Dansın çekim gücü

Geçtiğimiz haftayı muhteşem bir etkinlikle geride bıraktık. “2. İstinyePark Dans Festivali” halkımız tarafından büyük bir coşku ve ilgiyle karşılandı.

Farklı illerden birçok okulun yanı sıra benim öğrencilerimin de katıldığı, en başarılı iki dansçının Tan Sağtürk Akademi’den burs kazandığı bu etkinlikte, jüri koltuğunu değerli arkadaşlarım Çağla Şıkel ve Özge Ulusoy’la paylaştık.

Dans eden genç yeteneklerin, velilerin ve saatlerce yoğun bir ilgiyle gösterileri takip eden halkımızın heyecanı görülmeye değerdi. Sadece sanat dolu değil, farkındalık yaratan ve umutlarımı yeşerten bir gün yaşadım.

DANS, 7’DEN 70’E AYNI ETKİYİ BIRAKIYOR

Göze güzel gelen, iyi hissettiren, içimizi kıpır kıpır yapan her şeye karşı aynı tepkiyi veriyoruz: Hayranlık…

Bu festivalde de farklı türde dansların görmüş olduğu rağbet ona duyulan hayranlığı kanıtladı aslında… Yüzlerce insan gözünü ayırmadan dansa hayat veren gençlerimizi seyretti.

Evet, mesleğim gereği sanatın insanlar üzerindeki etkilerine ve “sanat alkışlarına” çok şahit oldum ama beni o gün derinden etkileyen fark şu; kimse oraya bilet alıp gelmemişti, müziğin ritmi ve dansın gücü herkesi aynı noktaya çekmeyi başarmıştı. Gençlerimiz dans etti; 7’den 70’e herkes, cinsiyeti, mesleği ne olursa olsun aynı noktaya kilitlendi. Bu sayede sahne deneyimi yaşayan genç yetenekler, imkân verildiğinde neler yapılabildiğini de göstermiş oldu.

Hepsi birbirinden yetenekli öğrencilerimizden ikisi Tan Sağtürk Akademi’den burs kazandı. Gözleri ışıl ışıl parlayan gençler arasında seçim yapmaksa şüphesiz günün en zor kısmıydı…

TOPLUMUN HER RENGİ SAHNEDE…

Sahnede âdeta bir kültür mozaiği vardı. Baleden jazz dansa, Kafkas oyunundan Musevi folklorüne kadar çeşitli renkler gördük. Böyle bir günden sonra sanatın birleştirici gücünü inkâr etmek mümkün değil…

Festivalin en renkli gösterilerinden biri de Tohum Otizm Vakfı öğrencilerinden geldi. Eğitmenleri eşliğinde dans eden minikler, otizmin engel değil farklılık olduğunu bu kez danslarıyla gösterdiler.

İstinyePark AVM başta olmak üzere, jüri koltuğundaki arkadaşlarıma, katılan tüm öğrenci ve eğitmenlere, alanı dolduran seyircilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Yetenekli gençlerimiz kendini gösterebilsin, veliler bu gururu yaşasın, seyirciler sanatla beslenebilsin diye böyle etkinliklerin ülkemizde daha sık organize edilmesini temenni ediyorum.

Çünkü sanatın bize, bizim sanata çok ihtiyacımız var.

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İSTİNYEPARK AVM YARIN IŞIK SAÇAN BİR ETKİNLİĞE DAHA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK





Ülkemizin geleceğiyle ilgili fark yaratacak bir diğer proje de LC Waikiki ve Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt iş birliğiyle geliyor.

Ömür Kurt’un editörlüğünde yayımlanan “200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi” kitabında yer alan uzmanlar, “LC Waikiki Aile Buluşmaları” etkinliğiyle 12 ilde ebeveynlerle buluşuyor.

İlk buluşması yarın gerçekleşecek olan projeye ben de “çocukları sanata yönlendirmenin faydaları” konusundaki görüşlerimle dahil olacağım.

23 Nisan Ulusal Egemenlik veya Çocuk Bayramı’mızda çocuklarımızı odak noktasına alan böylesine önemli bir etkinliğe imza atan kurumlara ve katılımcılara gönülden teşekkürler.