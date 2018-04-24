Köpeklerde eğitim yaşı ne olmalıdır?

Ancak, köpeklerde de tıpkı insanlar gibi çevre ile iletişim kurmaya başladıkları, olup bitenlerle ilgilenme sürecine uygun yavruluk dönemine girdiklerinden itibaren mental anlamda tetiklemek ve öğretilerin temellerini atmak kesinlikle önemli ve gereklidir. Köpekler, bizlerle birlikte sosyal bir çevrede belli kurallar dahilinde yaşamak durumunda oldukları için onlara yabancı olan bu çevreyi tanıtmak, kuralları öğrenmeleri esnasında onlara doğru bir şekilde kılavuzluk yapmak ve adaptasyonlarının şekillenmesinde yardımcı olmak hayvan sahiplerinin görevleri arasındadır.

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Köpek yavruları doğduklarında sadece koku duyularını kullanarak annenin memesini bulup beslenme ve sürünme kabiliyetine sahiptirler. 12 ila 16’ncı günlerden sonra işitme, görme ve hareket kabiliyetleri gelişmeye başlar. Bu süreçle birlikte artık yavrunun çevre ile iletişimi başlamış olur. Köpek yavruları 25’inci günden sonra ciddi anlamda meraklı olmaya başlarlar. Bu dönem itibarıyla yapılması gereken insan manipülasyonları; yavrunun gelecekteki sosyal davranışlarını, istenmeyen korku ve çekinik hareketlerini ve çevreye olan duyarlılıklarının olumlu ya da olumsuz şekillenmesinde çok büyük rol oynamaktadır. Bu kritik dönemde insanlar tarafından dokunulan, sesli iletişim kurulan, ileride karşılaşabileceği uyarıcılara karşı duyarsızlaştırılan köpek yavruları çok daha rahat bir kafa yapısına sahip olacaklardır. İlk öğretileri anne tarafından başlatılan yavrular kendi içlerinde kurdukları iletişimler esnasında sürü düzeni, hiyerarşik algılar ve statü ilişkisi gibi konularda algı geliştirmeye başlarlar. Yani yavrunun ilk eğitimlerinin anne ve kardeşlerin etkileşimi ile şekillendiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

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Yavru köpek 2’nci ayını tamamladıktan sonra artık anne ve kardeşlerinden ayrılıp yeni ailesi ile buluşmaya hazırdır. Yavrunun eve gelmesi ile birlikte eğitim başlamalıdır. Özellikle tuvalet alışkanlığının şekillendirilmesinin temellerinin hemen atılması oldukça önemlidir. Şunu unutmamak gerekir ki, köpek yavrusu sahiplenen her 10 kişiden 4’ü istatistiki olarak bu süreçteki eğitimleri düzgün şekillendiremediği için yavru 5’inci ayına ulaşmadan ondan ayrılma kararı almaktadır.

Tuvalet alışkanlığının ve ev kurallarının öğretilmesi süreci başlatıldıktan sonra yavrunun kayış ve tasmaya alıştırılması, birlikte dışarıda gezme, yeni insan ve objelerle tanıştırılma ve odaklanma çalışmalarının hemen akabinde şekillendirilmesi doğru olur. Bütün bu yavruluk dönemi içerisinde etkileşimin hayvan sahibi ya da aile bireyleri tarafından yapılması oldukça önemlidir. Bu süreçte köpek sahibinin profesyonel yardım alması mümkün olsa da manipülasyonları kendisinin yapması çok önemlidir.

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Yavru 3’üncü ayına ulaştıktan sonra artık temel komutları öğrenebilecek seviyeye gelmiş olacaktır. Temel komutların öğretilmesi aşamasında pozitif yöntemler ve ödülle pekiştirme kullanılması çok önemlidir. Köpek 7’nci ayına ulaştıktan sonra artık mental ve ortopedik olarak daha sıkı kurallı ve net eğitim çalışmalarına hazır seviyeye gelmiş olur. Bu süreç ile birlikte egzersiz ve eğitim planlarının doğru yapılması gerekmektedir. Artık köpeğin hayatının sonuna kadar var olan öğrenme ve iletişim kurma isteğini değerlendirmek tamamen hayvan sahibine bağlıdır.

Yetişkin olarak edinilen köpeklerde ise adaptasyon ve oryantasyon algısı şekillendikten sonra varsa geçmişe yönelik kötü alışkanlıların ve davranış problemlerinin eliminasyonu ile başlanıp eğitim süreci ile devam etmek doğru olacaktır.

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Gerçekten, köpeklerde de öğrenmenin yaşı yoktur ve ister yavru ister yetişkin olarak edinilsin doğru bir iletişim, sıkı bir dostluk ve iyi bir kılavuzluk yapıldığı takdirde her köpek sahibi ile sosyal çevre içerisinde rahat ve uyumlu bir yaşantı sürdürebilir...

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Aynı tür içerisinde en çok fiziksel çeşitliliğe sahip tek canlı köpektir. Dünyada 350’nin üzerinde kayıtlı, isimlendirilmiş köpek ırkı vardır.