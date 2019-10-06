Uranüs ve Merkür karşı karşıya gelirken...

Aslanlar bir sorgulamaya girecek, Başaklar yurtdışından önemli bir haber alacak, Akrepler ilişkide dengeyi bulacak.
KOÇ
Fevri olmayın
Bu hafta parayla ilgili haberler sizi şaşırtabilir. Öte yandan, ilişkiler evinizdeki Güneş, kariyer evinizdeki kuralcı Satürn’e karşı geldiğinden ani hareketlerden kaçınmalısınız.
BOĞA
Daha sıkı bağlar
İlişkiler evinizdeki Merkür sürpriz gezegeni Uranüs’e karşı gelirken, iş veya romantik partneriniz size beklenmedik bir haber verebilir. Aşk gezegeni Venüs bütün birebir ilişkilerinizde daha sıkı bir bağ kurmanızı sağlayacak.
İKİZLER
Şaşırtıcı bir hikâye
Bu hafta işyerinizde beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Dedikodu kazanında şaşırtıcı bir hikâye duyabilirsiniz ya da personel pozisyonlarındaki değişim ofis dinamiklerinizi etkileyebilir.
YENGEÇ
Aile ve aşk arasında
Aileniz ve partnerinize karşı olan sorumluluklarınız arasında kalabilirsiniz. Ailenizin ilişkinizi onaylamayacağından endişe edebilirsiniz. Ya da sevgilinizle bağımsızlığınız konusunda bir konuşma yapabilirsiniz.
ASLAN
Yeni fikirler
Karşınıza çıkacak bir fırsat, taşınmaya karar vermenize neden olabilir ya da işiniz size yeni fikirler getirebilir. Venüs, salı günü ev ve aile evinize girerek dengenizi bulmanızı ve rahatlamanızı sağlayacak.
BAŞAK
Eğlence yerine iş
Yurtdışından beklenmedik haberler alabilirsiniz. Haritanızın bu alanları öğrenmeyle de ilgili olduğundan bir şey ufkunuzu genişletebilir.
Bu hafta eğlence yerine işinize odaklanacaksınız.
TERAZİ
Huzur ve ahenk
Kazanç evinizdeki Merkür ne yapacağı belli olmayan Uranüs’e karşı gelecek. Bu durum size parayla ilgili önemli bir haber verebilir. Yöneticiniz Venüs size huzur ve ahenk getirecek.
AKREP
Rahatlayacaksınız
Partneriniz sizinle şaşırtıcı bir bilgi veya kendisi hakkında bilmediğiniz bir detay paylaşabilir ya da bunu yapan siz olabilirsiniz. Aşk ve güzellik gezegeni Venüs, salı günü burcunuza girerek rahatlamanızı sağlayacak.
YAY
Şimdi iş zamanı
Venüs haritanızın sosyalleşme evini bir ay boyunca aydınlattığından oldukça hareketli zamanlar geçirmiş olabilirsiniz. Şimdi işe koyulup para kazanmaya odaklanacaksınız, işyerinde hiç sıkılmayacaksınız.
OĞLAK
Kızgınlıklar bitiyor
Kariyer evinizdeki Güneş, disiplin gezegeni Satürn’le çekişeceğinden profesyonel hayatınızdaki kaygıları öne çıkaracak. Venüs, profesyonel olamayan davranışlar karşısında hissettiğiniz kızgınlığı yumuşatacak.
KOVA
Venüs desteği
Kariyerinizle ilgili haberler ev hayatınızı hareketlendirebilir. Bir iş fırsatı başka bir yere taşınmanızı gerektirebilir, maaşınızı veya evde ne kadar vakit geçirdiğinizi değiştirebilir. Venüs, sizi destekleyecek.
BALIK
Sürpriz haber
Banka kredisi veya burs gibi dış kaynaklardan para arıyorsanız, başkalarının parası evinizdeki Güneş sosyal gruplar evinizdeki Satürn’e karşı gelirken planlarınız aksayabilir. Denemeye devam edin. Yurtdışından sürpriz bir haber alabilirsiniz.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.
Uranüs ve Merkür karşı karşıya gelirken...
Aslanlar bir sorgulamaya girecek, Başaklar yurtdışından önemli bir haber alacak, Akrepler ilişkide dengeyi bulacak.
KOÇ
Fevri olmayın
Bu hafta parayla ilgili haberler sizi şaşırtabilir. Öte yandan, ilişkiler evinizdeki Güneş, kariyer evinizdeki kuralcı Satürn’e karşı geldiğinden ani hareketlerden kaçınmalısınız.
BOĞA
Daha sıkı bağlar
İlişkiler evinizdeki Merkür sürpriz gezegeni Uranüs’e karşı gelirken, iş veya romantik partneriniz size beklenmedik bir haber verebilir. Aşk gezegeni Venüs bütün birebir ilişkilerinizde daha sıkı bir bağ kurmanızı sağlayacak.
İKİZLER
Şaşırtıcı bir hikâye
Bu hafta işyerinizde beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Dedikodu kazanında şaşırtıcı bir hikâye duyabilirsiniz ya da personel pozisyonlarındaki değişim ofis dinamiklerinizi etkileyebilir.
YENGEÇ
Aile ve aşk arasında
Aileniz ve partnerinize karşı olan sorumluluklarınız arasında kalabilirsiniz. Ailenizin ilişkinizi onaylamayacağından endişe edebilirsiniz. Ya da sevgilinizle bağımsızlığınız konusunda bir konuşma yapabilirsiniz.
ASLAN
Yeni fikirler
Karşınıza çıkacak bir fırsat, taşınmaya karar vermenize neden olabilir ya da işiniz size yeni fikirler getirebilir. Venüs, salı günü ev ve aile evinize girerek dengenizi bulmanızı ve rahatlamanızı sağlayacak.
BAŞAK
Eğlence yerine iş
Yurtdışından beklenmedik haberler alabilirsiniz. Haritanızın bu alanları öğrenmeyle de ilgili olduğundan bir şey ufkunuzu genişletebilir.
Bu hafta eğlence yerine işinize odaklanacaksınız.
TERAZİ
Huzur ve ahenk
Kazanç evinizdeki Merkür ne yapacağı belli olmayan Uranüs’e karşı gelecek. Bu durum size parayla ilgili önemli bir haber verebilir. Yöneticiniz Venüs size huzur ve ahenk getirecek.
AKREP
Rahatlayacaksınız
Partneriniz sizinle şaşırtıcı bir bilgi veya kendisi hakkında bilmediğiniz bir detay paylaşabilir ya da bunu yapan siz olabilirsiniz. Aşk ve güzellik gezegeni Venüs, salı günü burcunuza girerek rahatlamanızı sağlayacak.
YAY
Şimdi iş zamanı
Venüs haritanızın sosyalleşme evini bir ay boyunca aydınlattığından oldukça hareketli zamanlar geçirmiş olabilirsiniz. Şimdi işe koyulup para kazanmaya odaklanacaksınız, işyerinde hiç sıkılmayacaksınız.
OĞLAK
Kızgınlıklar bitiyor
Kariyer evinizdeki Güneş, disiplin gezegeni Satürn’le çekişeceğinden profesyonel hayatınızdaki kaygıları öne çıkaracak. Venüs, profesyonel olamayan davranışlar karşısında hissettiğiniz kızgınlığı yumuşatacak.
KOVA
Venüs desteği
Kariyerinizle ilgili haberler ev hayatınızı hareketlendirebilir. Bir iş fırsatı başka bir yere taşınmanızı gerektirebilir, maaşınızı veya evde ne kadar vakit geçirdiğinizi değiştirebilir. Venüs, sizi destekleyecek.
BALIK
Sürpriz haber
Banka kredisi veya burs gibi dış kaynaklardan para arıyorsanız, başkalarının parası evinizdeki Güneş sosyal gruplar evinizdeki Satürn’e karşı gelirken planlarınız aksayabilir. Denemeye devam edin. Yurtdışından sürpriz bir haber alabilirsiniz.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.