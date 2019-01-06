Yıla hareketli bir başlangıç

Bugünkü güneş tutulması bütün burçlara ani değişimler getirecek. Küçük olumsuzluklarla karşılaşsanız da günlük hayatı canlandıran gelişmelere hazır olun.
Değişim zamanı
KOÇ
Büyük dönüşümler gezegeni Uranüs, 2010’da burcunuza girdiğinden beri kişiliğinizde ve fiziksel görünümünüzde önemli değişimler yaşamış olabilirsiniz. Bu hafta Uranüs tekrar ilerlemeye başlayacak, bilginize...
Evrak işleri beklesin
BOĞA
Önümüzdeki haftalarda maddi durumunuzda müthiş bir iyileşme görebilirsiniz. Ancak salı günü iletişim gezegeni Merkür, Mars’a sert bir açıda olacağından, bu konulardaki evrak işlerini bir hafta erteleyin. Haftaya maksimum faydayı sağlayacaksınız.
Yıl boyu aşk
İKİZLER
Havada aşk kokusu var. Şans gezegeni Jüpiter kasım ayından beri haritanızın bu alanını ziyaret ediyor ve bu durum yıl boyu sürecek. Yakında Jüpiter’in nimetlerini görmeye başlayacaksınız. Ancak harekete geçmek için acele etmeyin.
İlişki kararları
YENGEÇ
Güneş tutulması ilişkiler evinizi aydınlatıyor, önemli bir dönüm noktasına gelebilirsiniz. 11 Ocak’ta da Güneş ve Plüton bir araya gelecek. Dolayısıyla ilişkilerinizden hangilerini güçlendirmek, hangilerinden kurtulmak istediğiniz üzerine düşünün.
Hak ediyor mu?
ASLAN
Bugünkü güneş tutulması nedeniyle bu hafta iş hayatınızda bir değişim yaşayabilirsiniz. Bu durum olumsuz olmak zorunda değil. Günlük hayatınızda da daha fazla değişime açık olun. Kime destek verdiğinizi ve onun bunu hak edip etmediğini düşünün.
Parada sorun var
BAŞAK
Salı günü bir yerden beklediğiniz parada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yakında daha sorunsuz ilerleme kaydetmeye başlayacaksınız ancak bu konularda yapacağınız konuşmalar kolayca tartışmaya dönüşebilir, söylediklerinize dikkat edin.
Biraz düşünün
TERAZİ
2010’dan beri romantik hayatınızda önemli değişimler yaşamış olabilirsiniz. Uranüs tekrar ilerlemeye başlarken haritanızın bu alanında son dönemini geçirdiğinin işaretlerini veriyor. Mart ayına kadar bu değişimler üzerine düşünmek isteyebilirsiniz.
Anlaşmazlık olabilir
AKREP
Kardeşinizle eskiden beri yaşadığınız bir anlaşmazlık tekrar gündeme gelebilir ya da komşunuzla bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Öte yandan, Venüs pazartesi günü para evinize girecek ve bu konuda olumlu gelişmeler yaşayacaksınız.
Şans kapıda
YAY
Bu hafta şans kesinlikle sizden yana. Kasım ayından beri burcunuzda bulunan yöneticiniz Jüpiter’e pazartesi günü aşk ve güzellik gezegeni Venüs de katılacak. Bir iş girişimi, sanat projesi, seyahat gibi bir konuda kararsızlık yaşıyorsanız size yardım edecekler.
Güç sizde artık
OĞLAK
Güneş bu hafta burcunuzda Plüton’la buluşurken, kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz. Bu dönemi hayatınızda yapmak istediğiniz değişiklikleri belirleyip uygulamaya geçmek için kullanın. Salı günü aile arasında gerginlikler yaşayabilirsiniz.
Dostlarla bir arada
KOVA
Karşınızdakilerin normalden daha gergin ve sinirli olduğunu fark edebilirsiniz. Küçük anlaşmazlıkların büyük tartışmalara dönüşmesini önlemek için, sakin ve sabırlı olun. Haftaya arkadaşlarınızla bir araya gelip hoş zamanlar geçirerek başlayabilirsiniz.
İşler yolunda
BALIK
İşle ilgili konularda şans sizden yana görünüyor. Salı günü parayla ilgili geçici bir sorun yaşayabilirsiniz. Örneğin borç verdiğiniz birinden paranızı zamanında alamayabilirsiniz ya da kiracınız ödemeyi geciktirebilir. Ancak bu durum kısa sürede düzelecek.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.
Yıla hareketli bir başlangıç
Bugünkü güneş tutulması bütün burçlara ani değişimler getirecek. Küçük olumsuzluklarla karşılaşsanız da günlük hayatı canlandıran gelişmelere hazır olun.
Değişim zamanı
KOÇ
Büyük dönüşümler gezegeni Uranüs, 2010’da burcunuza girdiğinden beri kişiliğinizde ve fiziksel görünümünüzde önemli değişimler yaşamış olabilirsiniz. Bu hafta Uranüs tekrar ilerlemeye başlayacak, bilginize...
Evrak işleri beklesin
BOĞA
Önümüzdeki haftalarda maddi durumunuzda müthiş bir iyileşme görebilirsiniz. Ancak salı günü iletişim gezegeni Merkür, Mars’a sert bir açıda olacağından, bu konulardaki evrak işlerini bir hafta erteleyin. Haftaya maksimum faydayı sağlayacaksınız.
Yıl boyu aşk
İKİZLER
Havada aşk kokusu var. Şans gezegeni Jüpiter kasım ayından beri haritanızın bu alanını ziyaret ediyor ve bu durum yıl boyu sürecek. Yakında Jüpiter’in nimetlerini görmeye başlayacaksınız. Ancak harekete geçmek için acele etmeyin.
İlişki kararları
YENGEÇ
Güneş tutulması ilişkiler evinizi aydınlatıyor, önemli bir dönüm noktasına gelebilirsiniz. 11 Ocak’ta da Güneş ve Plüton bir araya gelecek. Dolayısıyla ilişkilerinizden hangilerini güçlendirmek, hangilerinden kurtulmak istediğiniz üzerine düşünün.
Hak ediyor mu?
ASLAN
Bugünkü güneş tutulması nedeniyle bu hafta iş hayatınızda bir değişim yaşayabilirsiniz. Bu durum olumsuz olmak zorunda değil. Günlük hayatınızda da daha fazla değişime açık olun. Kime destek verdiğinizi ve onun bunu hak edip etmediğini düşünün.
Parada sorun var
BAŞAK
Salı günü bir yerden beklediğiniz parada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yakında daha sorunsuz ilerleme kaydetmeye başlayacaksınız ancak bu konularda yapacağınız konuşmalar kolayca tartışmaya dönüşebilir, söylediklerinize dikkat edin.
Biraz düşünün
TERAZİ
2010’dan beri romantik hayatınızda önemli değişimler yaşamış olabilirsiniz. Uranüs tekrar ilerlemeye başlarken haritanızın bu alanında son dönemini geçirdiğinin işaretlerini veriyor. Mart ayına kadar bu değişimler üzerine düşünmek isteyebilirsiniz.
Anlaşmazlık olabilir
AKREP
Kardeşinizle eskiden beri yaşadığınız bir anlaşmazlık tekrar gündeme gelebilir ya da komşunuzla bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Öte yandan, Venüs pazartesi günü para evinize girecek ve bu konuda olumlu gelişmeler yaşayacaksınız.
Şans kapıda
YAY
Bu hafta şans kesinlikle sizden yana. Kasım ayından beri burcunuzda bulunan yöneticiniz Jüpiter’e pazartesi günü aşk ve güzellik gezegeni Venüs de katılacak. Bir iş girişimi, sanat projesi, seyahat gibi bir konuda kararsızlık yaşıyorsanız size yardım edecekler.
Güç sizde artık
OĞLAK
Güneş bu hafta burcunuzda Plüton’la buluşurken, kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz. Bu dönemi hayatınızda yapmak istediğiniz değişiklikleri belirleyip uygulamaya geçmek için kullanın. Salı günü aile arasında gerginlikler yaşayabilirsiniz.
Dostlarla bir arada
KOVA
Karşınızdakilerin normalden daha gergin ve sinirli olduğunu fark edebilirsiniz. Küçük anlaşmazlıkların büyük tartışmalara dönüşmesini önlemek için, sakin ve sabırlı olun. Haftaya arkadaşlarınızla bir araya gelip hoş zamanlar geçirerek başlayabilirsiniz.
İşler yolunda
BALIK
İşle ilgili konularda şans sizden yana görünüyor. Salı günü parayla ilgili geçici bir sorun yaşayabilirsiniz. Örneğin borç verdiğiniz birinden paranızı zamanında alamayabilirsiniz ya da kiracınız ödemeyi geciktirebilir. Ancak bu durum kısa sürede düzelecek.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.