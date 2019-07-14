Koçlara kariyer, Yengeçlere aşk, Yaylara para

Salı gecesi güçlü bir ay tutulması yaşanacak. Ay tutulmaları daha önce gösterdiğiniz çabaların karşılığını alarak bir projenin olgunluğa ulaşmasını simgeler. Peki bu tutulma kime, ne getiriyor dersiniz?
Kariyerinizde yükseliş
KOÇ
Bu hafta salı gece yarısından sonra gerçekleşecek ay tutulması profesyonel hayatınızı yöneten evinize enerji vereceğinden, kariyerinizde önemli bir yükseliş olabilir. Altı ay boyunca gösterdiğiniz çabaların karşılığını alabilirsiniz.
Eğitim ya da macera
BOĞA
Ay tutulması yükseköğrenim ve seyahat evinizi aydınlatacağından, eğitim almak veya bir macera yaşamak harika bir fırsat. Geçen altı ay boyunca bakış açınızın genişlediğine dair emareler olup olmadığını düşünün.
Krediye başvurdunuz mu?
İKİZLER
Ay tutulması, başkalarının parası evinizi aydınlatacağından, bir akrabanızdan maddi bir hediye alabilirsiniz. Geçen altı ay içinde bir teşvik veya kredi başvurusu yaptıysanız, bunun sonucunu da alabilirsiniz.
Aşk hayatı müthiş
YENGEÇ
Ay tutulması ilişkiler evinizde. Aşk hayatınızda müthiş gelişmeler olabilir. Haritanızın bu alanı hem partnerinizi hem de iş ortağınızı yönettiğinden, sevgilinizle nişanlanmaya veya biriyle ortaklık kurmaya karar verebilirsiniz.
İşle ilgili gelişmeler
ASLAN
Ay tutulması eğlence, yaratıcılık ve çocuklar evinizde. Yaratıcı bir proje üzerinde çalışıyorsanız, şimdi son dokunuşlarını yapabilirsiniz. Aşk gezegeni Venüs, Neptün’le bağlantı kuracağından, romantik zamanlar geçirebilirsiniz.
Projeniz varsa tamamlayın
BAŞAK
Ay tutulması eğlence, yaratıcılık ve çocuklar evinizde. Yaratıcı bir proje üzerinde çalışıyorsanız, şimdi son dokunuşlarını yapabilirsiniz. Aşk gezegeni Venüs, Neptün’le bağlantı kuracağından, romantik zamanlar geçirebilirsiniz.
İşle ilgili takdir
TERAZİ
Ay tutulması hane evinizde. Evinizde yaptığınız önemli bir tadilatı bitirebilirsiniz anlamına geliyor. Perşembe günü, işyerinde bir görevi tamamlayabilir, patronunuz ya da önemli bir müşteriniz tarafından takdir edilebilirsiniz.
Kendinize zaman ayırın
AKREP
Ay tutulması iletişim evinizde. Bu yüzden konuşma ve yazma becerilerinizi kullanmak durumunda kalabilirsiniz. Hafta sonuna doğru yaratıcı aktiviteler ve spontane eğlenceler için kendinize biraz zaman ayırın.
Kazanç eviniz aydınlanıyor
YAY
Bu hafta uzun süredir beklediğiniz zammı alabilirsiniz. Salı gece yarısından sonra gerçekleşecek ay tutulması kazanç evinize enerji vereceğinden, önemli bir müşteri kazanabilir, yeni bir gelir elde edebilirsiniz.
Yeni hayatınıza hazır mısınız?
OĞLAK
Ay tutulması kişilik evinize enerji vereceğinden, düşünce yapınızda önemli bir değişimin arifesinde olabilirsiniz. Hayatınızda bir yön değişikliği yapmak istiyorsanız, bu tutulma bir sonraki adımlarınıza ivme kazandıracak.
Yalnızlık için iyi zaman
KOVA
Ay tutulması, yalnızlık ve dinlenme evinizde. Spiritüel aktiviteler ilginizi çekebilir ya da biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Meditasyon ve uzun yürüyüşler yaparak düşüncelerinizle baş başa kalmak için iyi bir zaman.
Romantik ve mutlu
BALIK
Ay tutulması arkadaşlık evinize enerji vereceğinden, sosyal bir etkinlik düzenlemek için gösterdiğiniz çabaların karşılığını alabilirsiniz. Venüs Neptün’e bir öpücük gönderip romantik ve mutlu hissetmenizi sağlayacak.
Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.
Koçlara kariyer, Yengeçlere aşk, Yaylara para
Salı gecesi güçlü bir ay tutulması yaşanacak. Ay tutulmaları daha önce gösterdiğiniz çabaların karşılığını alarak bir projenin olgunluğa ulaşmasını simgeler. Peki bu tutulma kime, ne getiriyor dersiniz?
Kariyerinizde yükseliş
KOÇ
Bu hafta salı gece yarısından sonra gerçekleşecek ay tutulması profesyonel hayatınızı yöneten evinize enerji vereceğinden, kariyerinizde önemli bir yükseliş olabilir. Altı ay boyunca gösterdiğiniz çabaların karşılığını alabilirsiniz.
Eğitim ya da macera
BOĞA
Ay tutulması yükseköğrenim ve seyahat evinizi aydınlatacağından, eğitim almak veya bir macera yaşamak harika bir fırsat. Geçen altı ay boyunca bakış açınızın genişlediğine dair emareler olup olmadığını düşünün.
Krediye başvurdunuz mu?
İKİZLER
Ay tutulması, başkalarının parası evinizi aydınlatacağından, bir akrabanızdan maddi bir hediye alabilirsiniz. Geçen altı ay içinde bir teşvik veya kredi başvurusu yaptıysanız, bunun sonucunu da alabilirsiniz.
Aşk hayatı müthiş
YENGEÇ
Ay tutulması ilişkiler evinizde. Aşk hayatınızda müthiş gelişmeler olabilir. Haritanızın bu alanı hem partnerinizi hem de iş ortağınızı yönettiğinden, sevgilinizle nişanlanmaya veya biriyle ortaklık kurmaya karar verebilirsiniz.
İşle ilgili gelişmeler
ASLAN
Ay tutulması eğlence, yaratıcılık ve çocuklar evinizde. Yaratıcı bir proje üzerinde çalışıyorsanız, şimdi son dokunuşlarını yapabilirsiniz. Aşk gezegeni Venüs, Neptün’le bağlantı kuracağından, romantik zamanlar geçirebilirsiniz.
Projeniz varsa tamamlayın
BAŞAK
Ay tutulması eğlence, yaratıcılık ve çocuklar evinizde. Yaratıcı bir proje üzerinde çalışıyorsanız, şimdi son dokunuşlarını yapabilirsiniz. Aşk gezegeni Venüs, Neptün’le bağlantı kuracağından, romantik zamanlar geçirebilirsiniz.
İşle ilgili takdir
TERAZİ
Ay tutulması hane evinizde. Evinizde yaptığınız önemli bir tadilatı bitirebilirsiniz anlamına geliyor. Perşembe günü, işyerinde bir görevi tamamlayabilir, patronunuz ya da önemli bir müşteriniz tarafından takdir edilebilirsiniz.
Kendinize zaman ayırın
AKREP
Ay tutulması iletişim evinizde. Bu yüzden konuşma ve yazma becerilerinizi kullanmak durumunda kalabilirsiniz. Hafta sonuna doğru yaratıcı aktiviteler ve spontane eğlenceler için kendinize biraz zaman ayırın.
Kazanç eviniz aydınlanıyor
YAY
Bu hafta uzun süredir beklediğiniz zammı alabilirsiniz. Salı gece yarısından sonra gerçekleşecek ay tutulması kazanç evinize enerji vereceğinden, önemli bir müşteri kazanabilir, yeni bir gelir elde edebilirsiniz.
Yeni hayatınıza hazır mısınız?
OĞLAK
Ay tutulması kişilik evinize enerji vereceğinden, düşünce yapınızda önemli bir değişimin arifesinde olabilirsiniz. Hayatınızda bir yön değişikliği yapmak istiyorsanız, bu tutulma bir sonraki adımlarınıza ivme kazandıracak.
Yalnızlık için iyi zaman
KOVA
Ay tutulması, yalnızlık ve dinlenme evinizde. Spiritüel aktiviteler ilginizi çekebilir ya da biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Meditasyon ve uzun yürüyüşler yaparak düşüncelerinizle baş başa kalmak için iyi bir zaman.
Romantik ve mutlu
BALIK
Ay tutulması arkadaşlık evinize enerji vereceğinden, sosyal bir etkinlik düzenlemek için gösterdiğiniz çabaların karşılığını alabilirsiniz. Venüs Neptün’e bir öpücük gönderip romantik ve mutlu hissetmenizi sağlayacak.
Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.