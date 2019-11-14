Evinde köpek besleyenlerin dikkat etmesi gerekenler

Köpekler, sürü hayvanlarıdır ve topluluk halinde yaşamayı severler, ancak günümüzde gelişen metropol yaşantısının sonucu olarak apartman dairelerinde bizlerle beraber yaşar hale geldiler. Tüm evcil köpekler, bu içgüdünün bir sonucu olarak sahipleriyle dirsek teması içerisinde bir arada olmaktan son derece memnun olurlar.
Evlerimizi paylaştığımız bu tür dışı dostlarımızın bizlerden çok farklı alışkanlıkları vardır. Bu iki farklı türün birlikte yaşaması bazı kuralları koymayı ve her iki tarafın da huzuru açısından ortak noktayı oluşturmayı gerektirir. İnsan olarak bizler, hayatımıza ve evlerimize dahil ettiğimiz köpek dostlarımızın yaşantı sorumluluğunu almakla yükümlüyüzdür. Bu sorumluluk dahilinde ev arkadaşımız için dikkat etmemiz gereken unsurları şöyle sıralayabiliriz:
* Dostumuzun, kendimizin ve çevrenin sağlığı için onların rutin aşılarını, parazit kontrol ve ilaçlamalarını, veteriner kliniği ziyaretlerini ihmal etmemeliyiz. Unutmayalım ki köpeklerden insanlara geçebilen hastalıklar (zoonoz) vardır ve önlem alınmadığı takdirde bu harika ev arkadaşlığı tehlikeli olabilecek hastalıklarla bozulabilir.
* Köpekler; meraklı, fırsatçı ve toplayıcı canlılardır. Doğada hayatta kalmalarının en önemli sebepleri bunlardır. Onlar için tehlikeli olabilecek yiyecekleri, yutabilecekleri ve kemirebilecekleri objeleri ortada bulundurmamalıyız. Özellikle onlar için zehirleyici olabilecek ev bitkileri, açıkta bırakılan elektrik kabloları, ağzı açık çöp kutuları istenmeyen sonuçlar doğurabilir.
* Onlar sosyal canlılardır gezmeye ve egzersize ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçları karşılanmadığı takdirde ev içerisinde uyumsuz davranışlar geliştirebilirler ki bu da, her iki tarafın huzurunu kaçırabilir. Dostunuzla gün içerisinde en az 2-3 kez gezinti yapmalı ve birlikte egzersiz yapmayı ihmal etmemelisiniz.
* Evde birlikte yaşadığınız köpeğinize belli başlı ev kurallarını öğretmelisiniz. En başta tuvalet alışkanlığını kazandırmalı ve onu dışarıya tuvaletini yapmaya yönlendirmelisiniz. Ev içerisinde oluşturulacak tuvalet alışkanlıkları hem sağlık açısından olumsuz olacak, hem de sizi dostunuzu dışarıda gezdirmek konusunda tembelleştirecektir.
* Dostunuzla yataklarınızı ayırmalısınız. Aynı odayı paylaşsanız bile yatağınızı paylaşmak onların kafalarında statü algılarının karışmasına ve istenmeyen olayların şekillenmesine sebep olabilir.
* Köpeğinizi kendi masanızdan ve kendi yiyeceklerinizle beslememelisiniz. Zira bizlerden farklı sindirim sistemine sahip olan dostlarımızın bazı sindirim kanalı rahatsızlıklarına ve hatta obeziteye yakalanması an meselesi olacaktır. Ayrıca bu alışkanlığı edindirdiğiniz dostunuz siz yemek yerken sürekli beklenti içesinde olacak ve bu sizi bir süre sonra rahatsız edecektir.
* Birlikte yaşanılan apartman sakinlerinin huzuru ve çevre sağlığı için köpeğinizin tuvalet atıklarını ortak yaşam alanlarında bırakmamalı, toplayıp temizlemelisiniz. Ayrıca dostunuzu gereksiz havlamama ve ortak alanlarda karşılaştığı komşularınızın üzerlerine atlamama konularında eğitmelisiniz.
* Tıpkı bizler gibi onların da ev tozlarına karşı duyarlı olabileceğini unutmayarak ortam hijyeni ve evi havalandırmaya özen göstermelisiniz. Yoğun parfümlü yüzey temizleyicileri, kimyasal ev solüsyonları ve kişisel parfüm ve deodorantların kullanımının da dostunuzu rahatsız edeceğini unutmamalısınız.
Her köpek sahibiyle evde dirsek teması içerisinde yaşamayı hak eder. Yeter ki onlara uyumluları için yardımcı olalım
Evinde köpek besleyenlerin dikkat etmesi gerekenler
Köpekler, sürü hayvanlarıdır ve topluluk halinde yaşamayı severler, ancak günümüzde gelişen metropol yaşantısının sonucu olarak apartman dairelerinde bizlerle beraber yaşar hale geldiler. Tüm evcil köpekler, bu içgüdünün bir sonucu olarak sahipleriyle dirsek teması içerisinde bir arada olmaktan son derece memnun olurlar.
Evlerimizi paylaştığımız bu tür dışı dostlarımızın bizlerden çok farklı alışkanlıkları vardır. Bu iki farklı türün birlikte yaşaması bazı kuralları koymayı ve her iki tarafın da huzuru açısından ortak noktayı oluşturmayı gerektirir. İnsan olarak bizler, hayatımıza ve evlerimize dahil ettiğimiz köpek dostlarımızın yaşantı sorumluluğunu almakla yükümlüyüzdür. Bu sorumluluk dahilinde ev arkadaşımız için dikkat etmemiz gereken unsurları şöyle sıralayabiliriz:
* Dostumuzun, kendimizin ve çevrenin sağlığı için onların rutin aşılarını, parazit kontrol ve ilaçlamalarını, veteriner kliniği ziyaretlerini ihmal etmemeliyiz. Unutmayalım ki köpeklerden insanlara geçebilen hastalıklar (zoonoz) vardır ve önlem alınmadığı takdirde bu harika ev arkadaşlığı tehlikeli olabilecek hastalıklarla bozulabilir.
* Köpekler; meraklı, fırsatçı ve toplayıcı canlılardır. Doğada hayatta kalmalarının en önemli sebepleri bunlardır. Onlar için tehlikeli olabilecek yiyecekleri, yutabilecekleri ve kemirebilecekleri objeleri ortada bulundurmamalıyız. Özellikle onlar için zehirleyici olabilecek ev bitkileri, açıkta bırakılan elektrik kabloları, ağzı açık çöp kutuları istenmeyen sonuçlar doğurabilir.
* Onlar sosyal canlılardır gezmeye ve egzersize ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçları karşılanmadığı takdirde ev içerisinde uyumsuz davranışlar geliştirebilirler ki bu da, her iki tarafın huzurunu kaçırabilir. Dostunuzla gün içerisinde en az 2-3 kez gezinti yapmalı ve birlikte egzersiz yapmayı ihmal etmemelisiniz.
* Evde birlikte yaşadığınız köpeğinize belli başlı ev kurallarını öğretmelisiniz. En başta tuvalet alışkanlığını kazandırmalı ve onu dışarıya tuvaletini yapmaya yönlendirmelisiniz. Ev içerisinde oluşturulacak tuvalet alışkanlıkları hem sağlık açısından olumsuz olacak, hem de sizi dostunuzu dışarıda gezdirmek konusunda tembelleştirecektir.
* Dostunuzla yataklarınızı ayırmalısınız. Aynı odayı paylaşsanız bile yatağınızı paylaşmak onların kafalarında statü algılarının karışmasına ve istenmeyen olayların şekillenmesine sebep olabilir.
* Köpeğinizi kendi masanızdan ve kendi yiyeceklerinizle beslememelisiniz. Zira bizlerden farklı sindirim sistemine sahip olan dostlarımızın bazı sindirim kanalı rahatsızlıklarına ve hatta obeziteye yakalanması an meselesi olacaktır. Ayrıca bu alışkanlığı edindirdiğiniz dostunuz siz yemek yerken sürekli beklenti içesinde olacak ve bu sizi bir süre sonra rahatsız edecektir.
* Birlikte yaşanılan apartman sakinlerinin huzuru ve çevre sağlığı için köpeğinizin tuvalet atıklarını ortak yaşam alanlarında bırakmamalı, toplayıp temizlemelisiniz. Ayrıca dostunuzu gereksiz havlamama ve ortak alanlarda karşılaştığı komşularınızın üzerlerine atlamama konularında eğitmelisiniz.
* Tıpkı bizler gibi onların da ev tozlarına karşı duyarlı olabileceğini unutmayarak ortam hijyeni ve evi havalandırmaya özen göstermelisiniz. Yoğun parfümlü yüzey temizleyicileri, kimyasal ev solüsyonları ve kişisel parfüm ve deodorantların kullanımının da dostunuzu rahatsız edeceğini unutmamalısınız.
Her köpek sahibiyle evde dirsek teması içerisinde yaşamayı hak eder. Yeter ki onlara uyumluları için yardımcı olalım