Venüs’le Satürn’ün işbirliği

Gökyüzünden müjde var; bu hafta Başaklara romantizm, Oğlaklara eğlence, İkizlere maddi kazanç getirecek.
KOÇ
Fırsatlar haftası
Önümüzdeki günler sizin için hayli kazançlı olma potansiyeline sahip. Venüs’ün disiplin gezegeni Satürn’le işbirliği kurmasıyla birlikte hafta başından itibaren karşınıza fırsatlar çıkabilir.
BOĞA
Odakta ilişkiler var
Güneş’in haritanızın evlilik ve ortaklıklar evine girmesiyle birebir ilişkilerinize odaklanacaksınız. Bütün kişilerarası dinamiklerinizin kolaylaştığını ve empatinin arttığını göreceksiniz.
İKİZLER
İşler yoluna giriyor
Çabalarınızın maddi olarak karşılığını bolca alabilir, normal kazançlarınızın dışında kredi veya burs gibi gelirler elde edebilirsiniz. Günlük işleriniz etkin bir hal alacak. Vaktinizi karşılığını alacağınız işlere harcayın.
YENGEÇ
Bağlılık ilanı
Geçen aylarda bir ilişki içine girmiş olabilirsiniz. Venüs, Satürn’ün haşin yanını yumuşatmaya yardımcı olarak size aşk veya iş hayatınızda özel birisine olan bağlılığınızı ilan etme ilhamı verebilir.
ASLAN
Ev ve aile işleri
Bu hafta ev işleriyle uğraşmak için mükemmel bir hafta olacak. Neptün’ün yarın Venüs’le teması sayesinde ailenizle veya ev arkadaşlarınızla bir araya gelmek isteyebilirsiniz.
BAŞAK
Romantik günler
Bu hafta kendinizi ekstra romantik hissedebilirsiniz. Romantik mesajlar, hatta şiir bile yazmak isteyebilirsiniz. Samimi olduğunuz biriyle keyifli vakit geçirebilirsiniz.
TERAZİ
Masrafları değerlendirin
Aile bütçesiyle ilgili konuşma isteği de duyabilirsiniz. Ailenizle birlikte çıkacağınız bir seyahat için ya da evinizde ileride yapacağınız tadilatlar için günlük masraflarınızı azaltmak isteyebilirsiniz.
AKREP
Sizin mevsiminiz!
Güneş’in haritanızın kişilik evine girmesiyle sizin mevsiminiz başlayacak. Aşk ve güzellik gezegeni Venüs çekicilik getirecek. Özellikle de iş çıkışlarında yiyip içerek, dans ederek yumuşayıp duyularınızla temasa geçeceksiniz.
YAY
Maddi güven
Bütçenizde daralma yaşamış olabilirsiniz. Venüs’ün haritanızın sessizlik ve inziva evinde yer alması sayesinde Satürn bu hafta rahatlayacak. Bir süreliğine kendinizi maddi anlamda daha güvende hissedebilirsiniz.
OĞLAK
Arkadaşlarınızla vakit geçirin
Venüs’ün nazik dokunuşuyla daha zengin arkadaşlıklar ve birliktelikler yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınız sizi destekleyecekleri için onlarla vakit geçirmeye bakın.
KOVA
Kariyer hayatında uyum
Aşk ve güzellik gezegeni Venüs haritanızın kariyer evine girdi ve burada kariyer hayatınıza uyum getirmeye, başkalarının başarılarınızı fark etmesini sağlamaya başladı bile.
BALIK
Akıl değil kalp
Bu hafta aşk sizi yabancı yerlere taşıyabilir. Neptün idealist bir gezegen olduğu için aklınızdan çok kalbinizle hareket edeceksiniz. Satürn haritanızın topluluklar evinde yer aldığı için arkadaşlarınızla ilişkilerinizin arttığını görebilirsiniz.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.
Venüs’le Satürn’ün işbirliği
Gökyüzünden müjde var; bu hafta Başaklara romantizm, Oğlaklara eğlence, İkizlere maddi kazanç getirecek.
KOÇ
Fırsatlar haftası
Önümüzdeki günler sizin için hayli kazançlı olma potansiyeline sahip. Venüs’ün disiplin gezegeni Satürn’le işbirliği kurmasıyla birlikte hafta başından itibaren karşınıza fırsatlar çıkabilir.
BOĞA
Odakta ilişkiler var
Güneş’in haritanızın evlilik ve ortaklıklar evine girmesiyle birebir ilişkilerinize odaklanacaksınız. Bütün kişilerarası dinamiklerinizin kolaylaştığını ve empatinin arttığını göreceksiniz.
İKİZLER
İşler yoluna giriyor
Çabalarınızın maddi olarak karşılığını bolca alabilir, normal kazançlarınızın dışında kredi veya burs gibi gelirler elde edebilirsiniz. Günlük işleriniz etkin bir hal alacak. Vaktinizi karşılığını alacağınız işlere harcayın.
YENGEÇ
Bağlılık ilanı
Geçen aylarda bir ilişki içine girmiş olabilirsiniz. Venüs, Satürn’ün haşin yanını yumuşatmaya yardımcı olarak size aşk veya iş hayatınızda özel birisine olan bağlılığınızı ilan etme ilhamı verebilir.
ASLAN
Ev ve aile işleri
Bu hafta ev işleriyle uğraşmak için mükemmel bir hafta olacak. Neptün’ün yarın Venüs’le teması sayesinde ailenizle veya ev arkadaşlarınızla bir araya gelmek isteyebilirsiniz.
BAŞAK
Romantik günler
Bu hafta kendinizi ekstra romantik hissedebilirsiniz. Romantik mesajlar, hatta şiir bile yazmak isteyebilirsiniz. Samimi olduğunuz biriyle keyifli vakit geçirebilirsiniz.
TERAZİ
Masrafları değerlendirin
Aile bütçesiyle ilgili konuşma isteği de duyabilirsiniz. Ailenizle birlikte çıkacağınız bir seyahat için ya da evinizde ileride yapacağınız tadilatlar için günlük masraflarınızı azaltmak isteyebilirsiniz.
AKREP
Sizin mevsiminiz!
Güneş’in haritanızın kişilik evine girmesiyle sizin mevsiminiz başlayacak. Aşk ve güzellik gezegeni Venüs çekicilik getirecek. Özellikle de iş çıkışlarında yiyip içerek, dans ederek yumuşayıp duyularınızla temasa geçeceksiniz.
YAY
Maddi güven
Bütçenizde daralma yaşamış olabilirsiniz. Venüs’ün haritanızın sessizlik ve inziva evinde yer alması sayesinde Satürn bu hafta rahatlayacak. Bir süreliğine kendinizi maddi anlamda daha güvende hissedebilirsiniz.
OĞLAK
Arkadaşlarınızla vakit geçirin
Venüs’ün nazik dokunuşuyla daha zengin arkadaşlıklar ve birliktelikler yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınız sizi destekleyecekleri için onlarla vakit geçirmeye bakın.
KOVA
Kariyer hayatında uyum
Aşk ve güzellik gezegeni Venüs haritanızın kariyer evine girdi ve burada kariyer hayatınıza uyum getirmeye, başkalarının başarılarınızı fark etmesini sağlamaya başladı bile.
BALIK
Akıl değil kalp
Bu hafta aşk sizi yabancı yerlere taşıyabilir. Neptün idealist bir gezegen olduğu için aklınızdan çok kalbinizle hareket edeceksiniz. Satürn haritanızın topluluklar evinde yer aldığı için arkadaşlarınızla ilişkilerinizin arttığını görebilirsiniz.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.