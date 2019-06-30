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Susan Miller

Susan Miller

Yeni başlangıçlar için ideal dönem

30 Haziran 2019

Salı günü gerçekleşecek güneş tutulması burçlara enerji getirecek. İkizlere ekstra para geliyor, Terazilerin kariyeri yükselişe geçiyor, Başakları duygusal yakınlık bekliyor.

 

Yeni başlangıçlar için ideal dönem

KOÇ
Ev ve aile işleri
Salı günü gerçekleşecek güneş tutulması, ev ve aile evinize enerji verecek. Bu alandaki hayalleriniz, aşk ve güzellik gezegeni Venüs’ün güneş tutulmasından bir gün sonra bu evinize girmesiyle desteklenecek.

BOĞA
Zarafet katacak
Bir blog veya YouTube kanalı açmayı planlayabilir, yazı yazmaya daha çok zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Venüs haritanızın bu alanına girerek her tür iletişiminize zarafet ve iyimserlik katacak.

İKİZLER
Ekstra para
Para durumunuzda bir iyileşme olabilir. Yeni projelere başlamak veya niyetlenmek isteyeceksiniz. Önümüzdeki altı ay boyunca maaşınıza zam istemek ya da ekstra para kazanmak için ideal bir dönemde olacaksınız.

YENGEÇ
Güzel hissedeceksiniz
Hayatınızda yapmak istediğiniz değişiklikler için ideal bir dönemdesiniz. Dahası, güneş tutulmasından bir gün sonra aşk ve güzellik gezegeni Venüs de burcunuza girerek kendinizi çok güzel ve iyi hissetmenizi sağlayacak.

ASLAN
Mars enerjisi
Tek başınıza yürüyüşler yapmak ve uzun uzun düşünmek isteyebilirsiniz. Ani aydınlanmalar yaşayabileceğinizden kendinize yeterince zaman vermeye çalışın. Pazartesi günü Mars, burcunuza girerek size enerji getirecek.

BAŞAK
Şükredeceksiniz
Önümüzdeki aylar boyunca özel kişilerle tanışabilirsiniz. Aşk gezegeni Venüs, etrafınızdaki kişilere daha yakın ve şefkatli olmanızı sağlayacak. Size yakın kişilerin varlığına şükredecek ve ait olma duygusu hissedeceksiniz.

TERAZİ
Büyük planlar yapın
Kariyeriniz yükselişe geçebilir. Yönetici gezegeniniz Venüs haritanızın bu alanına girerek niyetlerinizin üzerine altın tozu serpiştirecek. Şimdi, her şeyi gerçekleştirmeniz mümkün olduğundan büyük planlar yapın.

AKREP
Umut ve dilekler
Sertifika almak için tekrar okula başlayabilir ya da tek başınıza hep merak ettiğiniz bir konuyu öğrenmek isteyebilirsiniz. Venüs, bu konudaki umut ve dileklerinizi sonuna kadar destekleyecek.

YAY
Yeni girişimler
Bu hafta bir kredi veya teşvik başvurusu yapabilirsiniz. Yeni girişimler için niyetleneceksiniz. En iyi kalpli gezegenlerden Venüs bir sonraki gün haritanızın aynı evine girerek hedeflerinizi desteklemeye başlayacak.

OĞLAK
Minnet ve şefkat
İlişkilerinizde yeni bir döneme gireceksiniz. Nişanlanmaya karar verebilir ya da bir iş ortaklığı için kontrat imzalayabilirsiniz. Aşk gezegeni Venüs, bu hafta her tür anlaşmayı tatlandıracak. Kalbiniz minnet ve şefkatle dolacak.

KOVA
İlişki zamanı
Mars ilişkiler evinize girerek hayatınızın bu alanındaki gelişmelere enerji verecek. Bekârsanız bir arkadaşlık uygulaması indirmek isteyebilirsiniz. Ciddi bir ilişki içindeyseniz, partnerinizle daha fazla zaman geçirmeye can atacaksınız.

BALIK
Yeni projelere başlayın
Güneş tutulmaları çok güçlü yeniaylar gibi olduğundan yeni projelere başlamayı düşünebilirsiniz. Haritanızın bu alanı çocukları da yönettiğinden, ailenizi büyütmeyi düşünüyorsanız, hamile kalmak için ideal bir dönemdesiniz.


Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.

 

 

 

 

 

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