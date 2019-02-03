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Susan Miller

Susan Miller

Yeniay, yeni başlangıçlar

3 Şubat 2019

Haftanın belirleyici gökyüzü olayı, yarın gerçekleşecek yeniay olacak. Boğaları kariyer, İkizleri seyahat, Aslan ve Oğlakları aşk fırsatları bekliyor.

KOÇ: Sosyal hedefler belirleyin

Yeni bir arkadaş edinebilir ya da eski bir arkadaşınızla tekrar görüşmeye başlayabilirsiniz. Kendinize sosyal açıdan yeni hedefler belirlemek için mükemmel zaman. Yardım kuruluşlarında gönüllü olabilir, sosyal medyada takipçi sayınızı ikiye katlayabilirsiniz.

BOĞA: İş değiştirebilirsiniz

İşinizden memnun değilseniz, bu durumu değiştirmeniz için gezegenler sizi teşvik edecek. Gezegen hareketleri işinizle ilgili memnuniyetsizlikleri ortadan kaldırmak ve değişiklik yapmak için size ideal bir ortam hazırlayacak.

İKİZLER: Size yol göründü

Bu hafta uzun mesafeli yolculuklar evinizde o kadar çok gezegen toplanacak ki, bir yerlere gitmeye can atacaksınız. Uzak bir yere seyahat planlamak ya da arkadaşlarınız veya partnerinizle bir hafta sonu kaçamağı yapmak için ideal bir zamanda olacaksınız.

YENGEÇ: Aradığınız para geliyor

Dışarıdaki kaynaklardan para bulmaya çalışıyorsanız, iş planınızı veya kişisel bütçenizi gözden geçirmeniz gerekecek. Hedeflerinize ulaşmak için gayret etmelisiniz. Bu konularda harekete geçmek için ideal bir zamandasınız.

ASLAN: Bağlayıcı anlaşmalar

Yeni bir aşk veya iş ortaklığı kapınızı çalabilir. Alternatif olarak; halihazırda yaptığınız iş birliğini daha ciddi bir hale getirmek ve resmiyete dökmek isteyebilirsiniz. Bu konularda gönül rahatlığıyla bağlayıcı bir anlaşma yapabilirsiniz.

BAŞAK: Değişim zamanı

Yeni bir spor programına başlamak veya saç stilinizi değiştirmek istiyorsanız, şimdi tam zamanı. Erkenden bir bahar temizliği yapmak isterseniz bir liste yapıp organize olun. Gezegenler size gereken desteği verecek.

TERAZİ: İlham perisi kapıda

İlham alma fırsatları yakalayacaksınız. Özellikle yeni bir projeye başlıyorsanız sizin için çok olumlu olacak. Yaratıcılıkla ilgili hedeflerinizi gerçekleştirmek için ideal bir zamandasınız.

AKREP: Evde değişim

Ev hayatınızda yeni bir dönem başlıyor olabilir. Değişim yerine bu değişimin sinyallerini görebilirsiniz. Kendinize bir aile kurmak, taşınmak için yeni bir yer aramak ya da evinizin duvarlarını boyatmak isteyebilirsiniz. Yeterince zamanınız ve enerjiniz olacak.

YAY: Eğitim şart

Pazartesi gece yarısı gerçekleşecek yeniay sizi yemek yapmak, yabancı dil öğrenmek gibi yeni bir beceri öğrenmeye veya öğretmeye teşvik edecek. Online bir seminere kaydolabilir, internette geniş bir araştırma yapabilir ya da ilgilendiğiniz konulardaki kitapları karıştırabilirsiniz.

OĞLAK: Hayattan keyif alacaksınız

Aşk gezegeni Venüs bu hafta burcunuza girerken hayattan daha fazla keyif alacaksınız. İçinizde artan bir yaşama sevinci duyabilir ya da kendinizi güçlü ve güzel hissedebilirsiniz. Banka hesabınızda yeni olumlu başlangıçlar görebilirsiniz.

KOVA: Yeni bir ben lazım

Hayatınızı daha fazla nasıl iyileştirebileceğiniz konusunda düşüneceksiniz. Hayata bakışınızdan kişiliğinize ve görünümünüze kadar kafa yorabilirsiniz. Neye niyet ediyorsanız bunu yüksek sesle ifade edin ve hatta bir kenara yazın.

BALIK: İç sesini dinle

Bu hafta yeniay sizin dinlenme ve mahremiyet evinizi aydınlatırken, iç dünyanıza dönme arzusu hissedebilirsiniz. Meditasyon ya da kendinize iyi bakmakla ilgili her şeye başlamak için çok uygun bir zamandasınız. İyice dinlenin ve iç sesinizi dinleyin.

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