Zirveleri test ediyoruz

Bu hafta hırs gezegeni Mars, güç ve dönüşüm gezegeni Plüton’la işbirliği yapıyor. Haliyle neredeyse tüm burçlar özellikle profesyonel hayatlarındaki fırsatlara odaklanacak.
KOÇ
İşte olumlu gelişmeler
Profesyonel hayatınızda önemli gelişmelerin eşiğindesiniz. Mars-Plüton bağlantısı olumlu bir dönüşüm için gösterdiğiniz çabaları perçinleyecek ve belki de kariyerinizi değiştirmenize ya da şimdiki işinizde yükselmenize yardım edecek.
BOĞA
Yurtdışına gidebilirsiniz
Sanatçıysanız ya da yaratıcılık gerektiren bir iş yapıyorsanız yurtdışına gidebilir ya da sosyal medya aracılığıyla çalışmalarınızı geniş kitlelere gösterebilirsiniz. Ayrıca önemsediğiniz bir sosyal konuda bağış kampanyasına katılabilirsiniz.
İKİZLER
Pembe gözlüklere dikkat!
Aşk evinizdeki Jüpiter’le idealist Neptün’ün buluşması yüzünden hayaller ve gerçekler birbirine karışabilir, dünyaya pembe gözlüklerle bakabilirsiniz. Bu sizin için nadir bir durum olsa da zamandan ve gerçeklerden kopmamaya çalışın.
YENGEÇ
Derinlikli konuşmalar
İş ortaklarınız, arkadaşlarınız ya da romantik partnerinizle yapacağınız konuşmalar derinlik kazanacak. Söyleyecekleriniz her zamankinden daha etkili olacak ve düşüncelerinizi paylaştığınız kişilerle daha iyi iletişim kurmanızı sağlayacak.
ASLAN
Fazla harcamayın
Hırs gezegeni Mars kazanç evinizi ziyaret ettiğinden, para kazanmak için size ekstra enerji verecek. İşinizde kârlı bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Yalnız fazla para harcama isteğinizi dizginleyin.
BAŞAK
Özgüven desteği
Burcunuzdaki Mars güç ve dönüşüm gezegeni Plüton’la işbirliği yaparken, size müthiş enerji verecek. Hayatınızda bazı değişimler söz konusuysa bilinmedik sulara yelken açıyor olsanız da, özgüvenle altından kalkacaksınız.
TERAZİ
Kendinize zaman ayırın
Plüton-Mars işbirliğiyle evinizde bazı olumlu değişiklikler yapıyor olabilirsiniz. Tek başınıza yaşamayı ya da daha geniş bir yere geçmeyi düşünüyor ve hayalinizdeki evi yeniden tanımlıyor olabilirsiniz. Düşünmek için kendinize zaman verin.
AKREP
Sosyal medya etkisi
Bu hafta sosyal medyada yapacağınız paylaşımlar her zamankinden daha fazla ilgi görebilir. Sizin için önemli bir konuyu çok etkili bir şekilde ifade etme fırsatı yakalayabilirsiniz. Mesajınız önemli bir etki yaratacak.
YAY
Sınır meselesi
Birlikte yaşadığınız kişilerle aranızdaki sınırlar belirsizleşebilir. Jüpiter iyimserlik gezegeni olduğundan, bu durumdan çok rahatsızlık duymayabilirsiniz. Ancak başkalarının duygu ve düşüncelerini kendinizinkiler haline getirmemeye dikkat edin.
OĞLAK
Yeni ufuklar
Bu hafta Plüton, seyahat ve yükseköğrenim evinizdeki Mars’la bir araya geleceğinden, sizi ufkunuzu genişletmeye teşvik edecek. Yeni bir konuyu öğrenmek isteyebilir ya da yeni yerler tanımak için bir seyahat planlayabilirsiniz.
KOVA
Detaylar önemlidir
Kredi veya burs alma çabalarınız desteklenecek. Başvuru formlarını şimdilerde dolduruyorsanız, bunu nasıl yapacağınızı açıklayan bilgileri iyice okuyun. Çünkü Jüpiter-Neptün bağlantısı yüzünden önemli detayları kolayca atlayabilirsiniz.
BALIK
Nasıl bir gelecek istiyorsunuz?
Mars ilişkiler evinizi ziyaret ederken, aşk hayatınızı ya da diğer kişisel ilişkilerinizi canlandıracak. Profesyonel hedeflerinizde daha idealist olmanızın ve nasıl bir gelecek istediğinizi hayal etmenizin tam zamanıdır.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.
Zirveleri test ediyoruz
Bu hafta hırs gezegeni Mars, güç ve dönüşüm gezegeni Plüton’la işbirliği yapıyor. Haliyle neredeyse tüm burçlar özellikle profesyonel hayatlarındaki fırsatlara odaklanacak.
KOÇ
İşte olumlu gelişmeler
Profesyonel hayatınızda önemli gelişmelerin eşiğindesiniz. Mars-Plüton bağlantısı olumlu bir dönüşüm için gösterdiğiniz çabaları perçinleyecek ve belki de kariyerinizi değiştirmenize ya da şimdiki işinizde yükselmenize yardım edecek.
BOĞA
Yurtdışına gidebilirsiniz
Sanatçıysanız ya da yaratıcılık gerektiren bir iş yapıyorsanız yurtdışına gidebilir ya da sosyal medya aracılığıyla çalışmalarınızı geniş kitlelere gösterebilirsiniz. Ayrıca önemsediğiniz bir sosyal konuda bağış kampanyasına katılabilirsiniz.
İKİZLER
Pembe gözlüklere dikkat!
Aşk evinizdeki Jüpiter’le idealist Neptün’ün buluşması yüzünden hayaller ve gerçekler birbirine karışabilir, dünyaya pembe gözlüklerle bakabilirsiniz. Bu sizin için nadir bir durum olsa da zamandan ve gerçeklerden kopmamaya çalışın.
YENGEÇ
Derinlikli konuşmalar
İş ortaklarınız, arkadaşlarınız ya da romantik partnerinizle yapacağınız konuşmalar derinlik kazanacak. Söyleyecekleriniz her zamankinden daha etkili olacak ve düşüncelerinizi paylaştığınız kişilerle daha iyi iletişim kurmanızı sağlayacak.
ASLAN
Fazla harcamayın
Hırs gezegeni Mars kazanç evinizi ziyaret ettiğinden, para kazanmak için size ekstra enerji verecek. İşinizde kârlı bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Yalnız fazla para harcama isteğinizi dizginleyin.
BAŞAK
Özgüven desteği
Burcunuzdaki Mars güç ve dönüşüm gezegeni Plüton’la işbirliği yaparken, size müthiş enerji verecek. Hayatınızda bazı değişimler söz konusuysa bilinmedik sulara yelken açıyor olsanız da, özgüvenle altından kalkacaksınız.
TERAZİ
Kendinize zaman ayırın
Plüton-Mars işbirliğiyle evinizde bazı olumlu değişiklikler yapıyor olabilirsiniz. Tek başınıza yaşamayı ya da daha geniş bir yere geçmeyi düşünüyor ve hayalinizdeki evi yeniden tanımlıyor olabilirsiniz. Düşünmek için kendinize zaman verin.
AKREP
Sosyal medya etkisi
Bu hafta sosyal medyada yapacağınız paylaşımlar her zamankinden daha fazla ilgi görebilir. Sizin için önemli bir konuyu çok etkili bir şekilde ifade etme fırsatı yakalayabilirsiniz. Mesajınız önemli bir etki yaratacak.
YAY
Sınır meselesi
Birlikte yaşadığınız kişilerle aranızdaki sınırlar belirsizleşebilir. Jüpiter iyimserlik gezegeni olduğundan, bu durumdan çok rahatsızlık duymayabilirsiniz. Ancak başkalarının duygu ve düşüncelerini kendinizinkiler haline getirmemeye dikkat edin.
OĞLAK
Yeni ufuklar
Bu hafta Plüton, seyahat ve yükseköğrenim evinizdeki Mars’la bir araya geleceğinden, sizi ufkunuzu genişletmeye teşvik edecek. Yeni bir konuyu öğrenmek isteyebilir ya da yeni yerler tanımak için bir seyahat planlayabilirsiniz.
KOVA
Detaylar önemlidir
Kredi veya burs alma çabalarınız desteklenecek. Başvuru formlarını şimdilerde dolduruyorsanız, bunu nasıl yapacağınızı açıklayan bilgileri iyice okuyun. Çünkü Jüpiter-Neptün bağlantısı yüzünden önemli detayları kolayca atlayabilirsiniz.
BALIK
Nasıl bir gelecek istiyorsunuz?
Mars ilişkiler evinizi ziyaret ederken, aşk hayatınızı ya da diğer kişisel ilişkilerinizi canlandıracak. Profesyonel hedeflerinizde daha idealist olmanızın ve nasıl bir gelecek istediğinizi hayal etmenizin tam zamanıdır.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.