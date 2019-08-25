Yeni ayın getirdikleri

Aslanları maddi açıdan harika bir hafta bekliyor. Başaklar her anlamda yenilenmiş hissedecek.
KOÇ
Yeni bir rutin
Bu hafta kazanç potansiyelinizi önemli oranda artırma şansına sahip olacaksınız. Yeni bir diyet veya spor programına başlamak
ya da rutinlerinizi yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz.
BOĞA
Romantik olasılıklar
Yaratıcılığınızın tavan yaptığını hissedeceksiniz. Aşk hayatınızın muhteşem bir şekilde renklendiğini görebilirsiniz. Ufukta yeni bir romantik ilişki olabilir. Bu fırsatı kaçırmayın ve olasılıklara açık olun.
İKİZLER
Çabanıza değecek
Ev hayatınızda önemli bir değişiklik yapmaya hazır olabilirsiniz. Bir akrabanızla aranızı düzeltmeyi öncelik olarak görebilirsiniz. Gösterdiğiniz çabalara değecek.
YENGEÇ
Başarılı geliyor
Bu hafta başarı potansiyeli taşıyan bir pazarlama kampanyası başlatabilirsiniz. Topluluk önünde bir konuşma yapma fırsatı yakalayabilirsiniz. Başarılı olacaksınız.
ASLAN
Büyük nakit artışı
Maddi açıdan harika bir hafta sizi bekliyor. Hiç beklemediğiniz bir fırsat nakit akışınızda büyük bir artışa neden olabilir. Cuma gününden sonra yeniay kazanç potansiyelinizi iyice artıracağından işler daha da iyiye gidecek.
BAŞAK
Reset’leneceksiniz
Hiç beklemediğiniz bir fırsat, nakit akışınızda büyük bir artışa neden olabilir. Cuma gününden sonra yeniay kazanç potansiyelinizi iyice artıracak.
TERAZİ
Tek başınıza seyahat...
Günlük sorumluluklarınıza ara verme ihtiyacı hissedebilirsiniz. İşten birkaç gün izin alıp kendinize uzun bir hafta sonu ayarlayın. Bir yere tek başınıza gitmek bile sizin için harikalar yaratacak.
AKREP
Unutulmaz zamanlar
İşle ilgili bir etkinlikte tesadüfen karşılaşacağınız biri sizin için çok faydalı olacak bir işbirliği yapma fırsatı yaratabilir. Sosyalleşirken de unutulmaz zamanlar geçirebilirsiniz.
YAY
Başarı garantisi
Karşınıza profesyonel fırsatlar çıkacak. Bir arkadaşınızdan potansiyel fırsatlar hakkında tüyolar alabilirsiniz. Haritanızın tepesinde gerçekleşecek yeniay başarınızı garanti edecek.
OĞLAK
Şans verin
Kalbinizin hızlı çarpmasını sağlayacak biriyle tanışabilirsiniz. Bu kişiye bir şans verin ve birbirinizi daha iyi tanımaya çalışın. Bir sertifika programına kaydolmak isteyebilirsiniz.
KOVA
Olumlu bir karar
Bir akrabanızın işine ani bir kararla yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Aile ilişkilerinize para karıştırmak genellikle zorlukları beraberinde getirse de bu, olumlu bir karar gibi görünüyor.
BALIK
Yeni bir kapı açılacak
Bu hafta size yakın biriyle kurduğunuz iletişimde olumlu bir değişiklik olacak gibi görünüyor. Cuma günü gerçekleşecek yeniayla birlikte ilişkinizde yeni bir kapı açılacak. Harika!
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.
Yeni ayın getirdikleri
Aslanları maddi açıdan harika bir hafta bekliyor. Başaklar her anlamda yenilenmiş hissedecek.
KOÇ
Yeni bir rutin
Bu hafta kazanç potansiyelinizi önemli oranda artırma şansına sahip olacaksınız. Yeni bir diyet veya spor programına başlamak
ya da rutinlerinizi yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz.
BOĞA
Romantik olasılıklar
Yaratıcılığınızın tavan yaptığını hissedeceksiniz. Aşk hayatınızın muhteşem bir şekilde renklendiğini görebilirsiniz. Ufukta yeni bir romantik ilişki olabilir. Bu fırsatı kaçırmayın ve olasılıklara açık olun.
İKİZLER
Çabanıza değecek
Ev hayatınızda önemli bir değişiklik yapmaya hazır olabilirsiniz. Bir akrabanızla aranızı düzeltmeyi öncelik olarak görebilirsiniz. Gösterdiğiniz çabalara değecek.
YENGEÇ
Başarılı geliyor
Bu hafta başarı potansiyeli taşıyan bir pazarlama kampanyası başlatabilirsiniz. Topluluk önünde bir konuşma yapma fırsatı yakalayabilirsiniz. Başarılı olacaksınız.
ASLAN
Büyük nakit artışı
Maddi açıdan harika bir hafta sizi bekliyor. Hiç beklemediğiniz bir fırsat nakit akışınızda büyük bir artışa neden olabilir. Cuma gününden sonra yeniay kazanç potansiyelinizi iyice artıracağından işler daha da iyiye gidecek.
BAŞAK
Reset’leneceksiniz
Hiç beklemediğiniz bir fırsat, nakit akışınızda büyük bir artışa neden olabilir. Cuma gününden sonra yeniay kazanç potansiyelinizi iyice artıracak.
TERAZİ
Tek başınıza seyahat...
Günlük sorumluluklarınıza ara verme ihtiyacı hissedebilirsiniz. İşten birkaç gün izin alıp kendinize uzun bir hafta sonu ayarlayın. Bir yere tek başınıza gitmek bile sizin için harikalar yaratacak.
AKREP
Unutulmaz zamanlar
İşle ilgili bir etkinlikte tesadüfen karşılaşacağınız biri sizin için çok faydalı olacak bir işbirliği yapma fırsatı yaratabilir. Sosyalleşirken de unutulmaz zamanlar geçirebilirsiniz.
YAY
Başarı garantisi
Karşınıza profesyonel fırsatlar çıkacak. Bir arkadaşınızdan potansiyel fırsatlar hakkında tüyolar alabilirsiniz. Haritanızın tepesinde gerçekleşecek yeniay başarınızı garanti edecek.
OĞLAK
Şans verin
Kalbinizin hızlı çarpmasını sağlayacak biriyle tanışabilirsiniz. Bu kişiye bir şans verin ve birbirinizi daha iyi tanımaya çalışın. Bir sertifika programına kaydolmak isteyebilirsiniz.
KOVA
Olumlu bir karar
Bir akrabanızın işine ani bir kararla yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Aile ilişkilerinize para karıştırmak genellikle zorlukları beraberinde getirse de bu, olumlu bir karar gibi görünüyor.
BALIK
Yeni bir kapı açılacak
Bu hafta size yakın biriyle kurduğunuz iletişimde olumlu bir değişiklik olacak gibi görünüyor. Cuma günü gerçekleşecek yeniayla birlikte ilişkinizde yeni bir kapı açılacak. Harika!
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.