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Susan Miller

Susan Miller

Yeniay, yeni şans

28 Temmuz 2019

1 Ağustos’ta gerçekleşecek yeniay Yengeçlere para, Kovalara aşk, Yaylara tatil getiriyor.

KOÇ
Yeni projeler
Yeniay çocuklar ve yaratıcılıkla ilgili evinizi hareketlendirecek. Çocuklarınızla aranızdaki bağı güçlendirmek için çaba gösterin. Veya yeni bir sanat projesine başlayın.

BOĞA
İşer yoluna giriyor
Taşınmak, yeni bir ev arkadaşı bulmak veya evinizde tamirat veya tadilat işlerine başlamak gibi birtakım değişikliklerle uğraşabilirsiniz. İşlerinizi yoluna koyacaksınız.

İKİZLER
İlham perisi yolda
İletişim evinizi güçlenecek. Yazmayı planladığınız blog veya kitap konusunda aradığınız ilhamı bulabilirsiniz.

YENGEÇ
Para, para, para
Finansal durumunuzda yepyeni bir sayfa açabilirsiniz. Merkür de haritanızın kişilik evinde ilerlemeye başlayacak; iletişiminiz eski hızına ve netliğine kavuşacak.

ASLAN
Yepyeni bir dönem
Yeniayın kişilik evinizi canlandırması sayesinde hayatınızda yepyeni bir dönem başlayacak. Hedeflerinizi belirleyin çünkü başladığınız her işi bitirebilecek enerjiyi bulacaksınız.

BAŞAK
Şarj olun
Kendinize odaklanmanın ve şarj olmanın tam zamanı olabilir. Kitabınızı okuyarak veya en sevdiğiniz TV dizisini izleyerek kendinizi şarj etmeye bakın.

TERAZİ
Yeni arkadaş çevresi
Şu sıralar arkadaşlıklarınız sizin için önemli bir tema olacak. Yeni arkadaşlar edinmek ve dostunuz olan kişilerle zaman geçirmek açısından verimli bir zaman.

AKREP
Başarılar geliyor
1 Ağustos’ta kariyer ve başarı evinizdeki yeniayla birlikte kariyerinizde gelişmeler yaşayabilirsiniz. İşinizde ilerlemenizi sağlayacak planlar yapın.

YAY
Leylek havada
Bu hafta büyük bir seyahat tutkusu içinde olacaksınız. Kendinizi ucuz uçak bileti ararken veya kalacak yer bakarken bulursanız sakın şaşırmayın.

OĞLAK
İletişim yolları açık
Bu hafta Merkür’ün ilerlemeye başlamasıyla birlikte her tür iletişimsizlik düzelecek. Kredi veya burs başvurusu yapmanın tam zamanı.

KOVA
Havada aşk kokusu
1 Ağustos’ta Aslan burcundaki yeniay, haritanızın ilişkiler evini hareketlendireceği için bu hafta aşk hayatınız gündeminizde olabilir. Bir aşk hikâyesi yaşayabilirsiniz!

BALIK
Farklı olun
Çalıştığınız yerde işleri kendi bildiğiniz şekilde yapmak isteyebilirsiniz. Ayrıca bu aralar yeni bir egzersiz türünü deneyebilirsiniz. Farklı olma cesareti gösterin!

Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.

 

 

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