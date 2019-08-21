Bir sokak köpeği evlat edinin

Köpek, insana kendisini adamış, ilk evcilleşen ve evcilleşme sürecinin en üst basamağındaki canlıdır. Ancak köpeğin insana olan bağımlılığı artık o kadar üst düzeydedir ki, bizler olmadan yaşama şansı yok denecek kadar azdır.
Tarih öncesi çağlarda köpeklerin avcılık, bekçilik, iz sürme, keskin işitme ve koku alma yeteneklerini fark eden insanoğlu, onlarla arkadaş olmuş ve tüm bu üstün özelliklerini kendi ihtiyaçlarına yönelik kullanmıştır. Köpekle kurulan bu ilişki, avcılık ve doğada tek başına hayatta kalma özellikleri artık körelmiş olan köpek için bir bağımlılığa dönüşmüş durumdadır. Biz olmadan yemek yok, arkadaş yok, sevgi ve temas yok, barınma yok... Geniş açıyla bakıldığında ürkütücü olan bu ilişki, onların yaşam sorumluluğunu omuzlamamızı şart koşmaktadır.
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Ülkemizin her yerinde bizlerle yaşamaya ve hayata tutunmaya çalışan şehir dostlarımız, mahalle sakinlerimiz, komşularımız onlar: Sokak köpekleri. Büyüklü küçüklü, uzun tüylü kısa tüylü, sürmeli gözlü, renk renk kürklü... Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden akıllı...
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Yavru veya yetişkin bir sokak köpeğini sahiplenmek tıpkı insanın evladının olması gibidir aslında. Kaşına, gözüne, saçının, derisinin rengine bakmaksızın insanın evladı dünyanın en güzel çocuğudur, kendisinden bir parçadır. İşte bir köpeğin hayata bakışı da tıpkı böyle bir şey... Kendisini sizin bir parçanız gibi görür. Siz olmadan hayatın ne tadı vardır ne de tuzu. En büyük kaygısı sizi kaybetmektir. Gözü hep üstünüzdedir. Bir an yanından ayrılın, en derin, en tatlı uykusunu böler ve sizi takip eder. Sizi ne pahasına olursa olsun korur. Sizden ayrıldığı her an endişe ve hüzün onunladır. Size her kavuştuğunda dünyanın en mutlu canlısıdır. Kısacası hayatını size adar.
* * *
Emin olun hayatınızda dostlarınız ve aile fertleriniz dahil hiç kimse köpek arkadaşınız kadar sizi gördüğü ve size kavuştuğu için bu kadar mutluluk duymaz. Bu ayrılık beş dakika sürmüş olsa bile...
* * *
İnsanoğlu tarih boyunca kendisini delice ve karşılıksız sevenlerin hikâyelerini destanlaştırmış ve hep bu karşılıksız sevgiyi kendine verecek ve sonuna kadar güvenebileceği ilişkilerin hayalini kurmuştur. Aslında istediğimiz bu karşılıksız sevgi o denli yakınımızda ki; şehrimizde, semtimizde, mahallemizde, kapımızın hemen dibinde kıvrılıp yatan binlerce sevimli, güzel, cana yakın, samimi sokak köpekleri...
* * *
Hemen bugün yavru ya da yetişkin bir sokak dostunu sahiplenerek sizi hayatının sonuna kadar sevecek ve sadık kalacak bir canlıya kavuşabilirsiniz.
BİR SOKAK KÖPEĞİ SAHİPLENİRSENİZ:
- Sokaklarda örselendikleri için hiç şımarık olmazlar, yaramazlık nedir bilmezler.
- İlgi, bakım ve şefkati bulduklarında son derece uyumlu davranırlar.
- Sizi korumaya ve kollamaya hevesli ve daima hazırlardır.
- Melez oldukları için soy ırklara göre daha az sağlık problemi ve masraf çıkarırlar.
- En az soy olan türdeşleri kadar akıllı olup, çok kolay eğitilirler.
- Beslenme ve bakım masrafları hiç de düşünüldüğü gibi yüksek değildir.
- Minnet duyguları çok gelişkin olur ve tahmin edemeyeceğiniz kadar sadık olurlar.
- Sokaklarda edindikleri tecrübelere dayanarak problem çözme ve yaşama tutunma yetenekleri daha gelişkindir.
- Sizi hiç yalnız bırakmayarak size yoldaş olurlar.
- Sizi çok sevmeye ve evladınız gibi olmaya hep hazırlardır.
* * *
Yollar, sokaklar ve barınaklar onlarla dolu. Bu fırsatı kaçırmayın...
BİR SOKAK KÖPEĞİ EVLAT EDİNİN.
Bir sokak köpeği evlat edinin
Köpek, insana kendisini adamış, ilk evcilleşen ve evcilleşme sürecinin en üst basamağındaki canlıdır. Ancak köpeğin insana olan bağımlılığı artık o kadar üst düzeydedir ki, bizler olmadan yaşama şansı yok denecek kadar azdır.
Tarih öncesi çağlarda köpeklerin avcılık, bekçilik, iz sürme, keskin işitme ve koku alma yeteneklerini fark eden insanoğlu, onlarla arkadaş olmuş ve tüm bu üstün özelliklerini kendi ihtiyaçlarına yönelik kullanmıştır. Köpekle kurulan bu ilişki, avcılık ve doğada tek başına hayatta kalma özellikleri artık körelmiş olan köpek için bir bağımlılığa dönüşmüş durumdadır. Biz olmadan yemek yok, arkadaş yok, sevgi ve temas yok, barınma yok... Geniş açıyla bakıldığında ürkütücü olan bu ilişki, onların yaşam sorumluluğunu omuzlamamızı şart koşmaktadır.
* * *
Ülkemizin her yerinde bizlerle yaşamaya ve hayata tutunmaya çalışan şehir dostlarımız, mahalle sakinlerimiz, komşularımız onlar: Sokak köpekleri. Büyüklü küçüklü, uzun tüylü kısa tüylü, sürmeli gözlü, renk renk kürklü... Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden akıllı...
* * *
Yavru veya yetişkin bir sokak köpeğini sahiplenmek tıpkı insanın evladının olması gibidir aslında. Kaşına, gözüne, saçının, derisinin rengine bakmaksızın insanın evladı dünyanın en güzel çocuğudur, kendisinden bir parçadır. İşte bir köpeğin hayata bakışı da tıpkı böyle bir şey... Kendisini sizin bir parçanız gibi görür. Siz olmadan hayatın ne tadı vardır ne de tuzu. En büyük kaygısı sizi kaybetmektir. Gözü hep üstünüzdedir. Bir an yanından ayrılın, en derin, en tatlı uykusunu böler ve sizi takip eder. Sizi ne pahasına olursa olsun korur. Sizden ayrıldığı her an endişe ve hüzün onunladır. Size her kavuştuğunda dünyanın en mutlu canlısıdır. Kısacası hayatını size adar.
* * *
Emin olun hayatınızda dostlarınız ve aile fertleriniz dahil hiç kimse köpek arkadaşınız kadar sizi gördüğü ve size kavuştuğu için bu kadar mutluluk duymaz. Bu ayrılık beş dakika sürmüş olsa bile...
* * *
İnsanoğlu tarih boyunca kendisini delice ve karşılıksız sevenlerin hikâyelerini destanlaştırmış ve hep bu karşılıksız sevgiyi kendine verecek ve sonuna kadar güvenebileceği ilişkilerin hayalini kurmuştur. Aslında istediğimiz bu karşılıksız sevgi o denli yakınımızda ki; şehrimizde, semtimizde, mahallemizde, kapımızın hemen dibinde kıvrılıp yatan binlerce sevimli, güzel, cana yakın, samimi sokak köpekleri...
* * *
Hemen bugün yavru ya da yetişkin bir sokak dostunu sahiplenerek sizi hayatının sonuna kadar sevecek ve sadık kalacak bir canlıya kavuşabilirsiniz.
BİR SOKAK KÖPEĞİ SAHİPLENİRSENİZ:
- Sokaklarda örselendikleri için hiç şımarık olmazlar, yaramazlık nedir bilmezler.
- İlgi, bakım ve şefkati bulduklarında son derece uyumlu davranırlar.
- Sizi korumaya ve kollamaya hevesli ve daima hazırlardır.
- Melez oldukları için soy ırklara göre daha az sağlık problemi ve masraf çıkarırlar.
- En az soy olan türdeşleri kadar akıllı olup, çok kolay eğitilirler.
- Beslenme ve bakım masrafları hiç de düşünüldüğü gibi yüksek değildir.
- Minnet duyguları çok gelişkin olur ve tahmin edemeyeceğiniz kadar sadık olurlar.
- Sokaklarda edindikleri tecrübelere dayanarak problem çözme ve yaşama tutunma yetenekleri daha gelişkindir.
- Sizi hiç yalnız bırakmayarak size yoldaş olurlar.
- Sizi çok sevmeye ve evladınız gibi olmaya hep hazırlardır.
* * *
Yollar, sokaklar ve barınaklar onlarla dolu. Bu fırsatı kaçırmayın...
BİR SOKAK KÖPEĞİ EVLAT EDİNİN.