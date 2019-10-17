Kısırlaştır, aşılat, yaşat...

Sahipli olsun, sahipsiz sokak köpeği olsun...
Tüm köpeklerin sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmesi, bulaşıcı ve ölümcül olabilen hastalıklara karşı aşılanması ve kısırlaştırılması ile mümkündür. Aşılamak aynı zamanda hayvandan insana geçebilen hastalıkların önüne geçmek ve toplum sağlığı açısından son derece önemlidir. Özellikle kuduza karşı uygulanan aşılamanın her sene tekrarlanması çevre sağlığı açısından elzemdir.
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Ülkemizde sokak köpekleri ve ev köpeklerinin popülasyonunu düzenlenmesinin en doğru ve tek yolu üremenin kontrol altına alınmasıdır. Her geçen gün kontrolsüz çiftleşmeler sonucunda, sürülere yeni bireyler katılmakta ayrıca merdiven altı üreticilerin tetiklemeleriyle sayı çığ gibi artmaktadır.
Eğer popülasyon artışı kendi doğal akışına bırakılırsa, üremeye bağlı olarak sayı gittikçe artacak ve kontrolsüz bir şekilde kümelenecektir.
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Dişi köpekler senede iki kez üreme ve erkeği kabul dönemine girer. Erkek köpekler ise seksüel gelişimlerini tamamlandıktan sonra üremeye her zaman hazır olurlar. Kısırlaştırma, popülasyon sayısını kontrol altına aldığı gibi sevgili dostlarımızın daha uzun ve sağlıklı yaşamalarını da sağlamaktadır. ‘Bu müdahale genellikle dişi köpekler için uygulanmalıdır’ kanısı yanlıştır. Dişi köpekler kadar erkek köpeklerin de kısırlaştırılması gerekmektedir. Birçok veteriner hekim tarafından kolaylıkla yapılabilen bu operasyonun dişi ve erkek köpeklerdeki yararlarını maddeler halinde sıralamak gerekirse:
* Dişi köpeklerde erken donemde yapılacak olan kısırlaştırma operasyonu (ilk kızgınlık öncesi) köpeğin ilerleyen ve yaşlılık dönemlerinde meme tümörüne yakalanma riskini ortadan kaldıracaktır. Kısırlaştırılmamış dişi 7 yaş üstü köpeklerde meme tümörü görülme oranı neredeyse yüzde 70’lerdedir.
* Kısırlaştırılan dişi köpekler bir daha cinsel istek göstermeyecek ve birçok dişi köpek sahibinin şikâyetçi olduğu kanama sorunu yaşanmayacak, evleri temiz kalacaktır.
* Ülkemizde sokak köpeklerinin varlığı düşünüldüğünde kısır olmayan ve çiftleşme dönemine girmiş dişi bir köpeğin gezdirilmesi esnasında kokuyu alan erkek köpeklerin verebileceği takip rahatsızlığı birçok hayvan sahibi tarafından bilinmektedir. Kısır bir dişi köpek bu dönemlere girmeyeceği için rahat bir şekilde gezintiye çıkabilecektir.
* Kısırlaştırılmış dişi köpeklerde yumurtalık kisti, rahim kanseri, rahim enfeksiyonları ve yumurtalık tümörlerinin görülme olasılığı oldukça yüksektir. Dostumuzu kısırlaştırarak bu riskleri de elimine etmiş oluruz.
* Erkek köpeklerde kısırlaştırma ile prostat büyümesi, testis tümörleri, prostat kanserleri gibi rahatsızlıkların azaltılması ya da eliminasyonu sağlanmaktadır.
* Ayrıca kısırlaştırılmış erkek köpeklerde hormonal etkiye bağlı olarak oluşan seksüel yarış kavgaları, uyumsuzluk, aşırı hareketlilik, baskınlık davranışı gibi istenmeyen davranışların önüne geçmiş oluruz.
TOPLAMAK, TAŞIMAK, UYUTMAK ÇÖZÜM DEĞİL
Bugün gelişmiş ülkelerde sokak hayvanlarının ve sahipli köpeklerin kontrolsüz çoğalmalarının önüne kısırlaştırma işlemiyle geçilmiştir. Hatta bazı ülkelerde üretici belgeniz yoksa bu operasyon yasal zorunluluk şeklinde uygulanmaktadır.
Görüldüğü üzere kısırlaştırma, köpeklerde hem sağlık hem de davranış üzerine oldukça olumlu etkilere sahip bir işlemdir. Ayrıca kısırlaştırılmış köpekler daha sakin ve sosyal yaşantıya daha uyumlu oldukları ispatlıdır. Kısırlaştırma işlemiyle kopek doğasına müdahale edildiği argümanı kesinlikle yanlıştır. Boynuna tasma taktığımız kayışla gezdirdiğimiz, kuru mamalarla beslediğimiz, aşılattığımız ve biz olamasak yaşayamayacak olan köpeklerimizin doğasından bahsetmek maalesef mümkün değildir. Maddi anlamda belli bir külfeti olan bu uygulama dönem dönem belediyeler tarafından ücretsiz uygulanmaktadır. Kısırlaştırma operasyonu zannedildiği kadar zahmetli ve operasyon sonrası dönem bakımı zor olan bir uygulama değildir. Kısırlaştırılma işlemi tamamlandıktan 10 gün sonrasında dostumuz tamamen eski hareketliliğine ve rutinine geri dönebilmektedir. Daha sağlıklı ve kontrollü kopek popülasyonları için lütfen kısırlaştıralım. Toplamak, başka bölgelere taşımak, uyutmak çözüm değil. Çözüm kısırlaştırmak, aşılatmak ve yaşatmak.
Kısırlaştır, aşılat, yaşat...
Sahipli olsun, sahipsiz sokak köpeği olsun...
Tüm köpeklerin sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmesi, bulaşıcı ve ölümcül olabilen hastalıklara karşı aşılanması ve kısırlaştırılması ile mümkündür. Aşılamak aynı zamanda hayvandan insana geçebilen hastalıkların önüne geçmek ve toplum sağlığı açısından son derece önemlidir. Özellikle kuduza karşı uygulanan aşılamanın her sene tekrarlanması çevre sağlığı açısından elzemdir.
* * *
Ülkemizde sokak köpekleri ve ev köpeklerinin popülasyonunu düzenlenmesinin en doğru ve tek yolu üremenin kontrol altına alınmasıdır. Her geçen gün kontrolsüz çiftleşmeler sonucunda, sürülere yeni bireyler katılmakta ayrıca merdiven altı üreticilerin tetiklemeleriyle sayı çığ gibi artmaktadır.
Eğer popülasyon artışı kendi doğal akışına bırakılırsa, üremeye bağlı olarak sayı gittikçe artacak ve kontrolsüz bir şekilde kümelenecektir.
* * *
Dişi köpekler senede iki kez üreme ve erkeği kabul dönemine girer. Erkek köpekler ise seksüel gelişimlerini tamamlandıktan sonra üremeye her zaman hazır olurlar. Kısırlaştırma, popülasyon sayısını kontrol altına aldığı gibi sevgili dostlarımızın daha uzun ve sağlıklı yaşamalarını da sağlamaktadır. ‘Bu müdahale genellikle dişi köpekler için uygulanmalıdır’ kanısı yanlıştır. Dişi köpekler kadar erkek köpeklerin de kısırlaştırılması gerekmektedir. Birçok veteriner hekim tarafından kolaylıkla yapılabilen bu operasyonun dişi ve erkek köpeklerdeki yararlarını maddeler halinde sıralamak gerekirse:
* Dişi köpeklerde erken donemde yapılacak olan kısırlaştırma operasyonu (ilk kızgınlık öncesi) köpeğin ilerleyen ve yaşlılık dönemlerinde meme tümörüne yakalanma riskini ortadan kaldıracaktır. Kısırlaştırılmamış dişi 7 yaş üstü köpeklerde meme tümörü görülme oranı neredeyse yüzde 70’lerdedir.
* Kısırlaştırılan dişi köpekler bir daha cinsel istek göstermeyecek ve birçok dişi köpek sahibinin şikâyetçi olduğu kanama sorunu yaşanmayacak, evleri temiz kalacaktır.
* Ülkemizde sokak köpeklerinin varlığı düşünüldüğünde kısır olmayan ve çiftleşme dönemine girmiş dişi bir köpeğin gezdirilmesi esnasında kokuyu alan erkek köpeklerin verebileceği takip rahatsızlığı birçok hayvan sahibi tarafından bilinmektedir. Kısır bir dişi köpek bu dönemlere girmeyeceği için rahat bir şekilde gezintiye çıkabilecektir.
* Kısırlaştırılmış dişi köpeklerde yumurtalık kisti, rahim kanseri, rahim enfeksiyonları ve yumurtalık tümörlerinin görülme olasılığı oldukça yüksektir. Dostumuzu kısırlaştırarak bu riskleri de elimine etmiş oluruz.
* Erkek köpeklerde kısırlaştırma ile prostat büyümesi, testis tümörleri, prostat kanserleri gibi rahatsızlıkların azaltılması ya da eliminasyonu sağlanmaktadır.
* Ayrıca kısırlaştırılmış erkek köpeklerde hormonal etkiye bağlı olarak oluşan seksüel yarış kavgaları, uyumsuzluk, aşırı hareketlilik, baskınlık davranışı gibi istenmeyen davranışların önüne geçmiş oluruz.
TOPLAMAK, TAŞIMAK, UYUTMAK ÇÖZÜM DEĞİL
Bugün gelişmiş ülkelerde sokak hayvanlarının ve sahipli köpeklerin kontrolsüz çoğalmalarının önüne kısırlaştırma işlemiyle geçilmiştir. Hatta bazı ülkelerde üretici belgeniz yoksa bu operasyon yasal zorunluluk şeklinde uygulanmaktadır.
Görüldüğü üzere kısırlaştırma, köpeklerde hem sağlık hem de davranış üzerine oldukça olumlu etkilere sahip bir işlemdir. Ayrıca kısırlaştırılmış köpekler daha sakin ve sosyal yaşantıya daha uyumlu oldukları ispatlıdır. Kısırlaştırma işlemiyle kopek doğasına müdahale edildiği argümanı kesinlikle yanlıştır. Boynuna tasma taktığımız kayışla gezdirdiğimiz, kuru mamalarla beslediğimiz, aşılattığımız ve biz olamasak yaşayamayacak olan köpeklerimizin doğasından bahsetmek maalesef mümkün değildir. Maddi anlamda belli bir külfeti olan bu uygulama dönem dönem belediyeler tarafından ücretsiz uygulanmaktadır. Kısırlaştırma operasyonu zannedildiği kadar zahmetli ve operasyon sonrası dönem bakımı zor olan bir uygulama değildir. Kısırlaştırılma işlemi tamamlandıktan 10 gün sonrasında dostumuz tamamen eski hareketliliğine ve rutinine geri dönebilmektedir. Daha sağlıklı ve kontrollü kopek popülasyonları için lütfen kısırlaştıralım. Toplamak, başka bölgelere taşımak, uyutmak çözüm değil. Çözüm kısırlaştırmak, aşılatmak ve yaşatmak.