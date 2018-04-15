Yeniayla birlikte, bu hafta hemen hemen tüm burçlar için hareketli geçecek. Kimi mücadele etmek zorunda kalacak, kimi şoke edici haberler alacak, kimiyse aksiyon dolu günler geçirecek. İyi haber: Merkür’ün gerilemesi bugün sona eriyor.
Mücadele, değişim, aksiyon...
KOÇ
Mücadeleye hazır mısın
Koç burçları mücadeleyi sever ve yarınki yeniay size bu durumu yaratacak. Kariyerinizin gidişatından memnun değilseniz, gezegenler sizi değişiklik yapmaya teşvik edecek. Sabır başarıyı getirecek.
BOĞA
Şoke edici haberler
Bu hafta gelecek pek çok değişiklik size gergin anlar yaşatabilir. Yarın şoke edici bir haber alabilirsiniz. En iyi gününüz 17 Nisan olacak. Aşk hayatınız renkleniyor. Parlayacağınız zamanlar çok yakın.
İKİZLER
Para konusuna dikkat
Aksiyon dolu hafta sizi bekliyor. Yeniay arkadaşlarınızla problem yaşamanıza ve para konularında can sıkıcı durumlara yol açabilir. 18 Nisan’da hayallerinizi gerçekleştirmenize yardım edebilecek insanlarla tanışabilirsiniz.
YENGEÇ
Aşırı tepki vermeyin
Bu hafta kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Yeniay, kariyerinizle ilgili sinir bozucu haberler getirebilir. Beklenmedik gelişmelere aşırı tepki vermeyin. Bugünden itibaren karmaşıklıklar yavaş yavaş ortadan kalkacak.
ASLAN
Kafanız fikirle dolu
Bu hafta pek çok plan ve iddialı fikirle dolusunuz. Seyahat, eğitim gibi planlarınız varsa, bir kaç engeli aşmanız gerekecek. 17 Nisan’da, önemli konumdaki kişilerle sosyalleşmek isteyeceksiniz.
BAŞAK
Risk almayın
Bu hafta para konularında dikkatli olmanız gerek. Alışveriş ve parayla ilgili risk almayın. Haftanın macera ve eğlence için en iyi günü, kısa yolculuklar ve kültürel etkinlikler açısından 17 Nisan olacak.
TERAZİ
Sürpriz var
Bu hafta iş veya romantik birliktelikler üzerine düşünüyor olacaksınız. Yeniay bir aile krizine, planlarda beklenmedik değişikliklere, para anlaşmazlıklarına neden olabilir.18 Nisan’da sürprizlere hazır olun.
AKREP
İş yerinde kriz
Yeniay nedeniyle iş yerinde bir kriz yaşayabilirsiniz. Sıra dışı bir durum sizi zorlayabilir. 18 Nisan’da günlük rutinlerinizde zorluk çıkabilir. Bu haftanın en iyi günü 17 Nisan. Romantizm ve sosyalleşme için ideal.
YAY
Romantik bir ilişki
Yeniay romantizm, çocuklar ve yaratıcı projelerle ilgili konuları etkileyecek. Kısa süreli bir romantik ilişki yaşayabilir, çocuğunuzla ilgili beklenmedik masrafla karşılaşabilirsiniz. 6 Eylül’e kadar para konularında dikkatli olun.
OĞLAK
Kişisel meseleler
Yeniayda kişisel bir meseleyle ilgilenmek durumunda kalacaksınız. Gayrimenkulle ilgili bir konuda problem yaşayabilir, bir akrabanızdan kötü bir haber alabilirsiniz. 6 Eylül’e kadar hedeflerinizi yeniden değerlendirin.
KOVA
Sürprizlere hazır olun
Yeniay, mahallenizde sorun ya da kardeşleriniz veya komşularınızla kriz getirebilir. Son üç haftadır ulaşamadığınız kişilerle tekrar iletişime geçebilirsiniz. 18 Nisan’da yaratıcılığınızı artıracak.
BALIK
Teklif var
Bu hafta parayla ilgili duraksayan konularda ilerleme görebilirsiniz. Birisi sizden borç aldı ve ödemediyse, katı davranmak gerekebilir. 6 Eylül’e kadar arkadaşlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. 18 Nisan’da bir teklif alabilirsiniz.