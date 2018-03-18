Merkür gerilemeden önceki son günler

KOÇ

Yıldız gibi parlak

Yılın, yıldız gibi parlayacağınız bir dönemindesiniz. 19 Mart’ta yaratıcılık gerektiren bir alanda, ticarette veya pazarlıkta kendinizi en iyi şekilde ifade edebilirsiniz. 20 Mart’ta kendinizi dünyayı fethedecek kadar güçlü hissedebilirsiniz. Merkür 22 Mart’tan 15 Nisan’a kadar gerilerken sözleşme imzalamayın.





BOĞA

Hayat yavaşlıyor

Bu hafta hayat sizin için yavaşlamaya başlayacak ve dinlenmek için daha fazla zamanınız olacak. Yoga veya meditasyon öğrenmek isteyebilirsiniz. 19 Mart’ta, ihtiyacı olan birisine yardım etmeniz istenebilir. Merkür 22 Mart’tan 15 Nisan’a kadar gerilerken yarım bıraktığınız bir projeyle tekrar ilgilenebilirsiniz.



İKİZLER

Söyleyecekleriniz var

Bu hafta pek çok kişiyle konuşacaksınız ve onlara söyleyecek çok şeyiniz olacak. Merkür gerilerken, iletişim problemlerine yol açabileceğinden söylediklerinize dikkat edin. Eski bir ilişkinizde çözülemeyen bir problem tekrar su yüzüne çıkabilir. 23 Mart’ta bu duygusal yaranız iyileşecek.



YENGEÇ

Kariyer günleri

Bu hafta, ün ve başarı eviniz enerji dolarken kariyerinizle ilgilenmeniz gerekecek. 19 Mart, sunum veya toplantı yapmak için mükemmel bir gün. Merkür gerilerken yeni bir projeye başlamayın. Plüton 23 Mart’ta Venüs’e karşı gelirken, önemli kişilerin yardımını istemek için doğru zaman değil.



ASLAN

Enerjiniz artıyor

Hayat enerjiniz artacak. Seyahat planları yapabilir, eğitiminizi ilerletmeye karar verebilirsiniz. 19 Mart, yazı yazmak veya medyada görünmek için ideal. Merkür 22 Mart’tan 15 Nisan’a kadar gerilerken, teknik sorunlar yaşayabilirsiniz. 23 Mart’ta iş yerinde bir güç çekişmesi yaşanabilir.



BAŞAK

Para ön planda

Parayla ilgili konular öne çıkacak. 19 Mart bir yatırım uzmanı ya da bankacınızla görüşmek için harika bir gün. Size ödenmesi gereken nafaka, sigorta ödemesi gibi konularda iyi haberler alabilirsiniz. 23 ve 24 Mart’ta partnerinizin veya çocuğunuzun harcamaları hassas bir konu haline gelebilir.



TERAZİ

Bir aşk ilanı

Hayatınızda alacağınız derslerden birisi, insanlarla değişik koşullar altında ilişki kurmayı öğrenmek olacak. Başkaları sizi maceracı davranmaya teşvik ederek, risk almanızı isteyebilir. 19 Mart’ta bir hediye alabilir veya seyahate davet edilebilirsiniz, ya da birisi size aşkını ilan edebilir.



AKREP

Sağlığa dikkat

Bu hafta oldukça meşgulsünüz. 19 Mart, iş görüşmesi, sunum veya toplantı yapmak için ideal. Merkür 22 Mart-15 Nisan arası gerilerken, bitirdiğiniz bir projenin üzerinden geçmek durumunda kalabilir, çalışma koşullarınızda değişiklik olduğunu görebilirsiniz. Sağlığa dikkat.





YAY

Romantik hafta

Bu hafta romantik ve eğlenceli fırsatlar getirecek. 19 Mart’ta, yaratıcılığınız tavan yapacak. Merkür 22 Mart’tan 15 Nisan’a kadar gerilerken, eski bir sevgilinizle tekrar bir araya gelebilir, daha önce gittiğiniz yerlere seyahat etmek isteyebilirsiniz. Veya sizi mutlu eden şeylerle ilgilenebilirsiniz.

OĞLAK

Kafanız evle meşgul

Bu hafta özel hayatınızla ilgileneceksiniz. Evinizi satmaya çalışıyorsanız, 19 Mart’ta iyi bir teklif alabilirsiniz. Belki de evde yatılı misafir ağırlayacak, bir aile daveti vereceksiniz. Merkür gerilerken evdeki fazlalıklardan kurtulmak isteyebilir, bazı tamirat işlerini halledebilirsiniz.

KOVA

Gereksizlerden kurtulun

Bu hafta eğlencenin bir dakikasını bile kaçırmamak için erkenden uyanmak isteyeceksiniz. 19 Mart’ta kısa yolculuk yapmak, yazı yazmak veya kardeşlerinizle bir araya gelmek için harika bir gün. Merkür gerilerken, çalışma masanızın üzerinde biriken gereksiz şeylerden kurtulabilirsiniz.

BALIK

Parayla ilgili haberler iyi

19 Mart’ta elinize toplu bir para geçebilir, parayla ilgili bir konuda iyi haber alabilir ya da gelirinizi artırma şansı yakalayabilirsiniz. Merkür 22 Mart’tan 15 Nisan’a kadar gerilerken, sahip olduğunu şeyleri gözden geçirip, ihtiyacınız olmayanlardan kurtulmak isteyebilirsiniz.

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