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Susan Miller

Susan Miller

Mars, Güneş’le buluşunca

1 Eylül 2019

Güneş amaç, Mars hırs demek... Bu ikili pazar günü buluşuyor. İkizler ve Yay iş hayatında ilerlerken Yengeç ve Balık’ın gündeminde aşk var. Koç ve Aslan ise yeni başlangıçlara hazır... 

KOÇ
Yeni bir kapı açılacak

Bu hafta, başrolünde sizin olacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. Pazartesi günü Güneş Mars’la buluşacak. Bu beraberlik iki yıldır uğraştığınız bir şeyin sonlanıp yeni bir şeye başlayacağınıza işaret ediyor. Bir kapı kapanabilir, ancak kesinlikle yenisi açılacak.

BOĞA
Önemli değişiklikler

Bu hafta sürpriz gezegeni Uranüs iletişim ve aklı yöneten Merkür’le bağlantı kuracak. Bu ikili sizi sadece büyük düşünmeye değil, hayatınızda önemli değişiklikler yapıp elle tutulur sonuçlar elde etmeye teşvik edecek.

İKİZLER
Hedefe, ileri

Yöneticiniz Merkür diğer gezegenlerle iletişim içinde olacağından, zekanız önplana çıkacak. Merkür - Uranüs bağlantısı sizi rutinlerden kurtulmaya, fikirlerinizi netleştirmeye teşvik edecek. Ve hedefinize doğru yürümenizi mümkün kılacak.

YENGEÇ
Evlilik teklifi gelebilir

İlişkiler evinizdeki bağlılık gezegeni Satürn, Merkür’e olumlu sinyaller göndererek ilişkilerinizi bir sonraki aşamaya taşımanız için sizi cesaretlendirici konuşmalar yapmaya teşvik edecek. Bu bir evlilik teklifi ya da bir iş ortağınızla anlaşma imzalama şeklinde olabilir.

ASLAN
Mutlu eden yeni iş

Güneş, kazanç evinizde Mars’la bir araya gelirken yapmayı sevdiğiniz şeylerin size ne kadar maddi kazanç getirdiğini sorgulayabilirsiniz. İstediğiniz işle ilgili bir projeyi hayata geçirmeyi planlayabilirsiniz. Önümüzdeki bir kaç yıl boyunca, sizi mutlu eden işlere odaklanacaksınız.

BAŞAK
Hayallere doğru

Hep ileriyi işaret eden Mars, burcunuzdaki Güneş’e katılırken bu hafta harika bir ivme yakalayacaksınız. Hedeflerinizi belirleyip onların peşinden gitmek için ideal bir zamandasınız. Yöneticiniz Merkür, Uranüs ve Satürn’le güçlü bağlantılar kurarak hayallerinize giden yolu aydınlatacak.

TERAZİ
Sorumluluk artıyor

Yöneticiniz Venüs ev ve hane evinizdeki Satürn’le güçlü bir bağlantı kuracağından, ev hayatınızdaki sorumluluklarınız artabilir. Yeni bir bebek veya evcil hayvanla aileniz genişleyebilir ya da hayatınızda bir ev sahibi olabilirsiniz.

AKREP
Sosyalleşme zamanı

Bu hafta, yöneticiniz Mars sosyal gruplar evinizdeki Güneş’le bağlantı kuruyor. Bu, sizin hayatınızda da yeni bir sayfanın başlangıcı olacak. İnsani bir konuyla ilgilenmek ya da semtinizdeki bir sosyal gruba girmek isteyebilirsiniz.

YAY
Hızlı ilerleme

Kariyerinizde stratejik bir adım atmayı veya bir projeyi başlatmayı düşünüyor olabilirsiniz. Merkür ve Venüs burcunuzdaki Jüpiter’i harekete geçireceğinden, ilerlemenizin hızına kendiniz bile şaşırabilirsiniz. Şimdi profesyonel hayatınızda ilerisi için tohumlar ekmeyi düşünün.

OĞLAK
Ufkunuz genişliyor

Aksiyon gezegeni Mars Güneş’le bir araya geleceğinden, yurt dışına taşınmak, yeni bir dil öğrenmek gibi ufkunuzu genişletecek girişimlerde bulunabilirsiniz. Merkür ve Venüs yöneticiniz Satürn’e destekleyici sinyaller göndererek, gerekli kaynakları bulmanıza yardım edecek.

KOVA
Güzel haberler

Mars ve Güneş parası evinizde bir araya gelirken, hedeflerinize ulaşmak için dış kaynaklara ihtiyaç duyabilir, yardım isteyebilirsiniz. Merkür’ün hane evinizdeki Uranüs’le yapacağı işbirliği size tanıdığınız kişilerden iyi haberler ve hediyeler getirecek.

BALIK
Aşkta yeni aşama

Mars ve Güneş ilişkiler evinizde bir araya gelirken, aşk hayatınıza yeni bir soluk katacak. Sizden hoşlandığını düşündüğünüz birine açılabilir ya da var olan ilişkinizi bir sonraki aşamaya taşıyabilirsiniz. İlişkiniz sıcak ve canlı bir hâl alacak.

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