Ve aşk kapıda!

KOÇ (21 Mart-19 Nisan)

Bekârsanız 25 Aralık’ta işiniz dolayısıyla hoşlanacağınız biriyle tanışabilirsiniz. Bu nedenle patronunuz veya iş arkadaşlarınızın parti davetlerini kabul edin.

BOĞA (20 Nisan-20 Mayıs)

Satürn, 25 Aralık’ta Venüs’e katılacak. Bu durum, sevdiğiniz birini görmek için yapacağınız yolculukta aksaklıklara yol açabilir. Aşk arıyorsanız 28 Aralık’a dikkat!

İKİZLER (21 Mayıs-20 Haziran)

25 Aralık’ta hayatınızı basitleştirip gereksiz şeylerden kurtulacaksınız. 2018’de yeni başlangıçlar için sahip olduğunuz ama kullanmadığınız şeylerden kurtulma zamanı.

YENGEÇ (21 Haziran-22 Temmuz)

Âşıksanız 25 Aralık’ta ilişkinizi bir sonraki aşamaya taşımak isteyebilirsiniz. Evli veya ciddi bir ilişki içindeyseniz, uzun vadeli hedeflerinizi yeniden tanımlayacaksınız.

ASLAN (23 Temmuz-22 Ağustos)

Bu hafta sizden bir tane daha olsun isteyeceksiniz! Özellikle 25 Aralık’ta yükümlülük altına girmeyin. 28 Aralık’ta yaşlı bir akrabanızın size ihtiyacı olabilir.

BAŞAK (23 Ağustos-22 Eylül)

Bu hafta gezegenler evlilik teklifi yapmak veya teklifi kabul etmek için mükemmel bir ortam oluşturuyor. Evli veya ciddi ilişki içindeyseniz çocuk kararı vermeye de uygun.

TERAZİ (23 Eylül-22 Ekim)

Bu hafta organize olmalısınız. Yılbaşı partisi vermek istiyorsanız davetli sayısını sınırlı tutmanız gerekebilir. Yaşlı bir akrabanızın bakımına yardım etmeniz gerekebilir.

AKREP (23 Ekim-21 Kasım)

Burcunuzdaki Mars karizmanızı artıracak. 25 Aralık’ta para hakkında ciddi bir konuşma yapacaksınız. 28 Aralık aşkı bulmak için beş yıldızlı günlerden ilki olacak.

YAY (22 Kasım-21 Aralık)

Yay burcundakiler şakalarıyla bilinir ancak bu ara bu şakalar hoş karşılanmayabilir. 28 Aralık, partnerinizle rahat bir ortamda sakin zamanlar geçirmek için ideal olacak.

OĞLAK (22 Aralık-19 Ocak)

Müthiş bir hafta geçireceksiniz! 25 Aralık’ta kuracağınız kontaklar, uzun soluklu olacak. 28 Aralık ise özellikle şehir dışında sosyal bir etkinliğe katılmak için ideal.



KOVA (20 Ocak-18 Şubat)

Bu hafta kalbiniz sevgi ve merhametle dolu olacak. 25 Aralık’ta hayır işleriyle ilgilenebilirsiniz. Sanatçıysanız 28 Aralık’ta projenize odaklanmanız çok daha kolay olacak.

BALIK (19 Şubat-20 Mart)

Bu aralar yıl sonu kutlamaları ve iş bir arada yürüyecek. Kültürel bir etkinlikte sosyal hayatınız renklenecek. 25 Aralık’ta ise uzun yıllar sürecek bir arkadaş edinebilirsiniz.