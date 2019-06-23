Korkacak bir şey yok

Bu hafta evrenin en olumlu iki gezegeni Venüs ve Jüpiter karşı karşıya geliyor. Ama endişeye gerek yok. Bu pozisyon burçlara büyüme ve gelişme getirecek. Akrep’ler zam alabilir, Yay’ların aşktan başı dönebilir.
KOÇ
İki farklı yön
Venüs ve Jüpiter haritanızda şansı simgeler. Bu iki gezegen karşıt taraflarda yer aldığında birbiriyle ilgili ama iki farklı yöne doğru çekilebilirsiniz. Yabancı bir dil öğrenmek istemek ve o dilin konuşulduğu ülkeye seyahat etmek arasında kalabilirsiniz.
BOĞA
Refah dönemi
Bu hafta başkalarının parası evinizdeki Jüpiter, kazanç evinizdeki Venüs’ün tam karşısında yer alırken bir refah dönemine girebilirsiniz. Muhtemelen projelerinizin peşinden gitmenizi sağlayacak dış kaynaklardan destek bulacaksınız.
İKİZLER
Sevildiğinizi göreceksiniz
Bu hafta hem içiniz hem dışınız parlayacak. Aşk ve güzellik gezegeni Venüs burcunuzu ziyaret ediyor. Romantik partneriniz tarafından ne kadar sevildiğinizi, arkadaşınız veya iş ortağınız tarafından ne kadar çok desteklendiğinizi fark edebilirsiniz.
YENGEÇ
Huzur bulacaksınız
Yapılacaklar listenizdeki işleri tamamlayın ve spor yaparak daha fit hale gelin. Bu tür fiziksel aktiviteleri tamamladıktan sonra oturup iç dünyanızı sorgulayabilirsiniz. Hayatınızın her alanında kendinize alan açma çabalarınız size huzur getirecek.
ASLAN
Her şey netleşecek
Bu hafta daha net düşündüğünüzü ve konuştuğunuzu fark edeceksiniz. Jüpiter sosyalleşme evinizdeki aşk ve güzellik gezegeni Venüs’ün tam karşısında yer alacak. Yaratıcı projelerinizin, sosyal çevrenizde herkesi bir araya getirmek gibi bir etkisi olabilir.
BAŞAK
Denge kurabilirsiniz
Kariyer hedefleriniz ve evdeki sorumluluklarınız arasında kaldığınızı düşünüyorsanız, bu hafta kariyer evinizdeki aşk ve güzellik gezegeni Venüs, ev ve aile evinizdeki Jüpiter’in karşısında yer alırken bir denge kurabilirsiniz.
TERAZİ
Derin konuşmalar
Bu hafta seyahat ve eğitim evinizdeki aşk ve güzellik gezegeni Venüs, öğrenme evinizdeki Jüpiter’in tam karşısında yer alırken ufkunuzu genişletme fırsatları yakalayacaksınız. Çarşamba, Merkür arkadaşlarınızla derin konuşmalar yapmanızı sağlayacak.
AKREP
Zam alabilirsiniz
Maddi açıdan harika bir dönemdesiniz. Zam alabilir ya da bir girişiminiz için gerekli parayı kolayca bulabilirsiniz. Kendini ifade evinizdeki Neptün, özgünlüğünüzü sanatsal yöntemlerle ortaya koymanız için sizi teşvik edecek.
YAY
Aştan başınız dönebilir
Bu hafta romantizmin keyfini çıkarın. Yarın, Venüs Neptün’le bağlantı kurarken aşktan başınız dönebilir. Hayatınızda biri varsa onunla zaman geçirin. Bekârsanız, karşı koyulamaz olacağınızdan, yeni birileriyle tanışma fikrine açık olun.
OĞLAK
İç dünyanıza dönebilirsiniz
Bu hafta, Venüs dinlenme evinizdeki şans gezegeni Jüpiter’in tam karşısında yer alacak. Dolayısıyla tek başınıza kalıp iç dünyanıza dönmek ve hafta boyu yaptığınız işlerden sonra biraz dinlenmek isteyebilirsiniz.
KOVA
Merkür yardım edecek
Bu hafta arkadaşlarınızla birlikteyken yaratıcılığınız çok artacak. Birlikte bir seramik kursuna veya dans dersine gidebilirsiniz. Çarşamba, iletişim gezegeni Merkür ilişkiler evinize girerek romantik partnerinizle veya ortağınızla fikir alışverişinde bulunmanıza yardım edecek.
BALIK
İş-ev dengesi
Bu hafta profesyonel dünya ve ev hayatınız arasında bir denge kurabilirsiniz. Yarın Venüs burcunuzdaki Neptün’le bağlantı kurarak hayatınızın en önemsediğiniz alanlarına kendinizi tam olarak vermeniz için yenilikçi yöntemler bulmanıza yardım edecek.
Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.
Korkacak bir şey yok
Bu hafta evrenin en olumlu iki gezegeni Venüs ve Jüpiter karşı karşıya geliyor. Ama endişeye gerek yok. Bu pozisyon burçlara büyüme ve gelişme getirecek. Akrep’ler zam alabilir, Yay’ların aşktan başı dönebilir.
KOÇ
İki farklı yön
Venüs ve Jüpiter haritanızda şansı simgeler. Bu iki gezegen karşıt taraflarda yer aldığında birbiriyle ilgili ama iki farklı yöne doğru çekilebilirsiniz. Yabancı bir dil öğrenmek istemek ve o dilin konuşulduğu ülkeye seyahat etmek arasında kalabilirsiniz.
BOĞA
Refah dönemi
Bu hafta başkalarının parası evinizdeki Jüpiter, kazanç evinizdeki Venüs’ün tam karşısında yer alırken bir refah dönemine girebilirsiniz. Muhtemelen projelerinizin peşinden gitmenizi sağlayacak dış kaynaklardan destek bulacaksınız.
İKİZLER
Sevildiğinizi göreceksiniz
Bu hafta hem içiniz hem dışınız parlayacak. Aşk ve güzellik gezegeni Venüs burcunuzu ziyaret ediyor. Romantik partneriniz tarafından ne kadar sevildiğinizi, arkadaşınız veya iş ortağınız tarafından ne kadar çok desteklendiğinizi fark edebilirsiniz.
YENGEÇ
Huzur bulacaksınız
Yapılacaklar listenizdeki işleri tamamlayın ve spor yaparak daha fit hale gelin. Bu tür fiziksel aktiviteleri tamamladıktan sonra oturup iç dünyanızı sorgulayabilirsiniz. Hayatınızın her alanında kendinize alan açma çabalarınız size huzur getirecek.
ASLAN
Her şey netleşecek
Bu hafta daha net düşündüğünüzü ve konuştuğunuzu fark edeceksiniz. Jüpiter sosyalleşme evinizdeki aşk ve güzellik gezegeni Venüs’ün tam karşısında yer alacak. Yaratıcı projelerinizin, sosyal çevrenizde herkesi bir araya getirmek gibi bir etkisi olabilir.
BAŞAK
Denge kurabilirsiniz
Kariyer hedefleriniz ve evdeki sorumluluklarınız arasında kaldığınızı düşünüyorsanız, bu hafta kariyer evinizdeki aşk ve güzellik gezegeni Venüs, ev ve aile evinizdeki Jüpiter’in karşısında yer alırken bir denge kurabilirsiniz.
TERAZİ
Derin konuşmalar
Bu hafta seyahat ve eğitim evinizdeki aşk ve güzellik gezegeni Venüs, öğrenme evinizdeki Jüpiter’in tam karşısında yer alırken ufkunuzu genişletme fırsatları yakalayacaksınız. Çarşamba, Merkür arkadaşlarınızla derin konuşmalar yapmanızı sağlayacak.
AKREP
Zam alabilirsiniz
Maddi açıdan harika bir dönemdesiniz. Zam alabilir ya da bir girişiminiz için gerekli parayı kolayca bulabilirsiniz. Kendini ifade evinizdeki Neptün, özgünlüğünüzü sanatsal yöntemlerle ortaya koymanız için sizi teşvik edecek.
YAY
Aştan başınız dönebilir
Bu hafta romantizmin keyfini çıkarın. Yarın, Venüs Neptün’le bağlantı kurarken aşktan başınız dönebilir. Hayatınızda biri varsa onunla zaman geçirin. Bekârsanız, karşı koyulamaz olacağınızdan, yeni birileriyle tanışma fikrine açık olun.
OĞLAK
İç dünyanıza dönebilirsiniz
Bu hafta, Venüs dinlenme evinizdeki şans gezegeni Jüpiter’in tam karşısında yer alacak. Dolayısıyla tek başınıza kalıp iç dünyanıza dönmek ve hafta boyu yaptığınız işlerden sonra biraz dinlenmek isteyebilirsiniz.
KOVA
Merkür yardım edecek
Bu hafta arkadaşlarınızla birlikteyken yaratıcılığınız çok artacak. Birlikte bir seramik kursuna veya dans dersine gidebilirsiniz. Çarşamba, iletişim gezegeni Merkür ilişkiler evinize girerek romantik partnerinizle veya ortağınızla fikir alışverişinde bulunmanıza yardım edecek.
BALIK
İş-ev dengesi
Bu hafta profesyonel dünya ve ev hayatınız arasında bir denge kurabilirsiniz. Yarın Venüs burcunuzdaki Neptün’le bağlantı kurarak hayatınızın en önemsediğiniz alanlarına kendinizi tam olarak vermeniz için yenilikçi yöntemler bulmanıza yardım edecek.
Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.