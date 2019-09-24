Kedi insanı mısınız, köpek insanı mı?

Tüm dünyada, beslenen evcil hayvanlar içerisinde kediler ve köpekler açık ara başı çekmektedirler. İnsan ile dirsek teması yüzyıllar öncesine dayanan bu iki canlı, bugün artık aileden biri olmuş ve evlerimizi paylaşmaktan çekinmediğimiz dostlara dönüşmüşlerdir.
Fiziksel ve davranışsal olarak birbirinden oldukça farklı yanları olan kedi ve köpek, en çok tercih edilen evcil hayvanlar olarak insanoğlu tarafından sürekli ıslah edilip seleksiyona tabi tutularak çeşitlendirilmiştir.
Günümüzde son derece farklı görüntüye sahip yüzlerce kedi ve köpek ırkının oluşmasının nedeni, bizlerin onlara olan ilgi ve merakımızdır.
Kendimize bu iki sevimli, birbirinden çok farklı alışkanlık ve ihtiyaçları olan canlılardan birini dost olarak seçmek istediğimizde, kedi insanı mı, yoksa köpek insanı mı olduğumuza karar vermemiz doğru olur.
KEDİ İNSANI
Genellikle sakin yapılı, gezmeyi, bol seyahat etmeyi sevmeyen, bunun yanında evinde vakit geçirmeyi tercih eden evcimen bir insansanız, kediler tam size göre arkadaşlardır. Kediler oryantasyon algıları yüksek ve ortamlarına düşkün olurlar. Sakinlik ve huzur onları en iyi tanımlayan kelimelerdir. Alışkanlıklarının ani şekilde değişmesi ve misafiri çok fazla sevmezler. Kitaplarıyla, müziğiyle ve kahvesiyle kendi kendine mutlu olan insanlar için kedi, tamamlayıcı bir unsurdur. Birçok ünlü edebiyat yazarı ve müzisyenin tercihleri kediler yönünde olmuştur. Kediler ev hayatına mükemmel bir şekilde adapte olabilirler. Her ne kadar uzun süreli yalnızlıkları sevmeseler de bu duruma zaman zaman katlanabilirler. Canları istediğinde kendilerini sevdirir ve iletişime geçer, istemezlerse uzak dururlar. Aşırı dirsek temasından hoşlanmayan bir karakteriniz varsa kediler sizin için mükemmeldir. Ayrıca kediler çoğunlukla sessiz hayvanlardır. Bu nedenle apartman hayatına kolayca adapte olurlar. Konforlarına çok düşkünlerdir ve genellikle soğuktan hiç hoşlanmazlar . Siz de soğuk kış günlerinde battaniye altında kahve, çay ve kitap eşliğinde saatlerce vakit geçirmeyi seviyorsanız bu zevkinizi kucağınızdan dünya patlasa kalkmayacak bir kediyle paylaşabilirsiniz.
KÖPEK İNSANI
Hareket, spor, heyecan yaşamınızda olmazsa olmaz ise, köpek sizin için en iyi evcil arkadaş olacaktır. Öğretmeyi, yönetmeyi ve takım oyunlarını seven insanlar köpekle vakit geçirmekten büyük keyif alabilirler. Köpekler ortamdan çok sahiplerine endeksli yaşamayı tercih eden canlılardır. Sürü hayvanı oldukları için yalnızlık hiç onlara göre değildir. Yalnızken çok mutsuz olurlar. Kendi başlarına oyun oynamayı sevmezler. Sürekli bir ilgi ve interaktif diyalog isteği içerisindedirler. Sizinle yatar sizinle kalkarlar. Gittiğiniz heryere sizinle gelmek isterler. Sorumluluk almayı seven, aktif ve ev dışında vakit geçirmeyi, sporu tercih eden, planlı yaşayan biriyseniz bir köpeği çok mutlu edebilir ve siz de bundan büyük keyif alabilirsiniz.
Köpeğin bazen gürültücü ve sakar olabilen ruh halini eğlenceli bulabilen ve toleranslı bir yapınız varsa hemen vakit kaybetmeden bir köpek arkadaş edinin.
Tüm bu bilgi ve önerilerin ışığında, dostluğun, tür dışı iletişimin ve keyfin nirvanasına ulaşmak istiyorsanız kendinize bir güzellik yapın. Kedi ve köpekle birlikte yaşayın...
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Rock müziğin en efsanevi sesi olan Queen grubunun vokalisti Freddie Mercury, sıkı bir kediseverdi. Freddie, 45 yıllık yaşantısında 10 tane kediye sahip oldu. Dorothy, Tiffany, Tom, Jerry, Delilah, Goliath, Lily, Miko, Oscar ve Romeo isimli kedilerinin arasında Delilah isimli kedisi için bir albümünde aynı isimle şarkı yazmış ve seslendirmiştir. Freddie, uzun konser turnelerinde evinden uzak kaldığı sürelerde en çok kedilerini özlediğini sıklıkla dile getirmiştir.
Kedi insanı mısınız, köpek insanı mı?
Tüm dünyada, beslenen evcil hayvanlar içerisinde kediler ve köpekler açık ara başı çekmektedirler. İnsan ile dirsek teması yüzyıllar öncesine dayanan bu iki canlı, bugün artık aileden biri olmuş ve evlerimizi paylaşmaktan çekinmediğimiz dostlara dönüşmüşlerdir.
Fiziksel ve davranışsal olarak birbirinden oldukça farklı yanları olan kedi ve köpek, en çok tercih edilen evcil hayvanlar olarak insanoğlu tarafından sürekli ıslah edilip seleksiyona tabi tutularak çeşitlendirilmiştir.
Günümüzde son derece farklı görüntüye sahip yüzlerce kedi ve köpek ırkının oluşmasının nedeni, bizlerin onlara olan ilgi ve merakımızdır.
Kendimize bu iki sevimli, birbirinden çok farklı alışkanlık ve ihtiyaçları olan canlılardan birini dost olarak seçmek istediğimizde, kedi insanı mı, yoksa köpek insanı mı olduğumuza karar vermemiz doğru olur.
KEDİ İNSANI
Genellikle sakin yapılı, gezmeyi, bol seyahat etmeyi sevmeyen, bunun yanında evinde vakit geçirmeyi tercih eden evcimen bir insansanız, kediler tam size göre arkadaşlardır. Kediler oryantasyon algıları yüksek ve ortamlarına düşkün olurlar. Sakinlik ve huzur onları en iyi tanımlayan kelimelerdir. Alışkanlıklarının ani şekilde değişmesi ve misafiri çok fazla sevmezler. Kitaplarıyla, müziğiyle ve kahvesiyle kendi kendine mutlu olan insanlar için kedi, tamamlayıcı bir unsurdur. Birçok ünlü edebiyat yazarı ve müzisyenin tercihleri kediler yönünde olmuştur. Kediler ev hayatına mükemmel bir şekilde adapte olabilirler. Her ne kadar uzun süreli yalnızlıkları sevmeseler de bu duruma zaman zaman katlanabilirler. Canları istediğinde kendilerini sevdirir ve iletişime geçer, istemezlerse uzak dururlar. Aşırı dirsek temasından hoşlanmayan bir karakteriniz varsa kediler sizin için mükemmeldir. Ayrıca kediler çoğunlukla sessiz hayvanlardır. Bu nedenle apartman hayatına kolayca adapte olurlar. Konforlarına çok düşkünlerdir ve genellikle soğuktan hiç hoşlanmazlar . Siz de soğuk kış günlerinde battaniye altında kahve, çay ve kitap eşliğinde saatlerce vakit geçirmeyi seviyorsanız bu zevkinizi kucağınızdan dünya patlasa kalkmayacak bir kediyle paylaşabilirsiniz.
KÖPEK İNSANI
Hareket, spor, heyecan yaşamınızda olmazsa olmaz ise, köpek sizin için en iyi evcil arkadaş olacaktır. Öğretmeyi, yönetmeyi ve takım oyunlarını seven insanlar köpekle vakit geçirmekten büyük keyif alabilirler. Köpekler ortamdan çok sahiplerine endeksli yaşamayı tercih eden canlılardır. Sürü hayvanı oldukları için yalnızlık hiç onlara göre değildir. Yalnızken çok mutsuz olurlar. Kendi başlarına oyun oynamayı sevmezler. Sürekli bir ilgi ve interaktif diyalog isteği içerisindedirler. Sizinle yatar sizinle kalkarlar. Gittiğiniz heryere sizinle gelmek isterler. Sorumluluk almayı seven, aktif ve ev dışında vakit geçirmeyi, sporu tercih eden, planlı yaşayan biriyseniz bir köpeği çok mutlu edebilir ve siz de bundan büyük keyif alabilirsiniz.
Köpeğin bazen gürültücü ve sakar olabilen ruh halini eğlenceli bulabilen ve toleranslı bir yapınız varsa hemen vakit kaybetmeden bir köpek arkadaş edinin.
Tüm bu bilgi ve önerilerin ışığında, dostluğun, tür dışı iletişimin ve keyfin nirvanasına ulaşmak istiyorsanız kendinize bir güzellik yapın. Kedi ve köpekle birlikte yaşayın...
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Rock müziğin en efsanevi sesi olan Queen grubunun vokalisti Freddie Mercury, sıkı bir kediseverdi. Freddie, 45 yıllık yaşantısında 10 tane kediye sahip oldu. Dorothy, Tiffany, Tom, Jerry, Delilah, Goliath, Lily, Miko, Oscar ve Romeo isimli kedilerinin arasında Delilah isimli kedisi için bir albümünde aynı isimle şarkı yazmış ve seslendirmiştir. Freddie, uzun konser turnelerinde evinden uzak kaldığı sürelerde en çok kedilerini özlediğini sıklıkla dile getirmiştir.