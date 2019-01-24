Köpekle nasıl seyahat edilir?

Tatil programlarının yapılmasıyla beraber seyahatlerinizde köpeklerinizin transportunu nasıl yapacağınız sorusu da gündeme gelmeye başlayacak. Bu planı yaparken köpeğinizle birlikte ya da ayrı mı seyahat edeceğiniz ve seyahat sırasında dikkat etmeniz gereken konular oldukça önem taşıyor. Köpeklerin seyahate hazırlanması; seyahatin süresi, hangi vasıtayla yapılacağı, birlikte ya da ayrı mı seyahat edileceği aynı zamanda yurt içi ya da yurt dışı seyahat olup olmamasına göre değişebilir. Bütün bunları tek tek ele almak gerekirse:
Araba ile yapılan seyahat: Köpeğin arabayla seyahat etmeden en az altı saat önceden aç bırakılması ve seyahate başlamadan önce egzersizlerini yapıp tuvalet ihtiyaçlarını karşılamış olması önemlidir. Araçta seyahatte köpeğin güvenliğini sağlamak açısından arabanın içine yerleştirilmiş köpek taşıma kutuları ya da göğüs tasmalarına fikse edilmiş emniyet kemerli sistemlerin kullanılması dostunuzun konforu ve emniyeti için gereklidir. Bu tip seyahatler öncesinde köpeğe yatıştırıcı ilaçların verilmesi solunum sistemi üzerine baskı oluşturup tehlike yaratabilir. Araba ya da yol tutmasına yatkın olan köpeklerin midelerini rahatlatmak ve kusmalarını engellemek açısından mide yatıştırıcı ilaçlar veteriner hekime danışılarak kullanılabilir. Araba seyahatlerinde köpeğin rahatlaması için camın açılarak köpeğin kafasını tamamen dışarıya çıkartabilecek pozisyonda bırakılması, kaza riski taşımasının yanı sıra, köpeğin gözlerinin de rüzgarla birlikte toz ve alerjenlerle dolmasına ve enfeksiyonlara sebebiyet verebilir. Bu nedenle cam aralığına dikkat etmek gerekir. Yoğun klima kullanımları köpeklerde solunum sisteminin akut rahatsızlıklarına sebebiyet vermelerinden ötürü dikkatli kullanılmalıdır.
Uçak ile yapılan seyahat: Uçakla yapılacak olan seyahatlerde köpeğin taşıma kabı içerisinde muhafaza edilmesi zorunludur. Bu bütün havayollarının ortak kuralıdır. Seyahat öncesinde uçuş bileti rezervasyonu yapılırken köpekle seyahat edileceği, taşıma kabı ölçüleri, köpeğin taşıma kabı içerisindeyken ağırlığının belirtilmesi zorunludur. Taşıma kabıyla birlikte 8 kilo ağırlığın altındaki köpekler yolcu kabininde seyahat edebilmektedir. Bu ağırlığın üstündeki köpeklerin uçağın kargo kabininde seyahat etmesi gerekir. Dostunuzla birlikte havaalanına giderken aşı karnesini yanınıza almayı unutmayın; zira aşı karnesi ibraz edilmeyen köpeklerin uçuşu mümkün olmayacaktır. Ayrıca aşılarının eksiksiz yapılmış olması önemlidir. Uçuş öncesinde ya da esnasında köpeğe yatıştırıcı ilaçların verilmesi uygun değildir. Tıpkı arabayla seyahatte olduğu gibi köpeğin yolculuk öncesinde egzersize edilmiş olması ve en az 8 saat önceden aç bırakılmış olması önemlidir.
Yurtdışı seyahati: Köpeğin yurtdışına çıkışının sağlanabilmesi belli prosedürlerin tamamlanmasıyla mümkün olabilmektedir. İster karayolu, ister havayolu isterse de denizyoluyla seyahat edilecek olsun, yurtdışına çıkış işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir. Yurtdışı çıkış işlemleri köpeğin nakledileceği ülkenin kurallarına göre değişiklik gösterse de genel anlamda yapılması gerekli olan işlemleri şöyle sıralayabiliriz:-Köpeğin aşı karnesinin eksiksiz sunulması.
-Aşı karnesinde gerekli olan bütün aşıların(özellikle kuduz aşısı) tam olarak yapılmış olması.
-İç ve dış paraziter uygulamaların seyahatten en az 10 gün önce uygulanması ve karneye işlenmiş olması.
-Köpeğe kimlik tanımlaması açısından önemli olan mikroçip uygulamasının yapılmış olması, aşı karnesinde ve evraklarında mikroçip numarasının belirtilmiş olması.
-Köpeğin kuduz titre testinin çıkış yapacağı tarihten en az 3 ay önce yapılmış olması, (Bu test köpeğin veteriner hekim tarafından kanının alınması ve uygun koşullarda Ankara’da bulunan Etlik Araştırma Enstitüsü’ne gönderilmesiyle elde edilir).
-Köpeğin herhangi bir bulaşıcı hastalık taşımadığı ve sağlıklı olduğuna dair raporun veteriner hekim tarafından hazırlanması ve antetli kağıda belgelendirilmesi.
-Köpeğin çıkış yapacağı tarihten 48 saat önce Tarım Bakanlığı’nca verilen hologramlı transport kağıdının edinilmesi.
Bütün bu evraklar hazırlanmış olsa bile, gideceğiniz ülkenin evcil hayvan kabul şartlarını öğrenmeniz sizin için yararlı olacaktır. Dostunuzla birlikte sorunsuz, mutlu ve rahat bir seyahat dilerim.
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? TERS U İLE ‘GÜÇLÜYÜM’ MESAJI
Kedilerin özellikle bir köpek tarafından sıkıştırıldığı zaman vücutlarını ters ‘U’ şekline getirip kamburlaşması, tüylerini dikmesi ve bir yılanınkini andıran tıslama sesi çıkartmasının sebebi düşmanına güçlü, gözü kara ve göründüğünden daha büyük bir rakiple karşı karşıya olduğu sinyalini vermektir. Bu, kedilerde içgüdüsel bir defans davranışıdır.
Köpekle nasıl seyahat edilir?
Sömestr tatili başladı.
Tatil programlarının yapılmasıyla beraber seyahatlerinizde köpeklerinizin transportunu nasıl yapacağınız sorusu da gündeme gelmeye başlayacak. Bu planı yaparken köpeğinizle birlikte ya da ayrı mı seyahat edeceğiniz ve seyahat sırasında dikkat etmeniz gereken konular oldukça önem taşıyor. Köpeklerin seyahate hazırlanması; seyahatin süresi, hangi vasıtayla yapılacağı, birlikte ya da ayrı mı seyahat edileceği aynı zamanda yurt içi ya da yurt dışı seyahat olup olmamasına göre değişebilir. Bütün bunları tek tek ele almak gerekirse:
Araba ile yapılan seyahat: Köpeğin arabayla seyahat etmeden en az altı saat önceden aç bırakılması ve seyahate başlamadan önce egzersizlerini yapıp tuvalet ihtiyaçlarını karşılamış olması önemlidir. Araçta seyahatte köpeğin güvenliğini sağlamak açısından arabanın içine yerleştirilmiş köpek taşıma kutuları ya da göğüs tasmalarına fikse edilmiş emniyet kemerli sistemlerin kullanılması dostunuzun konforu ve emniyeti için gereklidir. Bu tip seyahatler öncesinde köpeğe yatıştırıcı ilaçların verilmesi solunum sistemi üzerine baskı oluşturup tehlike yaratabilir. Araba ya da yol tutmasına yatkın olan köpeklerin midelerini rahatlatmak ve kusmalarını engellemek açısından mide yatıştırıcı ilaçlar veteriner hekime danışılarak kullanılabilir. Araba seyahatlerinde köpeğin rahatlaması için camın açılarak köpeğin kafasını tamamen dışarıya çıkartabilecek pozisyonda bırakılması, kaza riski taşımasının yanı sıra, köpeğin gözlerinin de rüzgarla birlikte toz ve alerjenlerle dolmasına ve enfeksiyonlara sebebiyet verebilir. Bu nedenle cam aralığına dikkat etmek gerekir. Yoğun klima kullanımları köpeklerde solunum sisteminin akut rahatsızlıklarına sebebiyet vermelerinden ötürü dikkatli kullanılmalıdır.
Uçak ile yapılan seyahat: Uçakla yapılacak olan seyahatlerde köpeğin taşıma kabı içerisinde muhafaza edilmesi zorunludur. Bu bütün havayollarının ortak kuralıdır. Seyahat öncesinde uçuş bileti rezervasyonu yapılırken köpekle seyahat edileceği, taşıma kabı ölçüleri, köpeğin taşıma kabı içerisindeyken ağırlığının belirtilmesi zorunludur. Taşıma kabıyla birlikte 8 kilo ağırlığın altındaki köpekler yolcu kabininde seyahat edebilmektedir. Bu ağırlığın üstündeki köpeklerin uçağın kargo kabininde seyahat etmesi gerekir. Dostunuzla birlikte havaalanına giderken aşı karnesini yanınıza almayı unutmayın; zira aşı karnesi ibraz edilmeyen köpeklerin uçuşu mümkün olmayacaktır. Ayrıca aşılarının eksiksiz yapılmış olması önemlidir. Uçuş öncesinde ya da esnasında köpeğe yatıştırıcı ilaçların verilmesi uygun değildir. Tıpkı arabayla seyahatte olduğu gibi köpeğin yolculuk öncesinde egzersize edilmiş olması ve en az 8 saat önceden aç bırakılmış olması önemlidir.
Yurtdışı seyahati: Köpeğin yurtdışına çıkışının sağlanabilmesi belli prosedürlerin tamamlanmasıyla mümkün olabilmektedir. İster karayolu, ister havayolu isterse de denizyoluyla seyahat edilecek olsun, yurtdışına çıkış işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir. Yurtdışı çıkış işlemleri köpeğin nakledileceği ülkenin kurallarına göre değişiklik gösterse de genel anlamda yapılması gerekli olan işlemleri şöyle sıralayabiliriz:-Köpeğin aşı karnesinin eksiksiz sunulması.
-Aşı karnesinde gerekli olan bütün aşıların(özellikle kuduz aşısı) tam olarak yapılmış olması.
-İç ve dış paraziter uygulamaların seyahatten en az 10 gün önce uygulanması ve karneye işlenmiş olması.
-Köpeğe kimlik tanımlaması açısından önemli olan mikroçip uygulamasının yapılmış olması, aşı karnesinde ve evraklarında mikroçip numarasının belirtilmiş olması.
-Köpeğin kuduz titre testinin çıkış yapacağı tarihten en az 3 ay önce yapılmış olması, (Bu test köpeğin veteriner hekim tarafından kanının alınması ve uygun koşullarda Ankara’da bulunan Etlik Araştırma Enstitüsü’ne gönderilmesiyle elde edilir).
-Köpeğin herhangi bir bulaşıcı hastalık taşımadığı ve sağlıklı olduğuna dair raporun veteriner hekim tarafından hazırlanması ve antetli kağıda belgelendirilmesi.
-Köpeğin çıkış yapacağı tarihten 48 saat önce Tarım Bakanlığı’nca verilen hologramlı transport kağıdının edinilmesi.
Bütün bu evraklar hazırlanmış olsa bile, gideceğiniz ülkenin evcil hayvan kabul şartlarını öğrenmeniz sizin için yararlı olacaktır. Dostunuzla birlikte sorunsuz, mutlu ve rahat bir seyahat dilerim.
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? TERS U İLE ‘GÜÇLÜYÜM’ MESAJI
Kedilerin özellikle bir köpek tarafından sıkıştırıldığı zaman vücutlarını ters ‘U’ şekline getirip kamburlaşması, tüylerini dikmesi ve bir yılanınkini andıran tıslama sesi çıkartmasının sebebi düşmanına güçlü, gözü kara ve göründüğünden daha büyük bir rakiple karşı karşıya olduğu sinyalini vermektir. Bu, kedilerde içgüdüsel bir defans davranışıdır.