Köpeklerde fazla tüy dökümünün sebepleri

Son günlerde bana köpek sahiplerinin en sık sorduğu sorulardan biri ‘bu sene niçin köpeklerinin her zamankinden daha fazla tüy döktüğü’ yönünde.Aylardır artarak devam eden tüy kayıpları dostlarımızın sahiplerini endişelendiriyor.
Bu sorunun cevabı bu sene ülkemizde yaşanan alışılmadık iklim hareketlerinde yatıyor... Bu yıl yazın gelişi biraz gecikti; baharın sonuna doğru ısınan hava tam yaz geldi derken tekrar soğudu. Her sene olduğundan daha fazla yağmur yağdı ve gece ile gündüz arasındaki ısı farkı arttı. İşte yazın geç gelişi ve değişken sıcaklıklar da dostlarımızın mevsime olan adaptasyonlarını zorlaştırdı. Tam havaların ısınmasıyla tüy değişimi başlayan köpeklerimiz tekrar soğumasıyla bu değişimi durdurdu ve her zamankinden daha uzun süren ve daha yoğun bir tüy dökümü ile karşı karşıya kaldık. Bizler nasıl kışlık kıyafetlerimizi tam kaldıralım artık derken tekrar soğuyan havayla onlara tekrar ihtiyaç duyduysak, dostlarımızda bunun bir benzerini yaşadı.
Oysaki bu dönemi alınabilecek önlemlerle dostumuzun ve bizim en rahat ve sıkıntısız şekilde atlatması mümkündür.
- Tüy değiştirme dönemine giren köpeğin günde en az bir defa tüylerin çıkışı yönünde ve ters yönde tel taraklar ya da fırçalarla taranması, dökmekte olduğu kışlık tüylerden daha çabuk kurtulmasını sağlayacaktır. Ayrıca tarama işlemleriyle derinin kan dolaşımı artacak ve yeni çıkacak olan yazlık tüyleri daha sağlıklı şekillenecektir.
- Tüy değiştirme döneminde köpeklerimize takviye olması açısından dışarıdan verebileceğimiz biotin ve çinko preparatları da sürecin daha hızlı ve kısa sürede atlatılmasına yardımcı olacaktır.
- Postunu değiştirme dönemi içerisindeyken dostumuzdaki kaşıntı davranışı onları rahatsız eder ve streslidir. Tel taraklarla yapılan fırçalama işlemi sonrası masaj tarakları ile yapılacak olan tımar işlemleri ile dostumuzu rahatlatmak onu mutlu edecektir.
- Bu dönemde ölü kışlık postun altında kalan deri, bakteri ve mantar enfeksiyonlarına oldukça yatkın hale gelir. Bu süreçte anti bakteriyel köpek şampuanlarıyla dostumuzu birkaç sefer yıkayarak enfeksiyon riskini ortadan kaldırabiliriz.
- Radikal çözüm olarak köpeğin makine tıraşı yaptırılması fikri kesinlikle doğru değildir. Köpeklerde tüyler onları soğuktan koruduğu gibi, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden de korumaktadır. Makine tıraşı sonrasında deri enfeksiyonlara, parazitlere ve ultra viyole ışınlara açık hale gelecek, travma ve yaralanmalarda derinin daha çok zarar görmesine neden olacaktır.
- Tüy değiştirme mevsiminde dostumuzun içine girdiği stresli dönemi ona yaptıracağımız oyun ve spor bazlı egzersizlerle daha kolay atlatmasını sağlayabiliriz.
Unutulmamalıdır ki, bu doğal süreci köpeğimizin mama formülünü değiştirerek ya da bir takım ilaçları kullanarak engelleyemeyiz. Biraz daha toleranslı davranarak dostumuzun kışlık kıyafetlerinden kurtulmasına yardımcı olalım.
Köpeklerde fazla tüy dökümünün sebepleri
Son günlerde bana köpek sahiplerinin en sık sorduğu sorulardan biri ‘bu sene niçin köpeklerinin her zamankinden daha fazla tüy döktüğü’ yönünde.Aylardır artarak devam eden tüy kayıpları dostlarımızın sahiplerini endişelendiriyor.
Bu sorunun cevabı bu sene ülkemizde yaşanan alışılmadık iklim hareketlerinde yatıyor... Bu yıl yazın gelişi biraz gecikti; baharın sonuna doğru ısınan hava tam yaz geldi derken tekrar soğudu. Her sene olduğundan daha fazla yağmur yağdı ve gece ile gündüz arasındaki ısı farkı arttı. İşte yazın geç gelişi ve değişken sıcaklıklar da dostlarımızın mevsime olan adaptasyonlarını zorlaştırdı. Tam havaların ısınmasıyla tüy değişimi başlayan köpeklerimiz tekrar soğumasıyla bu değişimi durdurdu ve her zamankinden daha uzun süren ve daha yoğun bir tüy dökümü ile karşı karşıya kaldık. Bizler nasıl kışlık kıyafetlerimizi tam kaldıralım artık derken tekrar soğuyan havayla onlara tekrar ihtiyaç duyduysak, dostlarımızda bunun bir benzerini yaşadı.
Oysaki bu dönemi alınabilecek önlemlerle dostumuzun ve bizim en rahat ve sıkıntısız şekilde atlatması mümkündür.
- Tüy değiştirme dönemine giren köpeğin günde en az bir defa tüylerin çıkışı yönünde ve ters yönde tel taraklar ya da fırçalarla taranması, dökmekte olduğu kışlık tüylerden daha çabuk kurtulmasını sağlayacaktır. Ayrıca tarama işlemleriyle derinin kan dolaşımı artacak ve yeni çıkacak olan yazlık tüyleri daha sağlıklı şekillenecektir.
- Tüy değiştirme döneminde köpeklerimize takviye olması açısından dışarıdan verebileceğimiz biotin ve çinko preparatları da sürecin daha hızlı ve kısa sürede atlatılmasına yardımcı olacaktır.
- Postunu değiştirme dönemi içerisindeyken dostumuzdaki kaşıntı davranışı onları rahatsız eder ve streslidir. Tel taraklarla yapılan fırçalama işlemi sonrası masaj tarakları ile yapılacak olan tımar işlemleri ile dostumuzu rahatlatmak onu mutlu edecektir.
- Bu dönemde ölü kışlık postun altında kalan deri, bakteri ve mantar enfeksiyonlarına oldukça yatkın hale gelir. Bu süreçte anti bakteriyel köpek şampuanlarıyla dostumuzu birkaç sefer yıkayarak enfeksiyon riskini ortadan kaldırabiliriz.
- Radikal çözüm olarak köpeğin makine tıraşı yaptırılması fikri kesinlikle doğru değildir. Köpeklerde tüyler onları soğuktan koruduğu gibi, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden de korumaktadır. Makine tıraşı sonrasında deri enfeksiyonlara, parazitlere ve ultra viyole ışınlara açık hale gelecek, travma ve yaralanmalarda derinin daha çok zarar görmesine neden olacaktır.
- Tüy değiştirme mevsiminde dostumuzun içine girdiği stresli dönemi ona yaptıracağımız oyun ve spor bazlı egzersizlerle daha kolay atlatmasını sağlayabiliriz.
Unutulmamalıdır ki, bu doğal süreci köpeğimizin mama formülünü değiştirerek ya da bir takım ilaçları kullanarak engelleyemeyiz. Biraz daha toleranslı davranarak dostumuzun kışlık kıyafetlerinden kurtulmasına yardımcı olalım.