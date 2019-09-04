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Tarkan Özvardar

Tarkan Özvardar

tarkanozvardar@gmail.com

Köpeğinizi evde yalnız bırakırken dikkat etmeniz gerekenler

4 Eylül 2019

Uzun yaz tatili artık sona erdi. Okulların açılmasıyla birlikte şehir yaşantısı içerisindeki koşuşturma ve iş rutinleri tekrar başlamak üzere.

Birçok köpek sahibi, gündüz saatlerini iş yerlerinde ya da okullarda geçirirken, sevimli dostlarını evlerinde bırakmak zorunda. Bu durum her iki taraf için de sıkıntı ve mutsuzluk verici bir şey olsa da sonuç olarak kaçınılmaz.
Peki bizler gündüz saatlerinde evlerimizden ve köpeklerimizden ayrıyken geride bıraktığımız ve bize endeksli yaşayan köpek dostlarımız için en az stresli ve konforlu yalnızlığı oluşturmak hedefli neler yapabiliriz?

Köpeğinizi evde yalnız bırakırken dikkat etmeniz gerekenler

- Sabah yürüyüşleri ve egzersiz:
Sabah saatleri tüm geceyi dinlenerek geçirmiş olan dostumuzun en yüksek enerjide oldukları dönemdir. İşe gitmeden önce birlikte kaliteli ve interaktif bir yürüyüşün ardından güzel bir oyun egzersizi bütün gün sizi evde bekleyecek olan arkadaşınızın rahatlamasına yardımcı olur.
- Kahvaltı:
Sabah yürüyüşü sonrası sizin olduğu kadar köpeğinizin de karnı acıkmış olacaktır. Açlık stresi ile bırakmamanız gereken dostunuza tıka basa olmayacak ama yeterli ve kaliteli bir kahvaltı yaptırmayı unutmayın, ayrıca önünde temiz ve bol su bırakın.
- Evde oyuncak ve kemirmelikler bırakmak:
Tüm günü eğlenceli geçirmesi için köpeğinize evden çıkmadan sevdiği oyuncak ve kemirmeliklerini ortalığa yaymayı unutmayın. Siz yokken onlarla oyalanarak zamanı daha eğlenceli dolduracak ve daha az sıkılacaktır. Kemirmelikleri sayesinde ev eşyalarına zarar vermeyecektir. Unutmayın sıkılan köpekler eşya parçalama davranışına daha yatkın olurlar. Ayrıca küçük bir el radyosunu açık bırakarak onun kendisini daha iyi hissetmesini sağlayın.

Köpeğinizi evde yalnız bırakırken dikkat etmeniz gerekenler

- Güvenlik:
Dostunuzu evde yalnız bırakırken boynunda tasma olmamasına dikkat edin.Siz evde yokken herhangi bir yere takılabilecek tasma köpeğin yaralanması hatta boğulmasına sebep olabilir. Pencerelerinizi güvenli bir şekilde kapattığınızdan emin olun. Evinizde egzotik bitkileriniz varsa önlem alın zira sıkılmış bir köpek bitkilerle ilgilenebilir ve unutmayın bazı bitkiler dostunuz için zehirli olabilir. Ayrıca elektrik kabloları ve prizleri de mutlaka güvenli hale getirin.
- Kapı zili:
Siz evde yokken kapı zilinizin çalması köpeğinizi huzursuz edip uzun havlamalara neden olabilir. Kapı zilinizin aksamına monte edeceğiniz bir anahtarla evden çıkarken kapı zilini iptal edip geldiğinizde tekrar aktive edebilirsiniz.
- Ara kontroller:
Evinize yerleştirebileceğiniz bir yada birkaç ekonomik kablosuz kamera ile gün içerisinde dostunuzu telefonunuzdan görüp, kontrol edebilirsiniz. Böylece yalnız köpeğinizi endişe ile merak etmemiş olursunuz ve içiniz daha rahat eder.
- İmkân dahilinde ziyaretler:
İş yeriniz evinize yakın ise öğle tatilinizde dostunuza kısa bir ziyarette bulunarak ve küçük bir gezinti yaptırarak onu rahatlatabilirsiniz. Ayrıca yakınınızda oturan ve köpeğinizle rutin diyaloğu olan bir akraba yada köpek gezdiricisi de bu ara ziyareti üstlenebilir.

Köpeğinizi evde yalnız bırakırken dikkat etmeniz gerekenler

- Köpek kreşleri:
Günümüzde sayıları yavaş yavaş artan güvenli ve profesyonel gündüz bakım evlerini haftada birkaç gün köpeğinizin eğlenmesi ve daha az yalnız hissetmesi için kullanabilirsiniz.
-Eve vaktinde dönüş:
Köpekler saat takip edemezler ancak günlük rutini ve tekrarlayan rutini takip edebilirler. İş çıkışınızda oyalanmadan mutlaka öncelikle eve gelip bütün gün yolunuzu bekleyen dostunuzun gezinti, oyun, egzersiz ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayın. Akşam planlarınızı bu önceliklerden sonraya bırakın.
- Hafta sonu aktiviteleri:
Tüm hafta içi sizi evde yalnız beklemiş arkadaşınıza hafta sonları daha fazla zaman ayırın, eğlenceli yürüyüş ve aktivitelerde bulunun. Özellikle doğa yürüyüşleri ve köpek parkı ziyaretleri onu çok mutlu edecektir.

UNUTMAYIN!

Köpekler sürü hayvanıdır. Yalnızlık doğalarına aykırıdır. Bu nedenle köpeğinizi uzun zaman ve konforsuz olarak yalnız bırakmayın.

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