Köpekler neden yalnız başına oyun oynamaz?

Köpeğinizi yalnız bıraktığınız zamanlarda, oyuncak bıraksanız bile onlarla uzun süreli ilgilenmediğine, hatta çoğunlukla oynamayıp parçaladığına şahit olmuşsunuzdur. Peki bunun sebebi nedir?
Köpeklerin nereden geldiği ile ilgili birçok teori bulunsa da bunlardan en çok kabul edileni gri kurtlarla ortak atadan gelmiş olduklarıdır. Bilimsel araştırmalara göre vahşi doğada yaşayan kurtlar sürü halinde gezerler ve bu sürü bir aile ünitesidir. Evrimle beraber evcilleşen köpekler, atalarından gelen sürü mentalitesini hafızalarına ve içgüdülerine yerleştirmiş oldukları için günlük hayatlarında da buna ihtiyaç duyarlar. Köpeğiniz sizi bir aile üyesi ve sürünün bir parçası olarak görmektedir ve siz de onu öyle görmediğiniz sürece ve sürü hayatının kurallarını uygulamadığınızda köpeğiniz ile birçok problem yaşarsınız. Eğer köpeğiniz için iyi bir kılavuz olmayıp onun kafasındaki statü algısını karıştırırsanız sizi kendisi ile eşit veya kendini sizden üstün görmeye başlar. Bununla beraber birlikte yaşamınızı zorlaştıracak istenmeyen davranışlar şekillenebilir. Masadan yemek çalabilir, itaat algısı düşebilir, karşı davranışlar ve hatta statü ilişkili agresyon bile geliştirebilir.
* * * Köpekler ilişkilerinde interaktif olmayı seven hayvanlardır. Bu sürü mentalisinden dolayı evde yalnız kalmaktan, yalnız oynamaktan hoşlanmazlar. Bir sürü her zaman beraberdir ve bir ünite olarak hareket eder. Kısacası köpekler sosyal varlıklardır ve yalnızlıktan haz almazlar. Tabii ki her zaman evde olamayacağınız ve onlarla oynayamayacağınız için interaktif oyuncaklar üretilmiştir. İçlerine ödüller ya da mamalar saklayabileceğiniz bu aparatlar hem köpeğinizin sıkılmamasına yardımcı olur hem de sizin yokluğunuzda uğraşabilecekleri bir aktivite oluşturur.
* * * Köpeğiniz ile interaktif olarak oynayabileceğiniz birçok oyun vardır. Top, frizbi ve bunun gibi objeler eşliğinde at getir oyunları, sakladığınız objeleri bulma oyunları, bisiklete eşlik ettikleri gezintiler, çeşitli kulüplerin bünyesinde katılabileceğiniz köpekli sporlar gibi köpeği ikili diyaloğa ve interaktif algıya iten birçok oyun mevcuttur. Yalnız kaldıkları zaman daha çok önlerinde oyuncak yerine kemirerek uzun sürede tüketebilecekleri sağlıklı çiğneme aparatlarını bırakmak onların yalnız kaldığı zaman diliminde daha rahat bir algı içerisinde olmalarını sağlayacaktır. Köpeğinizin evde yalnız kaldığında minimal stres altında kalması gün içerisinde onunla geçireceğiniz kaliteli zaman ve egzersiz programları ile şekillenecektir.
KÖPEKLER İÇİN FAZLA MİKTARDA TÜKETİLDİĞİNDE SAKINCALI OLABİLECEK BESİNLER
- Avokado: Çok miktarda tüketilmesi köpeklerde zehirlenmeye sebebiyet verebilir. - Alkol: Karaciğer ve beyin hasarına sebebiyet verip alkol zehirlenmelerine neden olur. Anesteziye karşı köpeğin tolerans geliştirmesini sağlayabilir. - Soğan ve sarımsak: Çok miktarda tüketilmesi kırmızı kan hücrelerini parçalayarak anemiye sebep olur. - Kahve ve çay: Kafein ve tein köpeklerde toksik etkilidir. - Üzüm: Fazla miktarda tüketilmesi böbrek fonksiyonlarını bozar. - Sakız ve şekerleme: Özellikle xylitol içerenler köpeklerde zehirleyici etki yapabilir. - Çikolata: İçerdiği theobromine maddesinden kaynaklı zehirleyici etkilidir (özellikle bitter çikolata ) - Küçük kemikler: Sindirim sisteminde yırtılmalar ve tıkanmalara sebebiyet verdiği için tehlikelidir. - Çiğ yumurta: Salmonella, e.coli bakterisi içerme ihtimali ile hastalık yaratabilir ve çiğ yumurta yiyen köpeklerde B vitamini eksikliği gözlemlenir. - Meyve çekirdekleri: Birçok meyvenin çekirdeklerinin köpek tarafından fazla miktarda tüketilmesi zehirlenmelere sebep olabilir. - Koçanlı mısır: Mısır koçanı sindirilemediği için ince bağırsaklarda tıkanmalara sebep olabilir.
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Köpekler neden yalnız başına oyun oynamaz?
Köpeğinizi yalnız bıraktığınız zamanlarda, oyuncak bıraksanız bile onlarla uzun süreli ilgilenmediğine, hatta çoğunlukla oynamayıp parçaladığına şahit olmuşsunuzdur. Peki bunun sebebi nedir?
Köpeklerin nereden geldiği ile ilgili birçok teori bulunsa da bunlardan en çok kabul edileni gri kurtlarla ortak atadan gelmiş olduklarıdır. Bilimsel araştırmalara göre vahşi doğada yaşayan kurtlar sürü halinde gezerler ve bu sürü bir aile ünitesidir. Evrimle beraber evcilleşen köpekler, atalarından gelen sürü mentalitesini hafızalarına ve içgüdülerine yerleştirmiş oldukları için günlük hayatlarında da buna ihtiyaç duyarlar. Köpeğiniz sizi bir aile üyesi ve sürünün bir parçası olarak görmektedir ve siz de onu öyle görmediğiniz sürece ve sürü hayatının kurallarını uygulamadığınızda köpeğiniz ile birçok problem yaşarsınız. Eğer köpeğiniz için iyi bir kılavuz olmayıp onun kafasındaki statü algısını karıştırırsanız sizi kendisi ile eşit veya kendini sizden üstün görmeye başlar. Bununla beraber birlikte yaşamınızı zorlaştıracak istenmeyen davranışlar şekillenebilir. Masadan yemek çalabilir, itaat algısı düşebilir, karşı davranışlar ve hatta statü ilişkili agresyon bile geliştirebilir.
* * *
Köpekler ilişkilerinde interaktif olmayı seven hayvanlardır. Bu sürü mentalisinden dolayı evde yalnız kalmaktan, yalnız oynamaktan hoşlanmazlar. Bir sürü her zaman beraberdir ve bir ünite olarak hareket eder. Kısacası köpekler sosyal varlıklardır ve yalnızlıktan haz almazlar. Tabii ki her zaman evde olamayacağınız ve onlarla oynayamayacağınız için interaktif oyuncaklar üretilmiştir. İçlerine ödüller ya da mamalar saklayabileceğiniz bu aparatlar hem köpeğinizin sıkılmamasına yardımcı olur hem de sizin yokluğunuzda uğraşabilecekleri bir aktivite oluşturur.
* * *
Köpeğiniz ile interaktif olarak oynayabileceğiniz birçok oyun vardır. Top, frizbi ve bunun gibi objeler eşliğinde at getir oyunları, sakladığınız objeleri bulma oyunları, bisiklete eşlik ettikleri gezintiler, çeşitli kulüplerin bünyesinde katılabileceğiniz köpekli sporlar gibi köpeği ikili diyaloğa ve interaktif algıya iten birçok oyun mevcuttur. Yalnız kaldıkları zaman daha çok önlerinde oyuncak yerine kemirerek uzun sürede tüketebilecekleri sağlıklı çiğneme aparatlarını bırakmak onların yalnız kaldığı zaman diliminde daha rahat bir algı içerisinde olmalarını sağlayacaktır. Köpeğinizin evde yalnız kaldığında minimal stres altında kalması gün içerisinde onunla geçireceğiniz kaliteli zaman ve egzersiz programları ile şekillenecektir.
KÖPEKLER İÇİN FAZLA MİKTARDA TÜKETİLDİĞİNDE SAKINCALI OLABİLECEK BESİNLER
- Avokado: Çok miktarda tüketilmesi köpeklerde zehirlenmeye sebebiyet verebilir.
- Alkol: Karaciğer ve beyin hasarına sebebiyet verip alkol zehirlenmelerine neden olur. Anesteziye karşı köpeğin tolerans geliştirmesini sağlayabilir.
- Soğan ve sarımsak: Çok miktarda tüketilmesi kırmızı kan hücrelerini parçalayarak anemiye sebep olur.
- Kahve ve çay: Kafein ve tein köpeklerde toksik etkilidir.
- Üzüm: Fazla miktarda tüketilmesi böbrek fonksiyonlarını bozar.
- Sakız ve şekerleme: Özellikle xylitol içerenler köpeklerde zehirleyici etki yapabilir.
- Çikolata: İçerdiği theobromine maddesinden kaynaklı zehirleyici etkilidir (özellikle bitter çikolata )
- Küçük kemikler: Sindirim sisteminde yırtılmalar ve tıkanmalara sebebiyet verdiği için tehlikelidir.
- Çiğ yumurta: Salmonella, e.coli bakterisi içerme ihtimali ile hastalık yaratabilir ve çiğ yumurta yiyen köpeklerde B vitamini eksikliği gözlemlenir.
- Meyve çekirdekleri: Birçok meyvenin çekirdeklerinin köpek tarafından fazla miktarda tüketilmesi zehirlenmelere sebep olabilir.
- Koçanlı mısır: Mısır koçanı sindirilemediği için ince bağırsaklarda tıkanmalara sebep olabilir.