabilen bulaşıcı viral bir hastalıktir.
* KUDUZ: İnsan da dahil olmak üzere bütün memelilere ısırık ve salya vasıtasıyla bulaşabilen tedavisi olmayan ölümcül bir hastalıktır.
* LYME HASTALIĞI (borreliosis): Kenelerle bulaşan ölümcül bir hastalıktır. İnsana da bulaşabilmektedir.
* TETANOZ: Köpeklerde ısırık yaraları yada cisim travmalarıyla bulaşabilen ölümcül bir hastalıktır.
ÖRNEK OLABİLECEK BİR AŞI TAKVİMİ
Doğduktan sonraki 35-40 gün arası iç ve dış parazitlerin eliminasyonu.
Sonrasın da...
45. GÜN: Puppy (DP) aşısı (Distemper ve Parvoviral Enterit’e karşı)
60. GÜN: Karma aşısı (Distemper, Hepatitis, Parvoviral Enterit, Leptospiroz ve Parainfulienza’ya karşı)
67. GÜN: Bronchine aşısı (Barınak öksürüğü hastalığına karşı)
74. GÜN: Corana aşısı
81. GÜN: Karma aşının tekrarı
88. GÜN: Bronchine tekrarı
95. GÜN: Corana aşısının tekrarı
102. GÜN: Kuduz aşısı
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Köpek yavrusu 4 aylık olduktan sonra lyme aşısı ve tetanoz aşıları 1 doz uygulanabilir. Her aşı, her sene 1 kez olmak üzere tekrarlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, ülke coğrafyası gereği Türkiye, yeni bulaşıcı hastalıkların görülebileceği bir ülkedir. Bu hastalıkları takip edip haberdar olmak ve dostlarımızı bu hastalıklara karşı korumak biz köpek sahiplerinin sorumluluğundadır. Köpeğin aşı ve parazit uygulamalarını rutin olarak şekillendirmek, onun ve çevre sağlığının oluşturulmasında çok önemlidir. Bir köpek evlat edindiğinizde size en yakın veteriner kliniğine ulaşmanız gerekmektedir. Köpeğinizin aşı programını veteriner hekiminizle takip etmeyi ihmal etmeyin...
Köpeklerde görülen bulaşıcı hastalıklar ve korunma yöntemleri
İnsan olarak bizler -özellikle çocukluk dönemlerimizde- bulaşıcı ve sağlık açısından tehlikeli olabilecek hastalıklara karşı aşı uygulamaları ile nasıl tedbir alıyorsak, köpekler için de bu tip önlemler almak gereklidir.
Köpeklerde bulaşıcı hastalıklar ülkelere ve coğrafyalara göre değişebilmektedir. Türkiye de maalesef, birçok bulaşıcı hastalığın yaygın görüldüğü ülkelerden biridir. Özellikle aşılanmamış sokak hayvanlarının varlığı bu hastalıkların önüne geçilmesine engel olmaktadır.
* * *
Köpekler bazı bulaşıcı ve ölümcül hastalıklara karşı aşılanması ve bağışıklık sistemi kuvvetlendirilmesi gereken canlılardır. Türkiye’de ve dünyada yaygın olarak görülen bazı hastalıklara karşı yavru ve yetişkin köpeklerin düzenli olarak aşılanarak korunması gerekmektedir. Bu hastalıkların bazıları köpekler arasında bulaşıcı ve hatta öldürücü karakterde, bazılarıysa insan sağlığını da tehdit edebilecek niteliktedir.
* * *
Köpeklerimizle beraber yaşadığımız göz önünde bulundurulduğunda bu hastalıklar ile mücadele ve korunma kaçınılmaz olmaktadır. Aşılama ile korunma ve bağışıklık sağlama öncesinde köpeklerin barsak ve dış parazitlerden arınmış olması önceliklidir. Ayrıca aşı uygulamalarından önce köpeğin vücudunun başka bir hastalık ya da enfeksiyonla mücadele ediyor olmaması gerekir. Aksi taktirde yapılan aşılar yeterli bağışıklığı oluşturamayacaktır.
* * *
Köpeklerde aşı ile korunma sağlanabilen, bulaşıcı ve ölümcül olan başlıca hastalıkları şöyle sıralayabiliriz:
* DESTEMPER (gençlik hastalığı): Köpeğin solunum sindirim ve sinir sistemine yerleşen, çoğunlukla yavru ve genç köpeklerde görülen son derece bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır.
* PARVOVİRAL ENTERİT (kanlı ishal): Köpeklerin sindirim sistemi ve özelikle barsaklarına yerleşen bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır. Kanlı ve kötü kokulu ishalle karakterizedir. Ülkemizde son yıllarda tehlikeli boyutta yaygındır.
* HEPATİTİS CONTAGİOSA CANİS (bulaşıcı karaciğer hastalığı): Yüksek ateş ve karın bölgesinde sıvı toplanması ve karaciğer hasarıyla karakterize bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır.
* LEPTOSPİROSİS (spiroket hastalığı): İnsanlara da bulaşabilen tehlikeli bir hastalıktır.
* PARAİNFLUENZA (akut üst solunum yolu hastalığı): Üst solunum yollarına yerleşen bulaşıcı ve viral bir hastalıktır.
* BORDETELLA BRONCİASEPTİKA (barınak hastalığı): Yoğun ve yıpratıcı bir öksürükle karakterize son derece bulaşıcı bir hastalıktır.
* CORANAVİRÜS: Sindirim sistemine yerleşip; kusma, kanlı ishal ve yüksek ateşle karakterize bulguları olan parvoviral enteritisle karışabilen bulaşıcı viral bir hastalıktir.
* KUDUZ: İnsan da dahil olmak üzere bütün memelilere ısırık ve salya vasıtasıyla bulaşabilen tedavisi olmayan ölümcül bir hastalıktır.
* LYME HASTALIĞI (borreliosis): Kenelerle bulaşan ölümcül bir hastalıktır. İnsana da bulaşabilmektedir.
* TETANOZ: Köpeklerde ısırık yaraları yada cisim travmalarıyla bulaşabilen ölümcül bir hastalıktır.
ÖRNEK OLABİLECEK BİR AŞI TAKVİMİ
Doğduktan sonraki 35-40 gün arası iç ve dış parazitlerin eliminasyonu.
Sonrasın da...
45. GÜN: Puppy (DP) aşısı (Distemper ve Parvoviral Enterit’e karşı)
60. GÜN: Karma aşısı (Distemper, Hepatitis, Parvoviral Enterit, Leptospiroz ve Parainfulienza’ya karşı)
67. GÜN: Bronchine aşısı (Barınak öksürüğü hastalığına karşı)
74. GÜN: Corana aşısı
81. GÜN: Karma aşının tekrarı
88. GÜN: Bronchine tekrarı
95. GÜN: Corana aşısının tekrarı
102. GÜN: Kuduz aşısı
* * *
Köpek yavrusu 4 aylık olduktan sonra lyme aşısı ve tetanoz aşıları 1 doz uygulanabilir. Her aşı, her sene 1 kez olmak üzere tekrarlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, ülke coğrafyası gereği Türkiye, yeni bulaşıcı hastalıkların görülebileceği bir ülkedir. Bu hastalıkları takip edip haberdar olmak ve dostlarımızı bu hastalıklara karşı korumak biz köpek sahiplerinin sorumluluğundadır. Köpeğin aşı ve parazit uygulamalarını rutin olarak şekillendirmek, onun ve çevre sağlığının oluşturulmasında çok önemlidir. Bir köpek evlat edindiğinizde size en yakın veteriner kliniğine ulaşmanız gerekmektedir. Köpeğinizin aşı programını veteriner hekiminizle takip etmeyi ihmal etmeyin...