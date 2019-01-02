Köpek sahiplerine önemli bilgiler

Köpeğinizin sağlığı ve bazı fizyolojik olguları hakkında bilgi edinmek için tabii ki veteriner hekiminize başvurmalısınız.
Ancak, bazı küçük bilgileri her köpek sahibi bilmeli ve aklının bir kenarında tutmalıdır.
VÜCUT ISISI: Köpeklerde normal vücut sıcaklığı 37.5 ila 39 derecedir. Vücut ısısı ırka, yaşa, fiziksel aktivasyona, çevre ısısına ve hormonal devinime göre değişkenlik gösterebilse de, birçok rahatsızlığın tespitinde önemli bulguların başında gelir. Köpeklerde çoğunlukla vücut ısısı rektal olarak ölçülür. Yüksek vücut ısısı, viral ya da bakteriyal enfeksiyonların, ısı çarpmasının, zehirlenmelerin göstergesi olabildiği gibi düşük vücut ısısı da donma ve yine bazı viral hastalıkları işaret edebilir.
ÇİFTLEŞME DÖNEMİ: Dişi köpekler genellikle yılda iki kez çiftleşme periyoduna girerler. Kanama ve cinsel organın ödemlenip belirginleşmesiyle karakterize olan bu dönemde dişiler biraz huzursuz ve iştahsız olabildikleri gibi çok sık aralıklarla idrar yaparlar. Kızgınlık dönemi diye anılan bu dönem ırka ve çevresel faktörlere bağlı değişkenlik gösterebilir. Erkek köpeklerin ise çiftleşmeye her zaman hazır olup, belli bir kızgınlık dönemleri yoktur.
GEBELİK: Dişi köpeklerde çiftleşmeyi takip eden 59 ila 63’üncü günlerde doğum şekillenir. Çiftleşmeden 20-25 gün sonra ultrasonik muayene ile gebelik tayini yapılabilir.
BÜYÜMENİN TAMAMLANMASI: Bu süreç dişi köpekler için 1-1.5 yaş, erkek köpekler için 1.5-2 yaştır. Irka ve çevresel faktörlere göre değişkenlik gösterebilir.
TÜY DEĞİŞİMİ: Köpekler iklim adaptasyonuna bağlı tüy değiştirirler. Dışarıda yaşayan köpekler senede 2 defa kürklerini değiştirerek kış ve yaza hazırlanırlar. Kışlık tüyler daha sık ve kalın, yazlık tüyler ince ve seyrek olur. Evde beslenen köpeklerde genellikle tüm yıla yaygın bir tüy dökümü gösterirler. Tüy dökümü beslenme, fırçalama, iklim ve ırka göre değişiklikler gösterebilir.
TERLEME: Köpekler vücutlarıyla terleyemezler. Vücut sıcaklıklarını ayarlamak üzere soluk alıp vererek (ventilasyon)ve eser miktarda pati aralarındaki ter bezlerini kullanırlar.
EGZERSİZ: Süre ve nitelikleri farklı olsa da her ırka mensup köpeğin egzersize ihtiyacı vardır. Bu egzersizlerin dışarıda ve gün içerisinde birkaç defa tekrarlanıyor olması onların mental ve fiziksel gelişimleri için oldukça önemlidir.
YAŞAM SÜRESİ: Köpeklerde ortalama yaşam süresi maalesef 10-15 yıldır. Yaşam süresi; ırka, bakım ve beslemeye, genetik yapıya göre değişkenlik gösterebilir. Ortalamada büyük ırkların küçük ırk köpeklerden daha kısa ömürlü oldukları istatistiki bir gerçektir.
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Bir köpek yaşı insanın kaç yaşına eşittir?
Hep aklımızı kurcalayan ve merak ettiğimiz bir sorudur bu. Ne yazık ki bizden çok daha kısa bir yaşam süresinde ömrünü tamamlayan dostlarımız acaba bizim yaşlanma sürecimizin kaç katı yaşlanmaktadır?
Genel olarak bilindiği üzere ‘bir insan yılının, 7 köpek yılına eşit olduğu’ kuramı gerçekten de doğru bir belirleme midir? Örneğin 3 yaşında olduğunu varsaydığımız bir köpek 7 katsayısı baz alındığında gerçekten de 21 insan yaşında mıdır? İşte bu sorulara yanıt aradığımızda karşımıza İngiltere’de bu konu üzerine yapılmış olan çalışmalar çıkmaktadır. Bu çalışmalar bize gösteriyor ki köpekler de tıpkı insanlarda olduğu gibi bireysel ve ırka bağlı olan bir genom yapısına sahiptir ve buna bağlı olarak insanla köpeğin ortalama bir katsayının varlığında yaş muayenesinin yapılmasının mümkün olmadığıdır.
Ayrıca köpekler dünyaya geldikten 1-1.5 yıl sonra gelişimlerini tamamlarlar. İnsanlarda ise bu süre 20-21 yaş civarıdır. Dolayısıyla gelişim süreçleri bu kadar farklı zamanlarda tamamlanan iki canlının yaşlarının mukayesesinde ortak bir katsayı oluşturmak mümkün olmayacaktır. Köpeklerde yaşam süresinin, ırka ve bireysel özelliklere bağlı bir durum olduğu kanıtı, 1 insan yılının 7 köpek yılına denk olduğu söylentisini direk çürütür niteliktedir. Aynı çalışmaların köpeklerde ortalama yaşam süreleri üzerine yapılan bir araştırması da bize göstermektedir ki; kısırlaştırılmış dişi köpeklerin erkeklerden ve kısırlaştırılmamış diğer dişi köpeklerden daha uzun bir yaş
Köpek sahiplerine önemli bilgiler
Köpeğinizin sağlığı ve bazı fizyolojik olguları hakkında bilgi edinmek için tabii ki veteriner hekiminize başvurmalısınız.
Ancak, bazı küçük bilgileri her köpek sahibi bilmeli ve aklının bir kenarında tutmalıdır.
VÜCUT ISISI: Köpeklerde normal vücut sıcaklığı 37.5 ila 39 derecedir. Vücut ısısı ırka, yaşa, fiziksel aktivasyona, çevre ısısına ve hormonal devinime göre değişkenlik gösterebilse de, birçok rahatsızlığın tespitinde önemli bulguların başında gelir. Köpeklerde çoğunlukla vücut ısısı rektal olarak ölçülür. Yüksek vücut ısısı, viral ya da bakteriyal enfeksiyonların, ısı çarpmasının, zehirlenmelerin göstergesi olabildiği gibi düşük vücut ısısı da donma ve yine bazı viral hastalıkları işaret edebilir.
ÇİFTLEŞME DÖNEMİ: Dişi köpekler genellikle yılda iki kez çiftleşme periyoduna girerler. Kanama ve cinsel organın ödemlenip belirginleşmesiyle karakterize olan bu dönemde dişiler biraz huzursuz ve iştahsız olabildikleri gibi çok sık aralıklarla idrar yaparlar. Kızgınlık dönemi diye anılan bu dönem ırka ve çevresel faktörlere bağlı değişkenlik gösterebilir. Erkek köpeklerin ise çiftleşmeye her zaman hazır olup, belli bir kızgınlık dönemleri yoktur.
GEBELİK: Dişi köpeklerde çiftleşmeyi takip eden 59 ila 63’üncü günlerde doğum şekillenir. Çiftleşmeden 20-25 gün sonra ultrasonik muayene ile gebelik tayini yapılabilir.
BÜYÜMENİN TAMAMLANMASI: Bu süreç dişi köpekler için 1-1.5 yaş, erkek köpekler için 1.5-2 yaştır. Irka ve çevresel faktörlere göre değişkenlik gösterebilir.
TÜY DEĞİŞİMİ: Köpekler iklim adaptasyonuna bağlı tüy değiştirirler. Dışarıda yaşayan köpekler senede 2 defa kürklerini değiştirerek kış ve yaza hazırlanırlar. Kışlık tüyler daha sık ve kalın, yazlık tüyler ince ve seyrek olur. Evde beslenen köpeklerde genellikle tüm yıla yaygın bir tüy dökümü gösterirler. Tüy dökümü beslenme, fırçalama, iklim ve ırka göre değişiklikler gösterebilir.
TERLEME: Köpekler vücutlarıyla terleyemezler. Vücut sıcaklıklarını ayarlamak üzere soluk alıp vererek (ventilasyon)ve eser miktarda pati aralarındaki ter bezlerini kullanırlar.
EGZERSİZ: Süre ve nitelikleri farklı olsa da her ırka mensup köpeğin egzersize ihtiyacı vardır. Bu egzersizlerin dışarıda ve gün içerisinde birkaç defa tekrarlanıyor olması onların mental ve fiziksel gelişimleri için oldukça önemlidir.
YAŞAM SÜRESİ: Köpeklerde ortalama yaşam süresi maalesef 10-15 yıldır. Yaşam süresi; ırka, bakım ve beslemeye, genetik yapıya göre değişkenlik gösterebilir. Ortalamada büyük ırkların küçük ırk köpeklerden daha kısa ömürlü oldukları istatistiki bir gerçektir.
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Bir köpek yaşı insanın kaç yaşına eşittir?
Hep aklımızı kurcalayan ve merak ettiğimiz bir sorudur bu. Ne yazık ki bizden çok daha kısa bir yaşam süresinde ömrünü tamamlayan dostlarımız acaba bizim yaşlanma sürecimizin kaç katı yaşlanmaktadır?
Genel olarak bilindiği üzere ‘bir insan yılının, 7 köpek yılına eşit olduğu’ kuramı gerçekten de doğru bir belirleme midir? Örneğin 3 yaşında olduğunu varsaydığımız bir köpek 7 katsayısı baz alındığında gerçekten de 21 insan yaşında mıdır? İşte bu sorulara yanıt aradığımızda karşımıza İngiltere’de bu konu üzerine yapılmış olan çalışmalar çıkmaktadır. Bu çalışmalar bize gösteriyor ki köpekler de tıpkı insanlarda olduğu gibi bireysel ve ırka bağlı olan bir genom yapısına sahiptir ve buna bağlı olarak insanla köpeğin ortalama bir katsayının varlığında yaş muayenesinin yapılmasının mümkün olmadığıdır.
Ayrıca köpekler dünyaya geldikten 1-1.5 yıl sonra gelişimlerini tamamlarlar. İnsanlarda ise bu süre 20-21 yaş civarıdır. Dolayısıyla gelişim süreçleri bu kadar farklı zamanlarda tamamlanan iki canlının yaşlarının mukayesesinde ortak bir katsayı oluşturmak mümkün olmayacaktır. Köpeklerde yaşam süresinin, ırka ve bireysel özelliklere bağlı bir durum olduğu kanıtı, 1 insan yılının 7 köpek yılına denk olduğu söylentisini direk çürütür niteliktedir. Aynı çalışmaların köpeklerde ortalama yaşam süreleri üzerine yapılan bir araştırması da bize göstermektedir ki; kısırlaştırılmış dişi köpeklerin erkeklerden ve kısırlaştırılmamış diğer dişi köpeklerden daha uzun bir yaş