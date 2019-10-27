Yeniay sıkıntısı

Pazartesi sabah gerçekleşecek yeniay, tüm burçlara sorunlar yaratacak.
KOÇ
Maddi sıkıntılar
Yeniay size bazı zorluklar çıkarabilir. Maddi bir sıkıntı yaşamanız mümkün görünüyor. Şanslısınız ki, Merkür ve Venüs uyumu, zorlukları soğukkanlı şekilde çözmenizi sağlayacak.
BOĞA
Sırlar ortaya çıkıyor
Yeniay, partnerinizden gizlediğiniz bir şeyin ortaya çıkmasına neden olabilir. Ama Çarşamba Venüs ve Mars arasındaki uyum partnerinizi sandığınızdan daha anlayışlı yapacak.
İKİZLER
Yeni haberler
Yeniay, iş evinizdeki Uranüs’le de kavga edeceğinden size beklenmedik tatsız bir haber getirebilir. Çarşamba Merkür ve Venüs arasındaki uyum, sakin kalmanıza yardım edecek.
YENGEÇ
Ortada görünmeyin
Perşembe Merkür gerilemeye başlayacağından, sözlü veya yazılı bir anlaşma yapmaktan kaçının. Bu hafta yapılacak en iyi şey, pek ortada görünmemek olacak.
ASLAN
Spor yapın
Mars günlük aktiviteler evinizdeki Satürn’e karşı geleceğinden, sizi sabırsız yaparak kolayca sinirlenmenize neden olabilir. İçinizdeki bu enerjiyi spor yaparak atabilirsiniz.
BAŞAK
Parayla ilgili sorunlar
Mars kazanç evinizdeki Satürn’e karşı gelecek. Maaşınıza beklediğiniz zam bir türlü gerçekleşmeyebilir ya da parayla ilgili genel olarak kaygılı olabilirsiniz..
TERAZİ
Kötü haberler
Bütçenizi zorlayacak bir haber alabilirsiniz. İşiniz istediğiniz hızda ilerlemeyebilir. Şanlısınız ki çarşamba gerçekleşecek Merkür - Venüs uyumu size bir çözüm getirecek.
AKREP
Venüs desteği
Haftaya çalkantılı bir şekilde başlayabilirsiniz. İlgilenmeniz gereken sürpriz bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Şanslısınız, Venüs sorunun üstesinden gelmenizi sağlayacak.
YAY
Fırsatları değerlendirin
Bir yıldır şans gezegeni Jüpiter burcunuzu ziyaret ettiğinden, sizi koruyor. Jüpiter burcunuzda aralık başına kadar kalacağından, o zamana kadar size getireceği fırsatları değerlendirin.
OĞLAK
İşyerinde sorun var
Bu hafta sosyal çevrenizle uyumsuzluk hissedebilirsiniz. İşinizle ilgili can sıkıcı durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Ancak, Merkür ve Venüs arasındaki uyum moralinizi düzeltecek.
KOVA
Beklenmedik zorluklar
Kariyerinizde beklenmedik bir zorlukla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında, Venüs Merkür’le buluşarak karşılaştığınız durumlara çözümler bulmanıza yardım edecek.
BALIK
Detaylara dikkat
Mars bu hafta Satürn’e karşı geleceğinden herkesin sinirleri biraz gergin olacak. O nedenle mümkün olduğunca sakin ve soğukkanlı davranmaya çalışın.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’
uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.
Yeniay sıkıntısı
Pazartesi sabah gerçekleşecek yeniay, tüm burçlara sorunlar yaratacak.
KOÇ
Maddi sıkıntılar
Yeniay size bazı zorluklar çıkarabilir. Maddi bir sıkıntı yaşamanız mümkün görünüyor. Şanslısınız ki, Merkür ve Venüs uyumu, zorlukları soğukkanlı şekilde çözmenizi sağlayacak.
BOĞA
Sırlar ortaya çıkıyor
Yeniay, partnerinizden gizlediğiniz bir şeyin ortaya çıkmasına neden olabilir. Ama Çarşamba Venüs ve Mars arasındaki uyum partnerinizi sandığınızdan daha anlayışlı yapacak.
İKİZLER
Yeni haberler
Yeniay, iş evinizdeki Uranüs’le de kavga edeceğinden size beklenmedik tatsız bir haber getirebilir. Çarşamba Merkür ve Venüs arasındaki uyum, sakin kalmanıza yardım edecek.
YENGEÇ
Ortada görünmeyin
Perşembe Merkür gerilemeye başlayacağından, sözlü veya yazılı bir anlaşma yapmaktan kaçının. Bu hafta yapılacak en iyi şey, pek ortada görünmemek olacak.
ASLAN
Spor yapın
Mars günlük aktiviteler evinizdeki Satürn’e karşı geleceğinden, sizi sabırsız yaparak kolayca sinirlenmenize neden olabilir. İçinizdeki bu enerjiyi spor yaparak atabilirsiniz.
BAŞAK
Parayla ilgili sorunlar
Mars kazanç evinizdeki Satürn’e karşı gelecek. Maaşınıza beklediğiniz zam bir türlü gerçekleşmeyebilir ya da parayla ilgili genel olarak kaygılı olabilirsiniz..
TERAZİ
Kötü haberler
Bütçenizi zorlayacak bir haber alabilirsiniz. İşiniz istediğiniz hızda ilerlemeyebilir. Şanlısınız ki çarşamba gerçekleşecek Merkür - Venüs uyumu size bir çözüm getirecek.
AKREP
Venüs desteği
Haftaya çalkantılı bir şekilde başlayabilirsiniz. İlgilenmeniz gereken sürpriz bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Şanslısınız, Venüs sorunun üstesinden gelmenizi sağlayacak.
YAY
Fırsatları değerlendirin
Bir yıldır şans gezegeni Jüpiter burcunuzu ziyaret ettiğinden, sizi koruyor. Jüpiter burcunuzda aralık başına kadar kalacağından, o zamana kadar size getireceği fırsatları değerlendirin.
OĞLAK
İşyerinde sorun var
Bu hafta sosyal çevrenizle uyumsuzluk hissedebilirsiniz. İşinizle ilgili can sıkıcı durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Ancak, Merkür ve Venüs arasındaki uyum moralinizi düzeltecek.
KOVA
Beklenmedik zorluklar
Kariyerinizde beklenmedik bir zorlukla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında, Venüs Merkür’le buluşarak karşılaştığınız durumlara çözümler bulmanıza yardım edecek.
BALIK
Detaylara dikkat
Mars bu hafta Satürn’e karşı geleceğinden herkesin sinirleri biraz gergin olacak. O nedenle mümkün olduğunca sakin ve soğukkanlı davranmaya çalışın.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’
uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.