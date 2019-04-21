Karmaşaya dikkat!

Uranüs ve Güneş buluşması tüm burçları harekete geçirmeye yönlendiriyor. Ancak Neptün’ün Mars’ın gücünü perdelemesiyle işler karışıyor!
KOÇ
Tedbirli olun
Bu hafta Güneş ve Uranüs para evinizde buluşurken, parayla ilgili beklenmedik bir haber alabilirsiniz. Bu haberler olumlu veya olumsuz olabilir. ner ihtimale karşı ihtiyatlı olmanızda fayda var.
BOĞA
Parlayın!
Şimdi parlama sırası sizde sevgili Boğa. Uranüs’ün dahice potansiyelinin sizin özgünlüğünüzü desteklemesinin kıymetini bilin. Dış görünümünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz.
İKİZLER
Doğru strateji
Hafta sonuna doğru kariyer evinizdeki Neptün Mars’ın gücünü perdeleyecek. Profesyonel hayatınızda bir karışıklık hissedebilirsiniz. Bu nedenle harekete geçemeden önce stratejinizi netleştirmeniz gerekecek.
YENGEÇ
Evim güzel evim
Bu hafta arkadaşlarınız sizi şaşırtabilir. Sosyalleşme planlarınızda iptalleri ve ertelemeleri göz önünde bulundurun. Hafta sonu evde kitap okumayı ya da sevdiğiniz dizileri seyretmeyi tercih edebilirsiniz.
ASLAN
Değişimin başlangıcı
Bu hafta, Güneş Uranüs’le kariyer evinizde buluşuyor. Uranüs haritanızın bu evini önümüzdeki yedi yıl ziyaret edecek. O nedenle bu hafta gerçekleşecek gelişmeler ileride olması muhtemel heyecan verici değişimlerin habercisi olabilir.
BAŞAK
İyice düşünün
Cumartesi kariyer evinizdeki Mars ilişkiler evinizdeki Neptün’e karşı gelecek. Bu durum profesyonel hayatınızda veya ortaklıklarınızda bir karmaşaya yol açabilir. Harekete geçmeden önce iyice düşünün.
TERAZİ
Geliriniz artıyor
Bu hafta, Uranüs Güneş’le bir araya gelirken, elinize beklemediğiniz bir şekilde para geçebilir. İşin içinde Uranüs varken her şey olabileceğinden, kredi veya burs başvurusu yapıyorsanız, formları doldururken dikkatli olun.
AKREP
Beklenmedik gelişmeler
Ne yapacağı belli olmayan Uranüs ciddi ilişkiler evinizdeki Güneş’le bağlantı kurarken, bu hafta aşk hayatınız sizi şaşırtabilir. İş ortağınızdan heyecan verici bir haber alabilirsiniz ya da romantik ilişkinizde beklenmedik bir gelişme olabilir.
YAY
İvme kazanacaksınız
Aksiyon gezegeni Mars ilişkiler evinize enerji verirken, romantik veya iş partnerlerinizle olan ilişkileriniz ivme kazanabilir. İş yerindeki etkileşiminiz heyecan verici bir hal alabilir ya da evdeki işleri yapış şekliniz tamamen değişebilir.
OĞLAK
Mars etkisi
Güneş yaratıcılık evinizde Uranüs’le buluşurken, ilham verici bir hafta geçirebilirsiniz. Hafta sonunda çalışma evinizdeki Mars iletişim evinizdeki Neptün’le çekişecek. Mars’la yaşadığı bu sert açı yüzünden nereden başlayacağınızı bilemeyebilirsiniz. Odaklanırsanız, planlarınızı netleştirebilirsiniz.
KOVA
Sakin olun
Ancak Neptün’le yapacağı sert açı onun enerjisini kısıtlayacak. O nedenle, vaz geçmeden hedeflerinizi gözden geçirin. Yakında her şey daha net olacak.
BALIK
Karşınızdakini dinleyin
Ailenizden biri veya ev arkadaşınızla yapacağınız bir konuşma karmaşaya yol açabilir. Acele etmeden konuşun ve yanlış anlamaları önlemek için karşınızdakini dinleyin.
Karmaşaya dikkat!
Uranüs ve Güneş buluşması tüm burçları harekete geçirmeye yönlendiriyor. Ancak Neptün’ün Mars’ın gücünü perdelemesiyle işler karışıyor!
KOÇ
Tedbirli olun
Bu hafta Güneş ve Uranüs para evinizde buluşurken, parayla ilgili beklenmedik bir haber alabilirsiniz. Bu haberler olumlu veya olumsuz olabilir. ner ihtimale karşı ihtiyatlı olmanızda fayda var.
BOĞA
Parlayın!
Şimdi parlama sırası sizde sevgili Boğa. Uranüs’ün dahice potansiyelinin sizin özgünlüğünüzü desteklemesinin kıymetini bilin. Dış görünümünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz.
İKİZLER
Doğru strateji
Hafta sonuna doğru kariyer evinizdeki Neptün Mars’ın gücünü perdeleyecek. Profesyonel hayatınızda bir karışıklık hissedebilirsiniz. Bu nedenle harekete geçemeden önce stratejinizi netleştirmeniz gerekecek.
YENGEÇ
Evim güzel evim
Bu hafta arkadaşlarınız sizi şaşırtabilir. Sosyalleşme planlarınızda iptalleri ve ertelemeleri göz önünde bulundurun. Hafta sonu evde kitap okumayı ya da sevdiğiniz dizileri seyretmeyi tercih edebilirsiniz.
ASLAN
Değişimin başlangıcı
Bu hafta, Güneş Uranüs’le kariyer evinizde buluşuyor. Uranüs haritanızın bu evini önümüzdeki yedi yıl ziyaret edecek. O nedenle bu hafta gerçekleşecek gelişmeler ileride olması muhtemel heyecan verici değişimlerin habercisi olabilir.
BAŞAK
İyice düşünün
Cumartesi kariyer evinizdeki Mars ilişkiler evinizdeki Neptün’e karşı gelecek. Bu durum profesyonel hayatınızda veya ortaklıklarınızda bir karmaşaya yol açabilir. Harekete geçmeden önce iyice düşünün.
TERAZİ
Geliriniz artıyor
Bu hafta, Uranüs Güneş’le bir araya gelirken, elinize beklemediğiniz bir şekilde para geçebilir. İşin içinde Uranüs varken her şey olabileceğinden, kredi veya burs başvurusu yapıyorsanız, formları doldururken dikkatli olun.
AKREP
Beklenmedik gelişmeler
Ne yapacağı belli olmayan Uranüs ciddi ilişkiler evinizdeki Güneş’le bağlantı kurarken, bu hafta aşk hayatınız sizi şaşırtabilir. İş ortağınızdan heyecan verici bir haber alabilirsiniz ya da romantik ilişkinizde beklenmedik bir gelişme olabilir.
YAY
İvme kazanacaksınız
Aksiyon gezegeni Mars ilişkiler evinize enerji verirken, romantik veya iş partnerlerinizle olan ilişkileriniz ivme kazanabilir. İş yerindeki etkileşiminiz heyecan verici bir hal alabilir ya da evdeki işleri yapış şekliniz tamamen değişebilir.
OĞLAK
Mars etkisi
Güneş yaratıcılık evinizde Uranüs’le buluşurken, ilham verici bir hafta geçirebilirsiniz. Hafta sonunda çalışma evinizdeki Mars iletişim evinizdeki Neptün’le çekişecek. Mars’la yaşadığı bu sert açı yüzünden nereden başlayacağınızı bilemeyebilirsiniz. Odaklanırsanız, planlarınızı netleştirebilirsiniz.
KOVA
Sakin olun
Ancak Neptün’le yapacağı sert açı onun enerjisini kısıtlayacak. O nedenle, vaz geçmeden hedeflerinizi gözden geçirin. Yakında her şey daha net olacak.
BALIK
Karşınızdakini dinleyin
Ailenizden biri veya ev arkadaşınızla yapacağınız bir konuşma karmaşaya yol açabilir. Acele etmeden konuşun ve yanlış anlamaları önlemek için karşınızdakini dinleyin.