Romantizm rüzgârı

Pazartesi dolunayla gelecek Ay tutulması, salı ise en şanslı iki gezegen olan Venüs’le Jüpiter’in buluşması var. Kalplerin daha hızlı çarptığı günlere hazır olun.
Çocuklara özel ilgi
KOÇ
Kendinizi sprinte hazır kısa mesafe koşucusu gibi hissedebilirsiniz. Ancak Mars’ın Satürn’e yaptığı zor açı, engeller çıkmasına neden olabilir. Pazartesi günü dolunayla gelecek ay tutulması etkisiyle çocuklarınız varsa daha fazla ilgiye ihtiyaç duyabilir.
Salıya dikkat!
BOĞA
Özel hayatınızda bir değişiklik yaşayabilirsiniz. Ancak genel olarak bu hafta dünyaya pembe gözlüklerle bakacaksınız. Salı günü daha romantik biri olacaksınız. Partnerinizle güzel vakit geçirebilir veya yeni kişilerle tanışabilirsiniz.
İlk randevuymuş gibi...
İKİZLER
Yılın en romantik günlerini geçirebilirsiniz. Bekârsanız biriyle bir içki veya yemek için dışarı çıkın. Evli veya ilişki içindeyseniz geceyi partnerinize ayırın. Birlikte vakit geçirirken sanki ilk kez bir araya gelmişsiniz gibi romantik kıvılcımlar parlayacak.
Bütçe kontrolü
YENGEÇ
Maddi durumunuzda bir değişiklik olabilir. Tutulma sırasında Merkür kariyer evinizdeki Uranüs’e ters düşecek, beklenmedik bir haber alabilirsiniz. Ancak salı günü işinizle ilgili bir şans gelebilir. Bütçenizi kontrol altında tutarsanız her durumla baş edebilirsiniz.
Bir gözden geçirin
ASLAN
Hayatta parladığınız alanları düşünün. Yaşamınızdan neleri çıkarmak ve nelere başlamak istediğinizi gözden geçirin. Salı günü Venüs, Jüpiter’le sihirli bir bağlantı kurarken, size ilham veren bir yolda ilerlemek için her şeye sahip olduğunuzu fark edeceksiniz.
Hayal dünyası
BAŞAK
Hafta başlarken yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ama salı gününden itibaren aile üyeleriyle bir arada bulunmaya istekli olacaksınız. Pazartesi günü Venüs, aşk evinizdeki Neptün’le flört edecek. Bu uyum sanatçı yönünüzü öne çıkarabilir.
Eski bir dost
TERAZİ
Uzun süredir görüşmediğiniz bir arkadaşınız arayıp beklenmedik bir haber verebilir veya bir teklifte bulunabilir. Bu haber bazı değişiklikler yapmanızı gerektirse de sizi strese sokmayacak. Yakınınızdaki kişilere ne kadar değer verdiğinizi gösterin.
Sabırlı olun
AKREP
Önemli bir müşterinizle bir anlaşma imzalayabilirsiniz ya da yeni bir iş başvurusu için yaptığınız mülakat çok iyi geçebilir. Karşınıza çıkacak fırsatlar elinize önemli miktarda para geçmesini sağlayabilir. Ancak unutmayın, başta karşınıza bazı engeller çıkabilir.
Mutluluk ve başarı sizinle
YAY
Bu hafta herkes sizin yerinizde olmak isteyecek. Bu yıl neler başarmak istediğinizi düşünün. Bunu yüksek sesle dile getirin ki evren sizi duyabilirsin. Tutulma sayesinde seyahate çıkmak isteyebilirsiniz. Ama planlarınızı uzun vade için yapın.
Aile sorumlulukları
OĞLAK
Harekete geçmek için sabırsızlansanız da aile sorumluluklarınız nedeniyle eliniz kolunuz bağlı olabilir. Ay tutulması, paylaşılan gelirler evinizi aydınlatacak. Miras, yatırım gibi bir gelir bekliyorsanız gerçekleşecek. Ancak beklediğiniz miktarda olmayabilir.
Arkadaşlar iyidir
KOVA
Bu hafta aşk hayatınız canlanacak. Ortaya çıkacak gelişmeler iş arkadaşınız veya iş ortağınız hakkında da olabilir. İki şans gezegeni, Venüs ve Jüpiter, arkadaşlık evinizde buluşacak. Bugünlerde dostluklarınızı pekiştirmek için çok iyi bir zamandasınız.
Taşlar yerine oturacak
BALIK
Bu hafta işinizde olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Satürn para evinizdeki Mars’ı kısıtlayacak. Dolayısıyla bu durum bir kazanç potansiyelinizin kısıtlanmasına neden olabilir. Yapmanız gerekeni yapın, taşlar bir şekilde yerine oturacak.
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Romantizm rüzgârı
Pazartesi dolunayla gelecek Ay tutulması, salı ise en şanslı iki gezegen olan Venüs’le Jüpiter’in buluşması var. Kalplerin daha hızlı çarptığı günlere hazır olun.
Çocuklara özel ilgi
KOÇ
Kendinizi sprinte hazır kısa mesafe koşucusu gibi hissedebilirsiniz. Ancak Mars’ın Satürn’e yaptığı zor açı, engeller çıkmasına neden olabilir. Pazartesi günü dolunayla gelecek ay tutulması etkisiyle çocuklarınız varsa daha fazla ilgiye ihtiyaç duyabilir.
Salıya dikkat!
BOĞA
Özel hayatınızda bir değişiklik yaşayabilirsiniz. Ancak genel olarak bu hafta dünyaya pembe gözlüklerle bakacaksınız. Salı günü daha romantik biri olacaksınız. Partnerinizle güzel vakit geçirebilir veya yeni kişilerle tanışabilirsiniz.
İlk randevuymuş gibi...
İKİZLER
Yılın en romantik günlerini geçirebilirsiniz. Bekârsanız biriyle bir içki veya yemek için dışarı çıkın. Evli veya ilişki içindeyseniz geceyi partnerinize ayırın. Birlikte vakit geçirirken sanki ilk kez bir araya gelmişsiniz gibi romantik kıvılcımlar parlayacak.
Bütçe kontrolü
YENGEÇ
Maddi durumunuzda bir değişiklik olabilir. Tutulma sırasında Merkür kariyer evinizdeki Uranüs’e ters düşecek, beklenmedik bir haber alabilirsiniz. Ancak salı günü işinizle ilgili bir şans gelebilir. Bütçenizi kontrol altında tutarsanız her durumla baş edebilirsiniz.
Bir gözden geçirin
ASLAN
Hayatta parladığınız alanları düşünün. Yaşamınızdan neleri çıkarmak ve nelere başlamak istediğinizi gözden geçirin. Salı günü Venüs, Jüpiter’le sihirli bir bağlantı kurarken, size ilham veren bir yolda ilerlemek için her şeye sahip olduğunuzu fark edeceksiniz.
Hayal dünyası
BAŞAK
Hafta başlarken yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ama salı gününden itibaren aile üyeleriyle bir arada bulunmaya istekli olacaksınız. Pazartesi günü Venüs, aşk evinizdeki Neptün’le flört edecek. Bu uyum sanatçı yönünüzü öne çıkarabilir.
Eski bir dost
TERAZİ
Uzun süredir görüşmediğiniz bir arkadaşınız arayıp beklenmedik bir haber verebilir veya bir teklifte bulunabilir. Bu haber bazı değişiklikler yapmanızı gerektirse de sizi strese sokmayacak. Yakınınızdaki kişilere ne kadar değer verdiğinizi gösterin.
Sabırlı olun
AKREP
Önemli bir müşterinizle bir anlaşma imzalayabilirsiniz ya da yeni bir iş başvurusu için yaptığınız mülakat çok iyi geçebilir. Karşınıza çıkacak fırsatlar elinize önemli miktarda para geçmesini sağlayabilir. Ancak unutmayın, başta karşınıza bazı engeller çıkabilir.
Mutluluk ve başarı sizinle
YAY
Bu hafta herkes sizin yerinizde olmak isteyecek. Bu yıl neler başarmak istediğinizi düşünün. Bunu yüksek sesle dile getirin ki evren sizi duyabilirsin. Tutulma sayesinde seyahate çıkmak isteyebilirsiniz. Ama planlarınızı uzun vade için yapın.
Aile sorumlulukları
OĞLAK
Harekete geçmek için sabırsızlansanız da aile sorumluluklarınız nedeniyle eliniz kolunuz bağlı olabilir. Ay tutulması, paylaşılan gelirler evinizi aydınlatacak. Miras, yatırım gibi bir gelir bekliyorsanız gerçekleşecek. Ancak beklediğiniz miktarda olmayabilir.
Arkadaşlar iyidir
KOVA
Bu hafta aşk hayatınız canlanacak. Ortaya çıkacak gelişmeler iş arkadaşınız veya iş ortağınız hakkında da olabilir. İki şans gezegeni, Venüs ve Jüpiter, arkadaşlık evinizde buluşacak. Bugünlerde dostluklarınızı pekiştirmek için çok iyi bir zamandasınız.
Taşlar yerine oturacak
BALIK
Bu hafta işinizde olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Satürn para evinizdeki Mars’ı kısıtlayacak. Dolayısıyla bu durum bir kazanç potansiyelinizin kısıtlanmasına neden olabilir. Yapmanız gerekeni yapın, taşlar bir şekilde yerine oturacak.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.