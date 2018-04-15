Mücadele, değişim, aksiyon...

KOÇ

Mücadeleye hazır mısın

Koç burçları mücadeleyi sever ve yarınki yeniay size bu durumu yaratacak. Kariyerinizin gidişatından memnun değilseniz, gezegenler sizi değişiklik yapmaya teşvik edecek. Sabır başarıyı getirecek.





BOĞA

Şoke edici haberler

Bu hafta gelecek pek çok değişiklik size gergin anlar yaşatabilir. Yarın şoke edici bir haber alabilirsiniz. En iyi gününüz 17 Nisan olacak. Aşk hayatınız renkleniyor. Parlayacağınız zamanlar çok yakın.



İKİZLER

Para konusuna dikkat

Aksiyon dolu hafta sizi bekliyor. Yeniay arkadaşlarınızla problem yaşamanıza ve para konularında can sıkıcı durumlara yol açabilir. 18 Nisan’da hayallerinizi gerçekleştirmenize yardım edebilecek insanlarla tanışabilirsiniz.



YENGEÇ

Aşırı tepki vermeyin

Bu hafta kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Yeniay, kariyerinizle ilgili sinir bozucu haberler getirebilir. Beklenmedik gelişmelere aşırı tepki vermeyin. Bugünden itibaren karmaşıklıklar yavaş yavaş ortadan kalkacak.



ASLAN

Kafanız fikirle dolu

Bu hafta pek çok plan ve iddialı fikirle dolusunuz. Seyahat, eğitim gibi planlarınız varsa, bir kaç engeli aşmanız gerekecek. 17 Nisan’da, önemli konumdaki kişilerle sosyalleşmek isteyeceksiniz.



BAŞAK

Risk almayın

Bu hafta para konularında dikkatli olmanız gerek. Alışveriş ve parayla ilgili risk almayın. Haftanın macera ve eğlence için en iyi günü, kısa yolculuklar ve kültürel etkinlikler açısından 17 Nisan olacak.



TERAZİ

Sürpriz var

Bu hafta iş veya romantik birliktelikler üzerine düşünüyor olacaksınız. Yeniay bir aile krizine, planlarda beklenmedik değişikliklere, para anlaşmazlıklarına neden olabilir.18 Nisan’da sürprizlere hazır olun.



AKREP

İş yerinde kriz

Yeniay nedeniyle iş yerinde bir kriz yaşayabilirsiniz. Sıra dışı bir durum sizi zorlayabilir. 18 Nisan’da günlük rutinlerinizde zorluk çıkabilir. Bu haftanın en iyi günü 17 Nisan. Romantizm ve sosyalleşme için ideal.



YAY

Romantik bir ilişki

Yeniay romantizm, çocuklar ve yaratıcı projelerle ilgili konuları etkileyecek. Kısa süreli bir romantik ilişki yaşayabilir, çocuğunuzla ilgili beklenmedik masrafla karşılaşabilirsiniz. 6 Eylül’e kadar para konularında dikkatli olun.



OĞLAK

Kişisel meseleler

Yeniayda kişisel bir meseleyle ilgilenmek durumunda kalacaksınız. Gayrimenkulle ilgili bir konuda problem yaşayabilir, bir akrabanızdan kötü bir haber alabilirsiniz. 6 Eylül’e kadar hedeflerinizi yeniden değerlendirin.



KOVA

Sürprizlere hazır olun

Yeniay, mahallenizde sorun ya da kardeşleriniz veya komşularınızla kriz getirebilir. Son üç haftadır ulaşamadığınız kişilerle tekrar iletişime geçebilirsiniz. 18 Nisan’da yaratıcılığınızı artıracak.





BALIK

Teklif var

Bu hafta parayla ilgili duraksayan konularda ilerleme görebilirsiniz. Birisi sizden borç aldı ve ödemediyse, katı davranmak gerekebilir. 6 Eylül’e kadar arkadaşlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. 18 Nisan’da bir teklif alabilirsiniz.