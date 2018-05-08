Sarkozy ve İslam

ESKİ Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile 300 kadar kişinin yayımladığı açık mektupta, Kuran-ı Kerim’deki bazı ayetlerin kitaptan çıkarılması isteniyor!

Sanki onlar isteyince olacak; hatta Müslümanların içinden birileri bunu yapmaya kalksa sanki Müslümanlar bunu kabul edecek!

Tipik Jakoben kafası...

İncil ve Kilise yerine siyasi kararla “akıl tapınağı”nı koyunca herkesin bunu kabul edeceğini sanan Robespierre ve arkadaşları Fransa’yı yüzyıl sürecek kanlı din-laiklik çatışmalarına itmişlerdi... Şimdi de Müslümanların kutsal kitabına aynı hamakatle bakıyorlar.

BİRBİRLERİNİ KÖRÜKLÜYORLAR

Haziran 2016’da Paris’in varoşlarındaki bir cami “radikal İslam” gerekçesiyle kapatıldığında yine tartışmalar çıkmıştı. Zamanın Cumhurbaşkanı Hollande, Paris başimamı Faslı Delil Bubekir’i Elysee sarayına davet ederek sakinleştirici açıklamalar yapmış, imamlar da şiddeti kınayan bir bildiri yayımlamıştı.

The Economist tarafından “küçük adam” olarak nitelenen Sarkozy ise her zaman Türk ve İslam düşmanlığıyla popülist siyaset yaptı.

Sarkozy ikinci defa cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken “Fransa’da azınlık istibdadı” gibi yine ahmakça konuşmalar yaptığında, rakibi devlet adamı Alain Juppe, bu davranışının “Fransa’yı iç savaşa sürekleyebileceği” uyarısında bulunmuştu.

Sarkozy, Bewilder, Anders Gravers gibi fanatik İslamofobikler, İslam dünyasındaki radikal Selefi ve cihadist duyguları körüklüyorlar.

Cihadistler de kanlı eylemleriyle onları körüklüyor!

FRANSA’DA YAHUDİ DÜŞMANLIĞI

Mahut açık mektup, 2017 yılında Fransa’da 93 antisemitik suç işlenmiş olmasını gerekçe gösteriyor. Şuçluların ne kadarının Müslüman kökenli olduğunu bilmiyoruz. Fakat Fransız Yahudi Cemaati, 27 Mart 2018’de yaptığı açıklamada “2000 yılından beri 11 Yahudinin antisemitik duygularla katledildiğini” açıklamıştı.

En vahimi, Nazi zulmünden kurtulan 85 yaşındaki Mireille Knoll’un defalarca bıçaklanarak öldürüldükten sonra cesedinin yakılmasıydı!

Her insan gibi Yahudilerin de güven içinde yaşama hakkı vardır.

Her dinden insanlar gibi Müslümanların içinden de katiller çıkabilir ama Fransa’daki bütün antisemitik saldırıların sorumlusu Müslümanlar olamaz.

Hitler’in katliam işbirlikçisi Fransız Mareşal Petain Müslüman mıydı?!

Nazi Almanyası dışında en yaygın Yahudi düşmanlığının olduğu ülke Fransa’dır.

KURAN AYNI KURAN

Müslümanlara Kuran-ı Kerim’den ve tarihten gelen bir “antisemitizm” yoktur. Yahudi asıllı tarihçi Bernard Lewis “antisemitizm”in Avrupa eseri olduğunu, Müslüman imparatorluklarda Yahudilerin huzur ve güven içinde, ilgi ve iltifat görerek yaşadıklarını anlatır.

O çağlarda da Kuran, aynı Kuran’dı.

İsrail’in BM kararlarına aykırı işgal ve zulümleri hem radikal İslamcılığı hem Yahudi karşıtlığını körükledi. Daha önce böyle bir şey yoktu.

Tabii bütün bu gerçekler Müslümanların kusurlarını ortadan kaldırmaz. İslam dünyası sadece geriliğiyle değil, Hıristiyan ve Yahudilerden çok birbirlerini öldürmeleriyle dünyaya korkunç bir mesaj veriyor, İslamofobiyi körüklüyor.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez’in deyişiyle bunlar:

“İslamın cihanşümul hak ve adalet anlayışına, sevgi, şefkat ve rahmet mesajına gölge düşürmüş, medeniyet yürüyüşünü sekteye uğratmış, Batı dünyasında İslamofobik korkuların oluşmasına sebep... olmuştur.” (V. Din Şurası, 8.12.2014)

Müslümanlar Kuran-ı Kerim’i “hikmet”iyle anlamalı, zamanları birbirine karıştırmamalıdır.