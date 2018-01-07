Başaklar aşk dolu bir hafta geçirecek, Aslan ve Oğlaklar popülerlikte zirve yapıyor, İkizler ise kârlı projelere imza atıyor. Sihirli tarihler 9, 10 ve 11 Ocak.
Tüm burçlara güzel haberler
KOÇ (21 Mart-19 Nisan)
Kariyer hedeflerinize ulaşmanız açısından beş yıldızlı bir hafta. Güneş 9 Ocak’ta Venüs’e katılırken, prestijli müşteriler kazanmanızı sağlayacak. İletişim alanında çalışıyorsanız, Merkür 11 Ocak’tan 1 Şubat’a kadar sizi başarılı olmanız için destekleyecek.
BOĞA (20 Nisan-20 Mayıs)
Güneş 8 Ocak’ta Jüpiter ile uyum içindeyken, romantik bir partnerle tanışma veya yeni arkadaşlar edinme fırsatı yakalayabilirsiniz. 9 Ocak’ta Venüs Güneş’e katılırken popülerliğiniz tavan yapacak. Bu günü sosyalleşerek geçirmelisiniz.
İKİZLER (21 Mayıs-20 Haziran)
8 Ocak’ta Güneş Jüpiter’e harika bir ışın yollarken, sizin iş ve para eviniz arasında bağlantı kuracak. Bu durum gelirinizi artıracak. 9 Ocak’ta Plüton önemli konumdaki kişilerin dikkatini çekmenizi sağlayacağından, potansiyel yatırımcılarla o gün toplantı yapmak isteyebilirsiniz.
YENGEÇ (21 Haziran-22 Temmuz)
8 Ocak’ta Jüpiter’in olumlu etkisi, romantik bir partner veya işbirliği yapacağınız birini bulmanızı sağlayacak. Sosyal hayatınız 9 Ocak’ta canlanırken, yeni bağlantılar kuracaksınız. 10 Ocak’ta ay gerçek aşk evinizi ziyaret ederken, mum ışığında romantik bir yemek için uygun bir ruh halinde olacaksınız.
ASLAN (23 Temmuz-22 Ağustos)
Güneş 8 Ocak’ta Jüpiter’le uyum içindeyken, işyerinde yeni bir görev alabilir veya gayrimenkulle ilgili kârlı bir fırsat yakalayabilirsiniz. Venüs 9 Ocak’ta Güneş’e katılırken, iş arkadaşlarınızla birlikte bir sosyal etkinliğe davet edilebilirsiniz. Bu dönemde her tür grup aktivitesinin yıldızı olacaksınız.
BAŞAK (23 Ağustos-22 Eylül)
Aşk için harika bir haftaya başlıyorsunuz. 8 Ocak’ta romantik bir kaçamak yapabilirsiniz. Bekârsanız, kısa bir seyahat yaparken hoşlanacağınız birisiyle tanışabilirsiniz. 9 Ocak’ta büyülenmiş gibi âşık olabilirsiniz. Evliyseniz, çocuk sahibi olacağınızı öğrenebilirsiniz.
Bu hafta havada aşk kokusu var: Boğa, Yengeç, Başak romantik günler geçirecek.
TERAZİ (23 Eylül-22 Ekim)
8 Ocak’ta bir gayrimenkul alıyor veya satıyor olabilirsiniz. Jüpiter ve Güneş uyumu evinizle ilgili her tür alışverişi sizin için avantajlı yapacak. 9 Ocak’taki Venüs’ün olumlu etkisi, aile üyeleri arasındaki ilişkiyi olumlu etkileyecek.
AKREP (23 Ekim-21 Kasım)
Bu hafta, başarmak için gerekli enerjiye sahip olacağınızdan, ne istediğinize iyi karar verin. 8 Ocak’taki olumlu etkiler, size seyahat veya eğitiminizi ilerletme fırsatı verecek. 9 Ocak’ta Venüs Plüton’a katılırken, aşkı mıknatıs gibi çekeceksiniz. Bu dönem romantik bir ilişkiye başlamak veya yeni işbirlikleri kurmak için ideal.
YAY (22 Kasım-21 Aralık)
Bu hafta, Jüpiter’in iyilikleri üzerinize yağacak. 8 Ocak’ta gelirinizi bir şekilde artıracaksınız. Merkür, Oğlak burcunu 11 Ocak’tan 1 Şubat’a kadar ziyaret ederken, yaptığınız pazarlıklarda size yardım edecek.
OĞLAK (22 Aralık-19 Ocak)
7 Ocak’ta bir sosyal etkinliğe katılıp, yeni insanlarla tanışacak ve sosyal çevrenizi genişleteceksiniz. 8-9 Ocak aynı şekilde yeni iş bağlantıları kurmak için ideal olacak. Mars 10 Ocak’ta bir grup içinde liderlik özelliklerinizi öne çıkarmanız için özgüveninizi artıracak.
KOVA (20 Ocak-18 Şubat)
Bu hafta, kariyerinizde müthiş bir ilerleme kaydedebilirsiniz. 7-8 Ocak’taki olumlu gezegen hareketleri size ihtiyacınız olan imkânları bulmanızda yardım edecek. Merkür, Oğlak burcunu 11 Ocak’tan 1 Şubat’a kadar ziyaret ederken, yaratıcılığınız çok artacak.
BALIK (19 Şubat-20 Mart)
Bu hafta birilerine ulaşmaya çalışacaksanız 7-8 Ocak en iyi günler olacak. Merkür, Oğlak burcunu 11 Ocak’tan 1 Şubat’a kadar ziyaret ederken, uzun vadeli başarıyı sağlamak için gerekli takımı kurmanıza yardım edecek.