Sıkı tutunun, Merkür geriliyor

İletişim gezegeni Merkür geri harekette. Böyle dönemlerde teknoloji ve iletişimle ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Gönderdiğiniz e-mailleri dikkatlice okuyun ve bilgisayarınızdaki önemli dosyaları yedekleyin. Bunun dışında insanlarla ilişkilerinizde de ekstradan sabırlı olmakta fayda var.
KOÇ
Daha kararlı bir tavır
Bu hafta bilgisayarınızda yaratıcı işlerinizi sakladığınız dosyaları yedeklemeyi unutmayın. Yöneticiniz Mars, gerileyen Merkür’e katılarak iletişimle ilgili konularda daha kararlı bir tavır almanızı sağlayacak.
BOĞA
Zaman verin
İletişim gezegeni Merkür aile evinizde gerileyeceğinden evdekilerle yapacağınız konuşmalarda sabırlı olun. Özel hayatınızdaki gelişmeler ev hayatınızda bazı değişimleri tetikleyebilir. Kendinize zaman verin.
İKİZLER
Sabırlı olun
Merkür konuşma ve yazma gezegeni olduğundan ve bu evinizde gerileyeceğinden sonradan pişman olacağınız şeyler söyleyebilirsiniz. Ancak durumu düzeltmek için hiç bir zaman geç değildir. Sabırlı olmalısınız.
YENGEÇ
İlişkiler için çaba
Bu hafta parayla ilgili konularda ekstra dikkatli olmalısınız. Perşembe, burcunuzdaki Güneş ilişkiler evinizdeki Satürn’le bağlantı kuracak. İlişkilerin çaba gerektirdiğini hatırlayacaksınız. Bu çabaların kişisel gelişiminizei katkı sağladığını unutmayın.
ASLAN
Derin bir nefes
Merkür burcunuzda gerilerken öne çıkan tema; iletişim. Merkür Mars’la bağlantı kurarken bu konulara enerji verecek. Ancak bu etki dikkatsiz davranışlara da neden olabilir. E-mail gönderirken derin bir nefes almanız gerekebilir.
BAŞAK
Telefonu kapatma isteği
İletişim evinizdeki Güneş, ciddi ilişkiler evinizdeki Neptün’le de bağlantı kurarak size sevildiğinizi hatırlatacak. Yine de yalnızlık ve dinlenme evinizdeki Merkür hafta sonu telefonunuzu kapatmaya teşvik edebilir. Bunu yapmaya hakkınız var.
TERAZİ
Gözden geçirin
Bu hafta profesyonel hedefleriniz ve ev hayatınızdaki sorumluluklarınız arasında kalabilirsiniz. Merkür de bu hafta arkadaşlık evinizde gerileyecek. O nedenle ‘gönder’ butonuna basmadan önce mesajlarınızı ve e-maillerinizi gözden geçirin.
AKREP
Söylediklerinize dikkat
İletişim gezegeni Merkür gerilerken işle ilgili iletişimde dikkatli olmanız gerecek. Merkür’ün hemen yanındaki Mars da perşembe günü ciddi ilişkiler evinizdeki Uranüs’e karşı gelecek. Romantik veya iş partnerlerinize söylediklerinize dikkat edin.
YAY
Bayılacağınız bir seyahat
Bir yere uçacaksanız havaalanına normalden daha erken gitmeye çalışın ve diğer rezervasyonlarınızı kontrol edin. Mars sizi daha sabırsız ve plansız davranmaya zorlayabilir. Yine de gideceğiniz yere vardığınızda bu seyahate bayılacaksınız.
OĞLAK
Detayları gözden geçirin
Merkür başkalarının parası evinizde gerilediğinden detayları atlama riski nedeniyle kredi anlaşmaları veya sözleşme imzalamaktan kaçının. Bunu yapmak zorundaysanız, her detayı tekrar tekrar gözden geçirmeyi ihmal etmeyin.
KOVA
Ilımlı davranın
Merkür bu hafta ciddi ilişkiler evinizde gerileyeceğinden partnerinizle yanlış anlamalar yaşayabilirsiniz. Yanlış anlamalar tartışmalara neden olabilir. Eşinize, sevgilinize veya iş ortağınıza karşı daha anlayışlı ve ılımlı davranarak örnek olun.
BALIK
Teknik sorunlara dikkat
Bu bağlantı uçuşlarınızı kaçırdığınız veya iş yerinde teknik sorunlar yaşadığınız bir hafta olabilir. Önemli bir toplantıya zamanında yetişmek istiyorsanız, yoldaki gecikmelere karşı kendinize ekstra zaman verin.
Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.
Sıkı tutunun, Merkür geriliyor
İletişim gezegeni Merkür geri harekette. Böyle dönemlerde teknoloji ve iletişimle ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Gönderdiğiniz e-mailleri dikkatlice okuyun ve bilgisayarınızdaki önemli dosyaları yedekleyin. Bunun dışında insanlarla ilişkilerinizde de ekstradan sabırlı olmakta fayda var.
KOÇ
Daha kararlı bir tavır
Bu hafta bilgisayarınızda yaratıcı işlerinizi sakladığınız dosyaları yedeklemeyi unutmayın. Yöneticiniz Mars, gerileyen Merkür’e katılarak iletişimle ilgili konularda daha kararlı bir tavır almanızı sağlayacak.
BOĞA
Zaman verin
İletişim gezegeni Merkür aile evinizde gerileyeceğinden evdekilerle yapacağınız konuşmalarda sabırlı olun. Özel hayatınızdaki gelişmeler ev hayatınızda bazı değişimleri tetikleyebilir. Kendinize zaman verin.
İKİZLER
Sabırlı olun
Merkür konuşma ve yazma gezegeni olduğundan ve bu evinizde gerileyeceğinden sonradan pişman olacağınız şeyler söyleyebilirsiniz. Ancak durumu düzeltmek için hiç bir zaman geç değildir. Sabırlı olmalısınız.
YENGEÇ
İlişkiler için çaba
Bu hafta parayla ilgili konularda ekstra dikkatli olmalısınız. Perşembe, burcunuzdaki Güneş ilişkiler evinizdeki Satürn’le bağlantı kuracak. İlişkilerin çaba gerektirdiğini hatırlayacaksınız. Bu çabaların kişisel gelişiminizei katkı sağladığını unutmayın.
ASLAN
Derin bir nefes
Merkür burcunuzda gerilerken öne çıkan tema; iletişim. Merkür Mars’la bağlantı kurarken bu konulara enerji verecek. Ancak bu etki dikkatsiz davranışlara da neden olabilir. E-mail gönderirken derin bir nefes almanız gerekebilir.
BAŞAK
Telefonu kapatma isteği
İletişim evinizdeki Güneş, ciddi ilişkiler evinizdeki Neptün’le de bağlantı kurarak size sevildiğinizi hatırlatacak. Yine de yalnızlık ve dinlenme evinizdeki Merkür hafta sonu telefonunuzu kapatmaya teşvik edebilir. Bunu yapmaya hakkınız var.
TERAZİ
Gözden geçirin
Bu hafta profesyonel hedefleriniz ve ev hayatınızdaki sorumluluklarınız arasında kalabilirsiniz. Merkür de bu hafta arkadaşlık evinizde gerileyecek. O nedenle ‘gönder’ butonuna basmadan önce mesajlarınızı ve e-maillerinizi gözden geçirin.
AKREP
Söylediklerinize dikkat
İletişim gezegeni Merkür gerilerken işle ilgili iletişimde dikkatli olmanız gerecek. Merkür’ün hemen yanındaki Mars da perşembe günü ciddi ilişkiler evinizdeki Uranüs’e karşı gelecek. Romantik veya iş partnerlerinize söylediklerinize dikkat edin.
YAY
Bayılacağınız bir seyahat
Bir yere uçacaksanız havaalanına normalden daha erken gitmeye çalışın ve diğer rezervasyonlarınızı kontrol edin. Mars sizi daha sabırsız ve plansız davranmaya zorlayabilir. Yine de gideceğiniz yere vardığınızda bu seyahate bayılacaksınız.
OĞLAK
Detayları gözden geçirin
Merkür başkalarının parası evinizde gerilediğinden detayları atlama riski nedeniyle kredi anlaşmaları veya sözleşme imzalamaktan kaçının. Bunu yapmak zorundaysanız, her detayı tekrar tekrar gözden geçirmeyi ihmal etmeyin.
KOVA
Ilımlı davranın
Merkür bu hafta ciddi ilişkiler evinizde gerileyeceğinden partnerinizle yanlış anlamalar yaşayabilirsiniz. Yanlış anlamalar tartışmalara neden olabilir. Eşinize, sevgilinize veya iş ortağınıza karşı daha anlayışlı ve ılımlı davranarak örnek olun.
BALIK
Teknik sorunlara dikkat
Bu bağlantı uçuşlarınızı kaçırdığınız veya iş yerinde teknik sorunlar yaşadığınız bir hafta olabilir. Önemli bir toplantıya zamanında yetişmek istiyorsanız, yoldaki gecikmelere karşı kendinize ekstra zaman verin.
Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.