Muhteşem Merkür

İletişim gezegeni Merkür işbaşında! Bu hafta şans ve romantizm ön planda. Yengeçlere zam, Balıklara aşk, Yaylara ise seyahat var...
KOÇ
İlham perisi geliyor
Bu hafta, yaratıcılık evinizdeki iletişim gezegeni Merkür sayesinde, kendinizi ifade etmek için yaratıcı yöntemler bulacaksınız. Şimdi bir blog veya online seminer başlatmak için ideal bir zamandasınız.
BOĞA
Seviyorsanız gidin konuşun
Eğlence ve yaratıcılık evinizde Venüs ve Mars dans ederken, pek çok romantik fırsat yakalayabilirsiniz. Cumartesi partnerinizle dışarı çıkmak veya bir hafta sonu kaçamağı planlamak için ideal zaman. Bekârsanız önümüzdeki hafta sonu özel biriyle tanışabilir ya da bir süredir hoşlandığınız birine açılma cesareti gösterebilirsiniz.
İKİZLER
Derinleşen ilişkiler
Yöneticiniz Merkür ciddi ilişkiler evinizdeki Jüpiter’e olumlu sinyaller göndereceğinden, bütün yakın ilişkileriniz olumlu şekilde etkilenecek. Örneğin, ortağınızla işbirliğinizi güçlendirebilir, yakın bir arkadaşınızla dostluğunuzu derinleştirebilirsiniz.
YENGEÇ
Zam alabilirsiniz
Maaşınıza bir artış istediyseniz, kazanç evinizdeki Merkür günlük aktiviteler evinizdeki Jüpiter’le iş birliği yapacağından, iyi haberi bu hafta alabilirsiniz. Jüpiter şans ve bolluk getirdiğinden, alacağınız artış beklediğinizin üzerinde olabilir.
ASLAN
Flörtöz bir hava
Bu hafta, burcunuzdaki Merkür kendini ifade evinizdeki Jüpiter’le harika bir bağ kuracağından, yaratıcılığınız tavan yapacak. Gönlü zengin, özgür ve hatta biraz flörtöz bir ruh halinde olacaksınız.
BAŞAK
Parlayacaksınız
Başak arka planda kalmayı seven bir burçtur. Ancak Cuma Güneş burcunuza gireceğinden sizin parlama zamanınız başlayacak. Venüs de Güneş’ten bir kaç gün önce burcunuza girerek kendinizi çok güzel ve iyi hissetmenizi sağlayacak.
TERAZİ
Bu hayattan ne istiyorsunuz?
Cumartesi Venüs ve Mars yalnızlık ve dinlenme evinizde bir araya gelecek. Bu bağlantı hayatta ne istediğiniz üzerinde düşünmenize neden olabilir. Arkadaşlarınızla bu konuda derin sohbetler edebilirsiniz.
AKREP
Bolluk ve bereket
Çarşamba Merkür kazanç evinizdeki Jüpiter’le harika bir bağ kurarak bolluk ve bereket müjdeleyecek. Önemli bir müşteri kazanabilirsiniz ya da önemli konumdaki biri kendinizi ifade ediş şeklinizden çok etkilenebilir.
YAY
Leylek yine havada
Yüksek öğrenim ve seyahat evinizdeki Merkür burcunuzdaki şans ve iyimserlik gezegeni Jüpiter’le uyum içinde olacağından, dilekleriniz yerine gelmeye başlayabilir. Yurt dışına seyahat ederek kendinize yeni arkadaşlar edinme fırsatı yakalayabilirsiniz.
OĞLAK
Olumlu haberler
İletişim gezegeni Merkür başkalarının parası evinizi ziyaret ettiğinden, yaptığınız bir kredi, burs veya teşvik başvurusunun sonucunu yakında alabilirsiniz. Merkür Çarşamba şans gezegeni Jüpiter’le bağlantı kuracağından, alacağınız haberin olumlu olma ihtimali yüksek görünüyor.
KOVA
Romantizme hazır olun
İlişkiler evinizdeki Merkür arkadaşlık evinizdeki Jüpiter’le uyum içinde olacağından, harika konuşmalar yapacaksınız. Bir parti veya etkinlik gibi sosyal ortamlarda, partnerinizle birlikte bulunmaya bayılacaksınız. Bekârsanız, bir arkadaşınıza karşı romantik duygular beslediğinizi fark edebilirsiniz.
BALIK
Havada aşk kokusu var
Mars ve Venüs ilişkiler evinizde bir araya geleceğinden, havada aşk kokusu olacak. İster evli ister bekâr olun aşk hayatınızın desteklendiğini hissedeceksiniz. Yöneticiniz veya önemli konumdaki birisi, sizi çabalarınızdan dolayı ödüllendirebilir. Her şeyin istediğiniz gibi gittiğini düşüneceksiniz.
Muhteşem Merkür
İletişim gezegeni Merkür işbaşında! Bu hafta şans ve romantizm ön planda. Yengeçlere zam, Balıklara aşk, Yaylara ise seyahat var...
KOÇ
İlham perisi geliyor
Bu hafta, yaratıcılık evinizdeki iletişim gezegeni Merkür sayesinde, kendinizi ifade etmek için yaratıcı yöntemler bulacaksınız. Şimdi bir blog veya online seminer başlatmak için ideal bir zamandasınız.
BOĞA
Seviyorsanız gidin konuşun
Eğlence ve yaratıcılık evinizde Venüs ve Mars dans ederken, pek çok romantik fırsat yakalayabilirsiniz. Cumartesi partnerinizle dışarı çıkmak veya bir hafta sonu kaçamağı planlamak için ideal zaman. Bekârsanız önümüzdeki hafta sonu özel biriyle tanışabilir ya da bir süredir hoşlandığınız birine açılma cesareti gösterebilirsiniz.
İKİZLER
Derinleşen ilişkiler
Yöneticiniz Merkür ciddi ilişkiler evinizdeki Jüpiter’e olumlu sinyaller göndereceğinden, bütün yakın ilişkileriniz olumlu şekilde etkilenecek. Örneğin, ortağınızla işbirliğinizi güçlendirebilir, yakın bir arkadaşınızla dostluğunuzu derinleştirebilirsiniz.
YENGEÇ
Zam alabilirsiniz
Maaşınıza bir artış istediyseniz, kazanç evinizdeki Merkür günlük aktiviteler evinizdeki Jüpiter’le iş birliği yapacağından, iyi haberi bu hafta alabilirsiniz. Jüpiter şans ve bolluk getirdiğinden, alacağınız artış beklediğinizin üzerinde olabilir.
ASLAN
Flörtöz bir hava
Bu hafta, burcunuzdaki Merkür kendini ifade evinizdeki Jüpiter’le harika bir bağ kuracağından, yaratıcılığınız tavan yapacak. Gönlü zengin, özgür ve hatta biraz flörtöz bir ruh halinde olacaksınız.
BAŞAK
Parlayacaksınız
Başak arka planda kalmayı seven bir burçtur. Ancak Cuma Güneş burcunuza gireceğinden sizin parlama zamanınız başlayacak. Venüs de Güneş’ten bir kaç gün önce burcunuza girerek kendinizi çok güzel ve iyi hissetmenizi sağlayacak.
TERAZİ
Bu hayattan ne istiyorsunuz?
Cumartesi Venüs ve Mars yalnızlık ve dinlenme evinizde bir araya gelecek. Bu bağlantı hayatta ne istediğiniz üzerinde düşünmenize neden olabilir. Arkadaşlarınızla bu konuda derin sohbetler edebilirsiniz.
AKREP
Bolluk ve bereket
Çarşamba Merkür kazanç evinizdeki Jüpiter’le harika bir bağ kurarak bolluk ve bereket müjdeleyecek. Önemli bir müşteri kazanabilirsiniz ya da önemli konumdaki biri kendinizi ifade ediş şeklinizden çok etkilenebilir.
YAY
Leylek yine havada
Yüksek öğrenim ve seyahat evinizdeki Merkür burcunuzdaki şans ve iyimserlik gezegeni Jüpiter’le uyum içinde olacağından, dilekleriniz yerine gelmeye başlayabilir. Yurt dışına seyahat ederek kendinize yeni arkadaşlar edinme fırsatı yakalayabilirsiniz.
OĞLAK
Olumlu haberler
İletişim gezegeni Merkür başkalarının parası evinizi ziyaret ettiğinden, yaptığınız bir kredi, burs veya teşvik başvurusunun sonucunu yakında alabilirsiniz. Merkür Çarşamba şans gezegeni Jüpiter’le bağlantı kuracağından, alacağınız haberin olumlu olma ihtimali yüksek görünüyor.
KOVA
Romantizme hazır olun
İlişkiler evinizdeki Merkür arkadaşlık evinizdeki Jüpiter’le uyum içinde olacağından, harika konuşmalar yapacaksınız. Bir parti veya etkinlik gibi sosyal ortamlarda, partnerinizle birlikte bulunmaya bayılacaksınız. Bekârsanız, bir arkadaşınıza karşı romantik duygular beslediğinizi fark edebilirsiniz.
BALIK
Havada aşk kokusu var
Mars ve Venüs ilişkiler evinizde bir araya geleceğinden, havada aşk kokusu olacak. İster evli ister bekâr olun aşk hayatınızın desteklendiğini hissedeceksiniz. Yöneticiniz veya önemli konumdaki birisi, sizi çabalarınızdan dolayı ödüllendirebilir. Her şeyin istediğiniz gibi gittiğini düşüneceksiniz.