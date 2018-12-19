Kimler köpek sahiplenmemeli

Köpek sahiplenme, dışarıdan bakıldığında kolay ve zevkli görünebilir.
Ancak, bir canlının sorumluluğunu almak, onun hayatının kılavuzu olmak, belli şartları beraberinde getirir.
Son günlerde barınaklardan, petshop’lardan ve üreticilerden bir hevesle edinilmiş dostlarımızın belli süreler sonrasında geri getirilmesi ya da sokağa terk edilmesi haberleriyle sıklıkla karşılaşmaktayız. Sahiplenen kişinin, köpeği terk etmesi sahip açısından çok kolay olsa da, köpek açısından durum hiç de öyle değildir. Terk edilmek onlar için son derece travmatik olabilmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere, köpek sahiplenmeden önce defalarca düşünmek ve öyle karar vermek gerekir. Bütün bunların ışığında kimlerin köpek sahiplenmemesi gerektiğini sıralamak gerekirse:
HEDİYE EDİLECEK BİR MAL DEĞİL
* Köpek; sevgiliye, eşe, arkadaşa hediye edilecek bir mal değildir. Habersiz ve sürpriz olarak bir hayvanın sorumluluğunun teslim edilmesi son derece yanlıştır. Asla köpek, hediye edilmemelidir.
* Çocuklar istediği için köpek edinmek doğru bir fikir değildir. Çoğu çocuk, bir köpeğin sorumluluğunu tam olarak almak için uygun yaş ve donanımda değildir. Çocuklu ailelerde köpeklerin sorumluluğu genellikle ebeveynlerdedir. Dolayısıyla anne babaların, çocuklarının geçici bir heves olarak şekillenen köpek sahiplenme isteklerine, bunları bilerek yaklaşmaları gerekmektedir.
* Öfke kontrolü problemi olan insanlar köpek edinmemelidirler. Köpek yetiştirmek tıpkı çocuk yetiştirmek gibi çoğunlukla tolerans ve sabır gerektiren bir durumdur. Tahammül eşiği düşük olan insanların köpek sahiplenmemeleri daha doğru olur.
* Yoğun iş programı olan insanlar köpek sahiplenmemelidirler. Bir köpeği sahiplenmek onun gezinti ve egzersizlerine vakit ayırmayı gerektirir. Kişi, bu vakti ayıramayacak kadar yoğun çalışan biriyse köpek sahiplenmemelidir.
SIK VE UZUN AYRILIKLAR ÜZÜCÜDÜR
* Sık seyahat eden ve gittikleri yerlerde uzun kalan kişiler, köpek sahiplenmemelidir. Sık ve uzun ayrılıklar köpekler için travmatik ve üzücüdür. Bu tür yaşantı modeline sahip olan insanların, köpek sahiplenmemesi daha doğru olacaktır.
* Köpek alerjisi olan insanlar köpek sahiplenmemelidirler. Bu tip testleri köpek sahiplenmeden önce yaptırmak ve sonrasında üzücü ayrılıklara sebep olmamak gerekir.
* Köpek sahiplenmenin pahalı ve masraflı bir zevk olduğunu düşünenler köpek sahiplenmemelidir. Köpek sahiplenmek belli bir maddi harcamayı beraberinde getirse de, bir köpeğin bakımının masrafı insanların bazı kötü alışkanlıklarına (sigara) harcadıkları paradan çok daha düşüktür.
* Ev koşulları ve apartman-site kuralları köpek beslemeye uygun olmayan insanlar, köpek sahiplenmemelidirler.
* Temizlik bağımlılığı gibi takıntıları olan insanlar köpek almamalıdırlar.
Çocuk yapmaya çok iyi düşünerek karar veren insanların, köpek sahiplenmek için de en az bunun kadar düşünüp hayatı boyunca kendilerine bağımlı yaşayacak olan bir canlının sorumluluğunu üstlendiklerinin farkında olmaları gerekir.
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
YETİŞKİN KÖPEKLER ÇABUK ALIŞIR
Barınaklarda sahiplenilmeyi bekleyen yetişkin köpeklerin, yaşlarının büyük olmasına bağlı olarak, aile hayatına ve yeni sahiplerine alışamayacakları algısı yanlıştır. İyi ve doğru davranıldığı takdirde yetişkin köpekler yeni sahiplerine çok çabuk alışır ve aile ortamına kolaylıkla adapte olurlar. Üstelik yavru köpeğin büyüme süreci içerisindeki bazı zorlu davranışlarını, yetişkin köpeklerde görmeyiz ve uyumlarının oluşması da buna bağlı olarak daha kolay şekillenir.
Kimler köpek sahiplenmemeli
Köpek sahiplenme, dışarıdan bakıldığında kolay ve zevkli görünebilir.
Ancak, bir canlının sorumluluğunu almak, onun hayatının kılavuzu olmak, belli şartları beraberinde getirir.
Son günlerde barınaklardan, petshop’lardan ve üreticilerden bir hevesle edinilmiş dostlarımızın belli süreler sonrasında geri getirilmesi ya da sokağa terk edilmesi haberleriyle sıklıkla karşılaşmaktayız. Sahiplenen kişinin, köpeği terk etmesi sahip açısından çok kolay olsa da, köpek açısından durum hiç de öyle değildir. Terk edilmek onlar için son derece travmatik olabilmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere, köpek sahiplenmeden önce defalarca düşünmek ve öyle karar vermek gerekir. Bütün bunların ışığında kimlerin köpek sahiplenmemesi gerektiğini sıralamak gerekirse:
HEDİYE EDİLECEK BİR MAL DEĞİL
* Köpek; sevgiliye, eşe, arkadaşa hediye edilecek bir mal değildir. Habersiz ve sürpriz olarak bir hayvanın sorumluluğunun teslim edilmesi son derece yanlıştır. Asla köpek, hediye edilmemelidir.
* Çocuklar istediği için köpek edinmek doğru bir fikir değildir. Çoğu çocuk, bir köpeğin sorumluluğunu tam olarak almak için uygun yaş ve donanımda değildir. Çocuklu ailelerde köpeklerin sorumluluğu genellikle ebeveynlerdedir. Dolayısıyla anne babaların, çocuklarının geçici bir heves olarak şekillenen köpek sahiplenme isteklerine, bunları bilerek yaklaşmaları gerekmektedir.
* Öfke kontrolü problemi olan insanlar köpek edinmemelidirler. Köpek yetiştirmek tıpkı çocuk yetiştirmek gibi çoğunlukla tolerans ve sabır gerektiren bir durumdur. Tahammül eşiği düşük olan insanların köpek sahiplenmemeleri daha doğru olur.
* Yoğun iş programı olan insanlar köpek sahiplenmemelidirler. Bir köpeği sahiplenmek onun gezinti ve egzersizlerine vakit ayırmayı gerektirir. Kişi, bu vakti ayıramayacak kadar yoğun çalışan biriyse köpek sahiplenmemelidir.
SIK VE UZUN AYRILIKLAR ÜZÜCÜDÜR
* Sık seyahat eden ve gittikleri yerlerde uzun kalan kişiler, köpek sahiplenmemelidir. Sık ve uzun ayrılıklar köpekler için travmatik ve üzücüdür. Bu tür yaşantı modeline sahip olan insanların, köpek sahiplenmemesi daha doğru olacaktır.
* Köpek alerjisi olan insanlar köpek sahiplenmemelidirler. Bu tip testleri köpek sahiplenmeden önce yaptırmak ve sonrasında üzücü ayrılıklara sebep olmamak gerekir.
* Köpek sahiplenmenin pahalı ve masraflı bir zevk olduğunu düşünenler köpek sahiplenmemelidir. Köpek sahiplenmek belli bir maddi harcamayı beraberinde getirse de, bir köpeğin bakımının masrafı insanların bazı kötü alışkanlıklarına (sigara) harcadıkları paradan çok daha düşüktür.
* Ev koşulları ve apartman-site kuralları köpek beslemeye uygun olmayan insanlar, köpek sahiplenmemelidirler.
* Temizlik bağımlılığı gibi takıntıları olan insanlar köpek almamalıdırlar.
Çocuk yapmaya çok iyi düşünerek karar veren insanların, köpek sahiplenmek için de en az bunun kadar düşünüp hayatı boyunca kendilerine bağımlı yaşayacak olan bir canlının sorumluluğunu üstlendiklerinin farkında olmaları gerekir.
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
YETİŞKİN KÖPEKLER ÇABUK ALIŞIR
Barınaklarda sahiplenilmeyi bekleyen yetişkin köpeklerin, yaşlarının büyük olmasına bağlı olarak, aile hayatına ve yeni sahiplerine alışamayacakları algısı yanlıştır. İyi ve doğru davranıldığı takdirde yetişkin köpekler yeni sahiplerine çok çabuk alışır ve aile ortamına kolaylıkla adapte olurlar. Üstelik yavru köpeğin büyüme süreci içerisindeki bazı zorlu davranışlarını, yetişkin köpeklerde görmeyiz ve uyumlarının oluşması da buna bağlı olarak daha kolay şekillenir.