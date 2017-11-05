Yılbaşı alışverişlerinizi bu ay yapın

Dikkat! Merkür 3-22 Aralık arasında geriye gidecek. Bu durum; parayla ilgili konularda, özellikle kredi kartı işlemlerinde karışıklığa neden olabilir. O nedenle yılbaşı alışverişlerinizi bu ay yapmanız akıllıca olacaktır.

KOÇ

Günlük işleri sorunsuz halledeceksiniz

Bu hafta gezegenlerin dizilimi, hayatınızda olumlu değişiklikler yapmanıza yardım edecek. Merkür 5 Kasım’dan başlayarak bütün ay boyunca eğlenceyi seven Yay burcunda olacak ve iletişim evinizi aydınlatacak. Bu durum günlük işlerinizi sorunsuz halletmenizi, başkalarıyla kolayca tanışmanızı ve hayli kabarık, yapılacaklar listenizdeki birkaç işi aynı anda yapabilmenizi sağlayacak. 11 Kasım’da Uranüs Satürn’le uyum içindeyken teknik bir konuda eğitim veriyor veya alıyor, bir grup projesi üzerine çalışıyor olabilirsiniz.



BOĞA

Güveni tekrar kazanacaksınız

Dün geçekleşen Dolunay sizi alıştığınız düzenin dışına çıkmaya zorladıysa bu hafta istikrar ve güven hissinizi tekrar kazanacaksınız. Biriyle anlaşmazlığa düşüp aranız bozulduysa Akrep burcundaki Venüs’ün, 7 Kasım-1 Aralık arasında partnerlik evinizi aydınlatması iki tarafın ortak bir noktada buluşmasını sağlayacak. Merkür 5 Kasım’dan ay sonuna kadar size ortak para konularını düzene sokmanıza yardım edecek.

İKİZLER

Çok yoğun olacaksınız

Bu hafta işte çok yoğun olacaksınız. Merkür, 5 Kasım’dan başlayarak ortaklık evinizi ziyaret edecek; her tür pazarlık, halkla ilişkiler veya terapi konularına hareketlilik getirecek. 9 Kasım’da Plüton Güneş’le uyum içindeyken karşınıza çok kârlı bir iş fırsatı çıkacak. 11 Kasım’da Satürn Uranüs’le uyum içindeyken de hayallerinizi gerçekleştirmenizi sağlayacak sağlam bir işbirliği yapabilirsiniz. 3-22 Aralık’ta Merkür gerileyeceği için iletişim konularında sorun yaşayabilirsiniz, duyurmak istediğiniz konuları şimdi paylaşmanız akıllıca olacak.

YENGEÇ

Yeni bir hobiye başlayabilirsiniz

Bu hafta her şeyin yolunda gideceği günler sizi bekliyor. Akrep burcundaki Venüs, 7 Kasım-1 Aralık arasında romantizm evinizi ziyaret edecek. Bekârsanız bu dönemde özel birisiyle tanışma ihtimaliniz yüksek olacağından sosyalleşin. Çocuklarınız varsa onlarla daha iyi vakit geçireceksiniz. Ay, 7-8 Kasım’da burcunuzdayken yeni bir hobiye başlayabilirsiniz. Satürn 11 Kasım’da Uranüs’le uyum içinde olacak ve size için iş programınızda daha başarılı olmanızı sağlayacak değişiklikler yapmanıza yardım edecek.

ASLAN

Yaratıcılığınız artacak

Bu hafta 5 Kasım’dan itibaren Merkür, Yay burcunu ziyaret ederken yaratıcılığınız artacak. Muhtemelen daha sosyal olacak, eğlenceli bir mobil uygulama keşfedecek veya okumak için romantik ya da felsefi bir kitap bulacaksınız. Bekârsanız, Venüs 7 Kasım-1 Aralık arasında hane evinizi ziyaret ederken duygusal açıdan kendinizi güvende hissedeceğiniz biriyle tanışmak isteyeceksiniz. Bu süreçte duvarlarınızı boyayarak veya yeni mobilya alarak evinizi bir şekilde güzelleştirmek isteyeceksiniz.

BAŞAK

Sosyal hayatınız renklenecek

Merkür 5 Kasım’dan başlayarak bütün ay boyunca hane evinizi ziyaret ederken sevdiklerinize yılbaşı hediyeleri alabilir, evinizi süsleyebilir ve yılbaşı tatilinde ailenizi ziyarete gitmek için plan yapabilirsiniz. Venüs 7 Kasım-1 Aralık arasında üçüncü evinizi ziyaret ederken sosyal hayatınız renklenecek. 9 Kasım’da romantizm evinizdeki Plüton karizmanızı artıracak. Bekârsanız, zeki ve esprileriyle sizi güldüren birisinden çok hoşlanacaksınız.



TERAZİ

Venüs zenginlik getirecek

Terazi’ler güzelliğin ve hayatın zevklerinin tadını çıkarmalarıyla bilinir. 7 Kasım-1 Aralık arasında Venüs para evinizi ziyaret ederken kendinizi güvenli ve rahat hissetmenizi sağlayacak zenginliği kendinize çekmenizi sağlayacak. 9 Kasım’da Plüton Güneş’e altın ışınlarını gönderirken tasarruf planlarınızı veya alacağınız bir otomobilin finansmanını bir uzmanla konuşmak için ideal olacak. 11 Kasım’da Uranüs Satürn’le uyum içinde olacak ve anlaşmalarınızda olumlu değişiklikler yapmanıza yardım edecek.

AKREP

İnanç, cesaret ve karizma...

Bu hafta dünya görüşünüzü genişletmenizi sağlayacak fırsatları değerlendirmeye çalışın. Birinci evinizdeki üç gezegen hayallerinizi gerçekleştirmenize yardım etmek için size inanç, cesaret ve karizma verecek. Jüpiter, moralinizi yüksek tutarken Güneş öz güveninizi artıracak. Venüs 7 Kasım-1 Aralık arasında Akrep burcunu ziyaret ederken çekiciliğinizi artıracak. Merkür 5 Kasım’dan başlayarak ay sonuna kadar para evinizde olacak. Bu durum 9 Kasım’da maddi bir kazanç elde etmenizi sağlayacak.

YAY

Bu hafta tek başınıza çalışın

İster kendi işinizi yapıyor, ister kurumsal bir şirkette çalışıyor olun, bu hafta mahremiyet eviniz enerji dolarken, önemli bir proje üzerinde tek başınıza çalışmak sizin için faydalı olacak. Merkür 5 Kasım’dan başlayarak bütün ay boyunca burcunuzda olacak. Bu durum, daha fazla para kazanmak için yapmanız gereken değişikliklerle ilgili pek çok fikir verecek. Uranüs ve Satürn bu yıl son defa uyum içindeyken bu konudaki planlarınıza en son teknolojiyi dahil etmenize neden olabilirler.

OĞLAK

Jüpiter arkadaş çevrenizi genişletecek

Bu hafta, üç gezegen sosyalleşme evinizi aydınlatırken pek çok kişiyle muhatap olacaksınız. Jüpiter, arkadaş çevrenizi genişletmenizi sağlayacak. Güneş, 9 Kasım’da yeni bağlantılar kurmanıza yardım edecek. 11 Kasım’da Satürn ve Uranüs uyum içinde olacak ve yapacağınız her tür grup aktivitesini renklendirecek. Geniş bir sektörel fuara veya konferansa katılabilirsiniz. Plüton karizmanızı artıracağından önemli konumdaki kişilerin dikkatini çekebilirsiniz. Başak burcundaki Ay, hafta sonunda iyi vakitler geçireceğinizin garantisi olacak.

KOVA

Başınız yıldızlara değecek

Bu hafta başarı eviniz gezegenler aktivitesiyle dolu, başınız yıldızlara değecek. Venüs 7 Kasım ve 1 Aralık arasında karizmanızı artıracak, önemli konumdaki kişilerin dikkatini çekeceksiniz. Plüton 9 Kasım’da Güneş’e altın ışınlarını yollayınca arka plana aldığınız bir projeyi tekrar canlandıracak veya eskiden tanıdığınız önemli bir bağlantınızla yeniden iletişim kuracaksınız. 11 Kasım’daki bu yıl olacak üçüncü ve son iş birliği, sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar başarılı olmanızı sağlayacak değişiklikleri yapmanıza yardım edecek.

BALIK

Muhtemelen seyahat edeceksiniz

Geçen hafta para açısından zorluk yaşadıysanız, bu hafta gezegenlerin dizilişi her şeyi normale döndürecek. Merkür, 5 Kasım’dan başlayarak ay sonuna kadar kariyer evinizi ziyaret edecek. 7 Kasım-1 Aralık arasında Venüs, Akrep burcunu ziyaret ederken muhtemelen seyahat edeceksiniz. 9 Kasım’da Plüton ve Güneş iş birliği karizmanızı artıracak. Bekârsanız, yurt dışında yaşayan birisi sizinle ilgilenmeye başlayabilir ya da bir profesör, avukat veya tıp alanında çalışan birisinden hoşlanabilirsiniz.