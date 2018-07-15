Sakin bir hafta

Evet, belki yazın en hareketli günlerindeyiz ama önümüzdeki günleri sakin geçirmekte fayda var. Bu hafta mümkün olduğunca dinlenmeye, geçmişte yaşadıklarını ve hedeflerinizi gözden geçirmeye bakın, kendinizi hiçbir şey için fazla zorlamayın.
KOÇ
Yavaşlayıp düşünün
Bu hafta, yavaşlayıp dinlenmeye ve yazın keyfini çıkarmaya çalışın. Geçmişte katıldığınız bir sosyal sorumluluk aktivitesiyle yeniden ilgilenebilir ya da şimdiki hedeflerinizi gözden geçirebilirsiniz. Ait olduğunuz sosyal gruplarla ilişkilerinizi yeniden değerlendirebilirsiniz.
BOĞA
21 Temmuz’a dikkat!
Bu hafta kardeşleriniz, yaşadığınız semt ya da ulaşımla ilgili konularla uğraşacaksınız. Konu her neyse acele karar vermeyin ve önümüzdeki altı ay boyunca konuyu akışına bırakın. 21 Temmuz, haftanın en iyi günü olacak. Sizi heyecanlandıracak birisiyle tanışabilirsiniz.
İKİZLER
Tartışma yaşayabilirsiniz
Kendinizi zorlamadığınız bir hafta geçirmeye çalışın. 16 Temmuz’da söylediklerinize dikkat edin. Aksi takdirde bir aile üyesiyle tartışma yaşayabilirsiniz. Hafta sonu evde bir davet verebilir ya da bir şeyi kutlamak için bir restorana gidebilirsiniz.
YENGEÇ
Romantik kaçamak
Kredi ve yatırımlarınızı gözden geçirme ihtiyacı hissetmeye devam edeceksiniz. Aldığınız kredilerin faizini düşürmeye çalışabilirsiniz. Venüs hafta sonunda Jüpiter’le uyum içinde olacağından, romantik bir kaçamak için size yeşil ışık yakıyor.
ASLAN
Çok uygun bir fiyat
Bu hafta sağlık konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Biraz yalnız kalmak size iyi gelebilir. Hafta sonu Venüs’ün harika etkisi, evinizi daha güzel ve rahat olmasını sağlayacak bir eşyayı çok uygun fiyata bulmanızı sağlayabilir
BAŞAK
Kısa bir yolculuk
Hafta başlarken birileri sizden yardım isteyebilir. Zor durumdaki bir arkadaşınıza yardım edebilir ya da romantik partnerinizle veya kriz yaşayan bir çocukla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Hafta sonu kısa bir yolculuk yapmak için uygun olacak.
TERAZİ
Yalnız kalıp dinlenin
Bu hafta kariyer konuklarına odaklanacaksınız. Kızgın iş arkadaşlarınız veya elemanlarınızla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Unutmayın herkesi mutlu edemezsiniz. Ancak, kendiniz için bir şeyler yapabilirsiniz. Biraz yalnız kalıp dinlenmek için sizi teşvik edebilir.
AKREP
Etkileyici bir etkinlik
Bu hafta arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Evle ilgili projelerinizde gecikmeler yaşayabilirsiniz. Ailenizin bir üyesi ya da ev arkadaşınız size zorluk çıkarabilir. Günlük işlerinizde aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda ayaklarınızı yerden kesecek bir etkinliğe katılabilirsiniz.
YAY
Takdir ve şans
Hafta başlarken spot ışıkları imajınız üzerine çevrilecek. Altıncı evinizi aydınlatan Ay, 16 Temmuz’da Venüs’e katılarak Jüpiter, Neptün ve Plüton’la olumlu bağlantılar kuracak. Bu harika durum size büyük takdir ve şans getirecek. O gün yeni bağlantılar kurmak için harika bir zaman olacak.
OĞLAK
Bütçe kontrolü
Ay 18 Temmuz’da kariyer evinizi aydınlatırken, işinizde yıldızlaşacak ve önemli konumdaki kişilerin dikkatini çekeceksiniz. Para evinizde gerileyen Mars, sizi bütçenizi gözden geçirmeye teşvik edecek. Hafta sonunda eğlenceli bir sosyal etkinliğe katılabilirsiniz.
KOVA
Gözden geçirin
Bu hafta dinlenmeye ihtiyacınız olabilir. Burcunuzda gerileyen Mars, gerginlik yaşamamanız için kendinizi çok zorlamamanız gerektiğine işaret ediyor. Yeni bir şeyler başlatmak yerine şimdiye kadar attığınız adımları gözden geçirmek akıllıca olacak.
BALIK
Ödeme planı
Bu hafta maddi konularla ilgilenmek durumunda kalacaksınız. Bütçenizi gözden geçirin. Ayrıca bu hafta ihtiyacınız olamayan eşyalardan kurtulmak akıllıca olacak. Bir arkadaşınıza borç verdiyseniz onunla birlikte bir ödeme planı yapmak iyi olabilir.
Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.
Sakin bir hafta
Evet, belki yazın en hareketli günlerindeyiz ama önümüzdeki günleri sakin geçirmekte fayda var. Bu hafta mümkün olduğunca dinlenmeye, geçmişte yaşadıklarını ve hedeflerinizi gözden geçirmeye bakın, kendinizi hiçbir şey için fazla zorlamayın.
KOÇ
Yavaşlayıp düşünün
Bu hafta, yavaşlayıp dinlenmeye ve yazın keyfini çıkarmaya çalışın. Geçmişte katıldığınız bir sosyal sorumluluk aktivitesiyle yeniden ilgilenebilir ya da şimdiki hedeflerinizi gözden geçirebilirsiniz. Ait olduğunuz sosyal gruplarla ilişkilerinizi yeniden değerlendirebilirsiniz.
BOĞA
21 Temmuz’a dikkat!
Bu hafta kardeşleriniz, yaşadığınız semt ya da ulaşımla ilgili konularla uğraşacaksınız. Konu her neyse acele karar vermeyin ve önümüzdeki altı ay boyunca konuyu akışına bırakın. 21 Temmuz, haftanın en iyi günü olacak. Sizi heyecanlandıracak birisiyle tanışabilirsiniz.
İKİZLER
Tartışma yaşayabilirsiniz
Kendinizi zorlamadığınız bir hafta geçirmeye çalışın. 16 Temmuz’da söylediklerinize dikkat edin. Aksi takdirde bir aile üyesiyle tartışma yaşayabilirsiniz. Hafta sonu evde bir davet verebilir ya da bir şeyi kutlamak için bir restorana gidebilirsiniz.
YENGEÇ
Romantik kaçamak
Kredi ve yatırımlarınızı gözden geçirme ihtiyacı hissetmeye devam edeceksiniz. Aldığınız kredilerin faizini düşürmeye çalışabilirsiniz. Venüs hafta sonunda Jüpiter’le uyum içinde olacağından, romantik bir kaçamak için size yeşil ışık yakıyor.
ASLAN
Çok uygun bir fiyat
Bu hafta sağlık konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Biraz yalnız kalmak size iyi gelebilir. Hafta sonu Venüs’ün harika etkisi, evinizi daha güzel ve rahat olmasını sağlayacak bir eşyayı çok uygun fiyata bulmanızı sağlayabilir
BAŞAK
Kısa bir yolculuk
Hafta başlarken birileri sizden yardım isteyebilir. Zor durumdaki bir arkadaşınıza yardım edebilir ya da romantik partnerinizle veya kriz yaşayan bir çocukla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Hafta sonu kısa bir yolculuk yapmak için uygun olacak.
TERAZİ
Yalnız kalıp dinlenin
Bu hafta kariyer konuklarına odaklanacaksınız. Kızgın iş arkadaşlarınız veya elemanlarınızla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Unutmayın herkesi mutlu edemezsiniz. Ancak, kendiniz için bir şeyler yapabilirsiniz. Biraz yalnız kalıp dinlenmek için sizi teşvik edebilir.
AKREP
Etkileyici bir etkinlik
Bu hafta arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Evle ilgili projelerinizde gecikmeler yaşayabilirsiniz. Ailenizin bir üyesi ya da ev arkadaşınız size zorluk çıkarabilir. Günlük işlerinizde aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda ayaklarınızı yerden kesecek bir etkinliğe katılabilirsiniz.
YAY
Takdir ve şans
Hafta başlarken spot ışıkları imajınız üzerine çevrilecek. Altıncı evinizi aydınlatan Ay, 16 Temmuz’da Venüs’e katılarak Jüpiter, Neptün ve Plüton’la olumlu bağlantılar kuracak. Bu harika durum size büyük takdir ve şans getirecek. O gün yeni bağlantılar kurmak için harika bir zaman olacak.
OĞLAK
Bütçe kontrolü
Ay 18 Temmuz’da kariyer evinizi aydınlatırken, işinizde yıldızlaşacak ve önemli konumdaki kişilerin dikkatini çekeceksiniz. Para evinizde gerileyen Mars, sizi bütçenizi gözden geçirmeye teşvik edecek. Hafta sonunda eğlenceli bir sosyal etkinliğe katılabilirsiniz.
KOVA
Gözden geçirin
Bu hafta dinlenmeye ihtiyacınız olabilir. Burcunuzda gerileyen Mars, gerginlik yaşamamanız için kendinizi çok zorlamamanız gerektiğine işaret ediyor. Yeni bir şeyler başlatmak yerine şimdiye kadar attığınız adımları gözden geçirmek akıllıca olacak.
BALIK
Ödeme planı
Bu hafta maddi konularla ilgilenmek durumunda kalacaksınız. Bütçenizi gözden geçirin. Ayrıca bu hafta ihtiyacınız olamayan eşyalardan kurtulmak akıllıca olacak. Bir arkadaşınıza borç verdiyseniz onunla birlikte bir ödeme planı yapmak iyi olabilir.
Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.