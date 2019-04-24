Köpeklerde eklem problemleri

Tüm dünyada 11 milyondan fazla olan köpek popülasyonunda, her beş köpekten birinde eklem problemlerine rastlanır.
Eklemlerde şişme ya da imflamasyon her yaştan, ırktan yada cinsden köpeği etkileyebilir. Eğer köpeğinizde eklem problemleri varsa, bunu anlamak için şu belirtileri gözden kaçınmamalısınız;
- Egzersiz ve oyuna eskisi kadar istekli olmama ve ağrıya bağlı hareketten kaçınma,
- Yatma ve kalkma eylemlerinde yavaşlama ve ağrıya bağlı inleme,
- Hareketler esnasında eklemlerden gelen çıtlama sesleri ,
- Ağrılı eklem bölgelerini aşırı derecede yalama ve salyaya bağlı tüylerde renk değişimi,
- Kaslarda zayıflama,
- Depresif ve mutsuz ruh hali.
Tüm bu olumsuz sinyallere rağmen köpeğinizi rahatlatmak hedefli şeyler de yok değil:
• Evinizdeki yerleri kontrol altına almak: Eğer evinizde kaygan zeminler bulunuyorsa eklem problemleri yaşayan köpeğiniz için yere sağlam basmak zorlaşacaktır ve kendini güvende hissetmeyecektir. Bu zeminleri halı ile kaplamak ve kaymasını önleyerek eklem problemlerinin artmasını engellemek onun için en sağlıklısı olacaktır.
• Köpeğinize masaj yapmak: Masaj esnekliği, dolaşımı arttırarak genel bir rahatlık hissi sağlar.
• Kilosunu kontrol altında tutmak: Eklem problemleri obez köpekler için daha büyük bir problem oluşturur. Kilo vermesi eklemlerdeki ağırlığı azaltacağı için köpeğinize iyi gelecektir.
• Vitaminler ve besin takviyeleri: İçerisinde Omega 7 ve hyaluronik asid bulunan besin takviyelerinin eklem problemleri yaşayan köpeklere yardımcı olduğu görülmüştür. Bunlardan alarak ve veterinerinize günde ne kadar vermeniz gerektiğini danışarak dostunuzun daha konforlu bir hayat sürmesini sağlayabilirsiniz.
• Yumuşak bir yatak sunmak: Sert zeminlerde uyumak, özellikle eklem problemleri yaşayan köpekler için rahatsız edici olabilir. Daha mutlu ve rahat olmaları için köpeğinize yatabileceği yumuşak bir yatak hazırlamalısınız.
Köpeğimizle yapacağımız atlamalı sıçramalı sert zemin oyunlarından uzak durarak, merdiven çıkartmayarak ve imkan dahilinde bol bol yüzdürerek ona yardımcı olabiliriz.
Bunları yaparak köpeğinizin daha kaliteli ve konforlu bir yaşam sürmesini sağlayabilirsiniz!
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Narkotik dedektör köpeklerin görev esnasında uyuşturucu maddeleri tespit edebilmesi için bu maddelere bağımlı hale getirildiği maalesef çok inanılan bir şehir efsanesidir. Aslen görev yeterlilik için özenle seçilen bu köpekler, yüksek oyun isteği olan ve narkotik ajanların kokusuyla kafalarında eşleştirilmiş olan oyuncaklarını aramaktadırlar. Hiçbir dedektör köpek uyuşturucu bağımlısı haline getirilmez. Ayrıca bu köpeklerin eğitimini yalnızca polis, jandarma ve içişleri bakanlığınca özel izinli birimler verebilir.
Köpeklerde eklem problemleri
Tüm dünyada 11 milyondan fazla olan köpek popülasyonunda, her beş köpekten birinde eklem problemlerine rastlanır.
Eklemlerde şişme ya da imflamasyon her yaştan, ırktan yada cinsden köpeği etkileyebilir. Eğer köpeğinizde eklem problemleri varsa, bunu anlamak için şu belirtileri gözden kaçınmamalısınız;
- Egzersiz ve oyuna eskisi kadar istekli olmama ve ağrıya bağlı hareketten kaçınma,
- Yatma ve kalkma eylemlerinde yavaşlama ve ağrıya bağlı inleme,
- Hareketler esnasında eklemlerden gelen çıtlama sesleri ,
- Ağrılı eklem bölgelerini aşırı derecede yalama ve salyaya bağlı tüylerde renk değişimi,
- Kaslarda zayıflama,
- Depresif ve mutsuz ruh hali.
Tüm bu olumsuz sinyallere rağmen köpeğinizi rahatlatmak hedefli şeyler de yok değil:
• Evinizdeki yerleri kontrol altına almak: Eğer evinizde kaygan zeminler bulunuyorsa eklem problemleri yaşayan köpeğiniz için yere sağlam basmak zorlaşacaktır ve kendini güvende hissetmeyecektir. Bu zeminleri halı ile kaplamak ve kaymasını önleyerek eklem problemlerinin artmasını engellemek onun için en sağlıklısı olacaktır.
• Köpeğinize masaj yapmak: Masaj esnekliği, dolaşımı arttırarak genel bir rahatlık hissi sağlar.
• Kilosunu kontrol altında tutmak: Eklem problemleri obez köpekler için daha büyük bir problem oluşturur. Kilo vermesi eklemlerdeki ağırlığı azaltacağı için köpeğinize iyi gelecektir.
• Vitaminler ve besin takviyeleri: İçerisinde Omega 7 ve hyaluronik asid bulunan besin takviyelerinin eklem problemleri yaşayan köpeklere yardımcı olduğu görülmüştür. Bunlardan alarak ve veterinerinize günde ne kadar vermeniz gerektiğini danışarak dostunuzun daha konforlu bir hayat sürmesini sağlayabilirsiniz.
• Yumuşak bir yatak sunmak: Sert zeminlerde uyumak, özellikle eklem problemleri yaşayan köpekler için rahatsız edici olabilir. Daha mutlu ve rahat olmaları için köpeğinize yatabileceği yumuşak bir yatak hazırlamalısınız.
Köpeğimizle yapacağımız atlamalı sıçramalı sert zemin oyunlarından uzak durarak, merdiven çıkartmayarak ve imkan dahilinde bol bol yüzdürerek ona yardımcı olabiliriz.
Bunları yaparak köpeğinizin daha kaliteli ve konforlu bir yaşam sürmesini sağlayabilirsiniz!
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Narkotik dedektör köpeklerin görev esnasında uyuşturucu maddeleri tespit edebilmesi için bu maddelere bağımlı hale getirildiği maalesef çok inanılan bir şehir efsanesidir. Aslen görev yeterlilik için özenle seçilen bu köpekler, yüksek oyun isteği olan ve narkotik ajanların kokusuyla kafalarında eşleştirilmiş olan oyuncaklarını aramaktadırlar. Hiçbir dedektör köpek uyuşturucu bağımlısı haline getirilmez. Ayrıca bu köpeklerin eğitimini yalnızca polis, jandarma ve içişleri bakanlığınca özel izinli birimler verebilir.