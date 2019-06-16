Kritik gün salı

Salı günü gerçekleşecek Merkür ve Mars buluşması, tüm burçlara hızlı düşünme ve hazırcevaplık kabiliyeti getiriyor. Ama bu durum bazı tartışmalara da neden olabilir.
KOÇ
Yüksek özgüven
Yay burcunda gerçekleşecek dolunayla seyahat planlarınızı netleştireceksiniz. Jüpiter’in Ay’a yakın olması özgüveninizin yüksek olacağına işaret ediyor.
BOĞA
Kredi cepte
Bu hafta, ev veya işiniz için başvurduğunuz kredi işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Dolunay’dan bir gün sonra, iletişim gezegeni Merkür ateşli Mars’la bir araya gelecek; hızlı düşünerek ve hazırcevap olmanızı sağlayacak.
İKİZLER
Ciddi karaklar
Dolunayla bir ilişkinizdeki önemli bir konu, bir sonraki aşamaya taşınabilir. Bu, nişanlanmaya karar verme veya iş ortaklığı başlatma gibi bir durum olabilir.
YENGEÇ
Sizin zamanınız
Güneş bu hafta burcunuza girerken, sizin zamanınızın geldiğine işaret ediyor. Güneş’le birlikte, Merkür ve Mars da burcunuza girecek.
ASLAN
Önemli olan denge
Yengeç ve Oğlak burcunda toplanan gezegenler, günlük işleriniz ve dinlenme isteğiniz arasında kalmanıza yol açabilir. Şanslısınız ki, Neptün bir denge kurmanıza yardım edecek.
BAŞAK
Aileniz büyüyebilir
Bu hafta, dolunay ev ve aile evinizi aydınlatacağından hayatınızın bu alanlarında ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Bir bebeğin katılımıyla aileniz büyüyebilirsiniz.
TERAZİ
Sabırlı olun
İletişim gezegeni Merkür kariyer evinizdeki aksiyon gezegeni Mars’la buluşurken, profesyonel hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Satürn Merkür’ün karşısında yer aldığından, iş hayatınızla evdeki sorumluklarınız arasında kalmanıza neden olabilir.
AKREP
Tasarruf planları gerçekleşiyor
Bu hafta, Yay burcunda gerçekleşecek dolunay kazanç evinizi aydınlatırken,tasarruf veya kazancınızla ilgili bir hedefinizin gerçekleştiğini görebilirsiniz. Hayatınızın bu alanında özgüveniniz yükselecek.
YAY
İstikrar sağlayacaksınız
Bu hafta, parayla ilgili bir konuda zorluk yaşayabilirsiniz. Bütçenizi hafta boyunca çok aştığınızı düşünebilirsiniz. Şanslısınız ki, mantıklı Satürn bir istikrar yakalamanıza yardım edecek.
OĞLAK
Ciddi konuşmalar
Burcunuzdaki Satürn, ilişkiler evinizdeki Merkür ve Mars’a karşı geleceğinden, romantik veya iş partnerinizle ciddi konuşmalar yapabilirsiniz. Şanslısınız ki Neptün, karşılıklı bir anlayış sağlamanıza yardım edecek.
KOVA
Verimli hafta
Bu hafta telefonlarınız susmayabilir. Salı günü, Merkür ve Mars arsasında bir bağlantı gerçekleşeceğinden, işle ilgili yapılacaklar listenizi temizleyeceksiniz Çok verimli bir hafta geçireceksiniz.
BALIK
Terfi müjdesi
Bu hafta, yaratıcı projelere odaklanmakla arkadaşlarınıza karşı olan sorumluluklarınız arasında kalabilirsiniz. Maaşınıza zam
alabilir ya da uzun süredir istediğiniz bir pozisyona gelebilirsiniz.
Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.
Kritik gün salı
Salı günü gerçekleşecek Merkür ve Mars buluşması, tüm burçlara hızlı düşünme ve hazırcevaplık kabiliyeti getiriyor. Ama bu durum bazı tartışmalara da neden olabilir.
KOÇ
Yüksek özgüven
Yay burcunda gerçekleşecek dolunayla seyahat planlarınızı netleştireceksiniz. Jüpiter’in Ay’a yakın olması özgüveninizin yüksek olacağına işaret ediyor.
BOĞA
Kredi cepte
Bu hafta, ev veya işiniz için başvurduğunuz kredi işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Dolunay’dan bir gün sonra, iletişim gezegeni Merkür ateşli Mars’la bir araya gelecek; hızlı düşünerek ve hazırcevap olmanızı sağlayacak.
İKİZLER
Ciddi karaklar
Dolunayla bir ilişkinizdeki önemli bir konu, bir sonraki aşamaya taşınabilir. Bu, nişanlanmaya karar verme veya iş ortaklığı başlatma gibi bir durum olabilir.
YENGEÇ
Sizin zamanınız
Güneş bu hafta burcunuza girerken, sizin zamanınızın geldiğine işaret ediyor. Güneş’le birlikte, Merkür ve Mars da burcunuza girecek.
ASLAN
Önemli olan denge
Yengeç ve Oğlak burcunda toplanan gezegenler, günlük işleriniz ve dinlenme isteğiniz arasında kalmanıza yol açabilir. Şanslısınız ki, Neptün bir denge kurmanıza yardım edecek.
BAŞAK
Aileniz büyüyebilir
Bu hafta, dolunay ev ve aile evinizi aydınlatacağından hayatınızın bu alanlarında ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Bir bebeğin katılımıyla aileniz büyüyebilirsiniz.
TERAZİ
Sabırlı olun
İletişim gezegeni Merkür kariyer evinizdeki aksiyon gezegeni Mars’la buluşurken, profesyonel hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Satürn Merkür’ün karşısında yer aldığından, iş hayatınızla evdeki sorumluklarınız arasında kalmanıza neden olabilir.
AKREP
Tasarruf planları gerçekleşiyor
Bu hafta, Yay burcunda gerçekleşecek dolunay kazanç evinizi aydınlatırken,tasarruf veya kazancınızla ilgili bir hedefinizin gerçekleştiğini görebilirsiniz. Hayatınızın bu alanında özgüveniniz yükselecek.
YAY
İstikrar sağlayacaksınız
Bu hafta, parayla ilgili bir konuda zorluk yaşayabilirsiniz. Bütçenizi hafta boyunca çok aştığınızı düşünebilirsiniz. Şanslısınız ki, mantıklı Satürn bir istikrar yakalamanıza yardım edecek.
OĞLAK
Ciddi konuşmalar
Burcunuzdaki Satürn, ilişkiler evinizdeki Merkür ve Mars’a karşı geleceğinden, romantik veya iş partnerinizle ciddi konuşmalar yapabilirsiniz. Şanslısınız ki Neptün, karşılıklı bir anlayış sağlamanıza yardım edecek.
KOVA
Verimli hafta
Bu hafta telefonlarınız susmayabilir. Salı günü, Merkür ve Mars arsasında bir bağlantı gerçekleşeceğinden, işle ilgili yapılacaklar listenizi temizleyeceksiniz Çok verimli bir hafta geçireceksiniz.
BALIK
Terfi müjdesi
Bu hafta, yaratıcı projelere odaklanmakla arkadaşlarınıza karşı olan sorumluluklarınız arasında kalabilirsiniz. Maaşınıza zam
alabilir ya da uzun süredir istediğiniz bir pozisyona gelebilirsiniz.
Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.