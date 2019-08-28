Köpekler hakkında bilmediklerimiz

- Köpekler dünyayı nasıl görürler? Köpekler zannedildiği gibi siyah-beyaz görmezler.
Ancak insan kadar geniş bir sıkalada renk ayrımı yapamazlar. Ayrıca ırklara göre değişse de gözlerin lokalizasyonuna bağlı olarak insandan daha geniş bir görüş açıları vardır. Sarı ve mavi en iyi gördükleri renklerdir.
- Köpeklerin koku duyusu nasıldır?
Köpekler eski avcılar oldukları için koku duyuları çok gelişmiştir ve hatta en dikkat çekici duyuları, koku duyularıdır. Burunlarındaki koku yüzey alanı tüm bedenlerindeki yüzey alanından daha büyüktür. Köpekler bizim aldığımız kokuların milyonda bir olanını bile alabilirler. Hatta evde pişen bir yemeğin tüm bileşenlerini ayrı ayrı algılayabilirler.
- Köpekler üşürler mi?
Irklara göre değişse bile köpekler insanlara göre soğuğa daha dirençlidirler. Ancak deri bütünlüğü zayıflamış yaşlı köpekler ve yavru köpekler soğuktan olumsuz etkilenebilirler. Soğuk havalar için mutlaka sığınabilecek bir korunaklı alana ihtiyaç duyarlar.
- Köpekler sürü hayvanları mıdır?
Evet, köpekler ataları kurtlar gibi sürü hayvanıdırlar ve statü algısı onlar için oldukça önemlidir. Statü algıları karıştığı anda mutsuz olurlar hiyerarşik sıralama hayatlarının vazgeçilmezidir.
-Köpeklerin işitme duyuları nasıldır?
Köpeklerin işitme yeteneği insanların işitme yeteneğinden çok daha gelişmiştir. Köpekler bir sesin yerini bir saniyenin altı yüzde biri kadar sürede belirlerler. Ultrasonik ve bizim için tiz olan, bizim duyamayacağımız aralıktaki sesleri duyarlar.
- Köpekler kendi aralarında nasıl iletişime geçerler?
Köpekler sesli iletişim kurdukları gibi, aynı zamanda vücut salgılarını kullanarak da birbirleriyle iletişime geçerler. İdrar dışkı gibi atık maddeler aracılığıyla bazı vücut salgılarını da bırakarak haberleşirler. Ayrıca vücut dillerini kullanarak da birbirleriyle diyalog oluştururlar.
- Köpekler depresyona girerler mi?
İnsanla bir arada yaşam süren köpekler de maalesef insana özgü bir çok davranış problemini edinebilmektedir. Depresyon, ayrılık endişesi ve hatta bağımlı davranışlar köpeklerin insanlardan edindiği davranış bozukluklarının başında gelmektedir.
-Köpekler kıskanırlar mı?
Kıskançlık, insana ait patolojik bir davranıştır. Köpeklerde gözlemlediğimiz kıskançlığa benzer davranışlar aslında temelde yatıştırıcı vücut dili diye bilinen bir hareketin yansımasıdır.
Köpekler hakkında bilmediklerimiz
- Köpekler dünyayı nasıl görürler? Köpekler zannedildiği gibi siyah-beyaz görmezler.
Ancak insan kadar geniş bir sıkalada renk ayrımı yapamazlar. Ayrıca ırklara göre değişse de gözlerin lokalizasyonuna bağlı olarak insandan daha geniş bir görüş açıları vardır. Sarı ve mavi en iyi gördükleri renklerdir.
- Köpeklerin koku duyusu nasıldır?
Köpekler eski avcılar oldukları için koku duyuları çok gelişmiştir ve hatta en dikkat çekici duyuları, koku duyularıdır. Burunlarındaki koku yüzey alanı tüm bedenlerindeki yüzey alanından daha büyüktür. Köpekler bizim aldığımız kokuların milyonda bir olanını bile alabilirler. Hatta evde pişen bir yemeğin tüm bileşenlerini ayrı ayrı algılayabilirler.
- Köpekler üşürler mi?
Irklara göre değişse bile köpekler insanlara göre soğuğa daha dirençlidirler. Ancak deri bütünlüğü zayıflamış yaşlı köpekler ve yavru köpekler soğuktan olumsuz etkilenebilirler. Soğuk havalar için mutlaka sığınabilecek bir korunaklı alana ihtiyaç duyarlar.
- Köpekler sürü hayvanları mıdır?
Evet, köpekler ataları kurtlar gibi sürü hayvanıdırlar ve statü algısı onlar için oldukça önemlidir. Statü algıları karıştığı anda mutsuz olurlar hiyerarşik sıralama hayatlarının vazgeçilmezidir.
-Köpeklerin işitme duyuları nasıldır?
Köpeklerin işitme yeteneği insanların işitme yeteneğinden çok daha gelişmiştir. Köpekler bir sesin yerini bir saniyenin altı yüzde biri kadar sürede belirlerler. Ultrasonik ve bizim için tiz olan, bizim duyamayacağımız aralıktaki sesleri duyarlar.
- Köpekler kendi aralarında nasıl iletişime geçerler?
Köpekler sesli iletişim kurdukları gibi, aynı zamanda vücut salgılarını kullanarak da birbirleriyle iletişime geçerler. İdrar dışkı gibi atık maddeler aracılığıyla bazı vücut salgılarını da bırakarak haberleşirler. Ayrıca vücut dillerini kullanarak da birbirleriyle diyalog oluştururlar.
- Köpekler depresyona girerler mi?
İnsanla bir arada yaşam süren köpekler de maalesef insana özgü bir çok davranış problemini edinebilmektedir. Depresyon, ayrılık endişesi ve hatta bağımlı davranışlar köpeklerin insanlardan edindiği davranış bozukluklarının başında gelmektedir.
-Köpekler kıskanırlar mı?
Kıskançlık, insana ait patolojik bir davranıştır. Köpeklerde gözlemlediğimiz kıskançlığa benzer davranışlar aslında temelde yatıştırıcı vücut dili diye bilinen bir hareketin yansımasıdır.