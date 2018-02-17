Amerika ile yeni dönem?

ABD ile patlak verecek sarsıcı bir krizin eşiğinden dönüldü fakat hâlâ bazı belirsizlikler var.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, görüşmeler için “çok verimli geçti, Türkiye’nin Afrin ve diğer tezleri konusunda olumlu gelişmeler olacak” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD’nin tutmadığı sözlerini hatırlattı, ABD’nin tavrının Menbiç’te sınanacağını ima etti.

Mart ortasına kadar kurulması öngörülen “çalışma grupları”, diğer bir deyişle “mekanizmalar” başta Suriye olmak üzere Türkiye ve Amerika ilişkilerini koordine etmeye çalışacak.

Bu, somut ve olumlu bir başlangıçtır.

MENBİÇ SORUNU

Türkiye baştan beri, PYD-YPG’nin Menbiç’ten çıkarılması için ısrarlı oldu. Çavuşoğlu “YPG buradan (Menbiç’ten) çıktıktan sonra ABD ile güvene dayalı adım atabiliriz” dediğine göre mart ortasına kadar PYD-YPG’nin Menbiç’ten çıkarılması lazım.

Tillerson basın toplantısında PYP-YPG’den hiç bahsetmedi, ancak Menbiç konusunun öncelikli olduğunu söyledi, bu konu üzerinde çalışacaklarını belirtti. En önemlisi şu sözleri:

“ABD, Menbiç’in bizim müttefik kuvvetlerimizin kontrolü altında olduğundan emin olmak istiyor. Başka herhangi bir gücün buraya tekrar girmesini en azından istemiyoruz. Bu tabii ki bizim tartışmalarımızın da temel noktalarından biri olacak, çünkü stratejik olarak önemli bir şehir. Bizim kontrolümüzün altında olmasını tabii ki değerlendiriyoruz”

Bu sözler esasen Rusya’nın Suriye’deki nüfuzuna karşı söylenmiştir fakat “müttefik kuvvetlerimiz” dediği kimlerdir? Görüşmelerin genel akışına ve Çavuşoğlu’nun Menbiç vurgusuna göre, NATO müttefiki Türkiye olması lazım.

‘BİRLİKTE HAREKET’

Tillerson’un konuşmasında altı çizilecek en önemli sözlerinden biri şudur:

“Yapılacak çok detaylı çalışmalar var... Türkiye başka bir şey, Amerika başka bir şey yapmayacak. Birlikte hareket edeceğiz.”

Bu sözler iyi niyetle okunduğunda olumlu, ama kuşkucu okunduğunda soru işaretlerine yol açacak niteliktedir.

Bu sözler ABD’nin YPG ile ilişkilerinde kendi başına davranmaması demek mi? Yahut Türkiye kendi kararıyla Suriye’de teröre karşı operasyon yapamayacak mı?

Yayınlanan “Ortak Bildiri”de “DAİŞ, PKK, El Kaide ve diğer tüm terör örgütleri ve bunların uzantılarıyla mücadele” deniliyor, YPG’nin adı geçmiyor.

Bunun diplomatik bir dil olduğu, ortalama ifade olarak metinde yer aldığı açık.

Her şey, mart ayına kadar kurulacak “mekanizmalar”ın nasıl çalışacağına, ne ölçüde etkin olacağına bağlı.

En azından olumlu bir başlangıç yapıldı. Türkiye ile ABD’nin karşı karşıya gelmesini bekleyenlere fırsat verilmedi.

HUKUK DEVLETİ

Tillerson’un Ankara temaslarında da Başbakan Yıldırım’ın Almanya ziyaretinde de OHAL, hukuk devleti, tutukluluk gibi sorunlar yine gündeme geldi.

Başbakan Yıldırım tahliye işaretini verdi, Deniz Yücel dün tahliye edildi. Tutuklanması zaten AİHM içtihatlarına aykırıydı.

AYM, Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında “dosyada darbeye teşebbüs konusunda delil yok, tutuklu kalması hak ihlalidir” diye karar verdi, iktidar sözcüleri AYM’yi eleştirdi, yerel mahkeme AYM kararına uymayı reddetti. Dün de Mehmet Altan’la aynı hukuki durumdaki Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak darbe suçundan ağır müebbet hapse mahkum edildiler.

Hukuk devleti konularında neden inandırıcı olamadığımızın örnekleridir bunlar.

Artık hukuk sorunlarının sadece adalet sorunu değil, Türkiye’nin itibarı sorunu haline geldiğini görmeliyiz.