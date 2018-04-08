Kariyerde ilerleme, aşk hayatında gelişmeler ve para...

Merkür gerilemeye devam ediyor etmesine ama önümüzdeki hafta pek çok burca güzel sürprizler getirecek. Akrepleri üç romantik gün bekliyor, Balıklar çok önemsedikleri bir hedeflerini gerçekleştirecek.

Jüpiter’in etkisi Başakların uzun süreli çözümler bulmasına yardım edecek, Neptün de büyük resmi görmelerini sağlayacak.

KOÇ

Sosyalleşmek için ideal

Sektörünüzde profilinizi yükseltecek kişilerle bağlantı kuracaksınız. Ancak 10 Nisan’da önemli konumdaki kişilerden yardım istemeniz doğru olmayacak. Ancak aynı gün sosyalleşmek için ideal bir gün.



BOĞA

Romantizm ve eğlence

Uzun mesafeli bir yolculuk yapabilirsiniz. Spiritüel aktivitelerin yapıldığı bir dağ oteline ya da yaratıcı bir proje üzerinde çalışabileceğiniz bir yere gidebilirsiniz. Romantizm ve eğlence için en iyi günler 10-12 Nisan.

İKİZLER

Bol kazançlı bir iş

Para konularına eğileceksiniz. Sektörünüzde profilinizi yükseltecek prestijli ve bol kazançlı bir iş alabilirsiniz. Bir televizyon programına katılabilirsiniz veya medyada hakkınızda olumlu haberler çıkabilir.

YENGEÇ

Daha fazla aşk

10-12 Nisan’daki olumlu Venüs geçişi arkadaşlarınızla hoş vakit geçirmek için size iki harika akşam sunacak. Gerçek aşk evinizdeki Jüpiter hafta sonunda Plüton’la uyum içinde olacak ve size daha fazla aşk getirecek.

ASLAN

Mars-Neptün uyumu

10 Nisan’da önemli birisiyle anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Ancak o akşam sizi destekleyen kişilerle bir araya gelmek için uygun. Hafta sonu Mars Neptün’le uyum içinde olacak, size eğlence ve romantizm getirecek.

BAŞAK

Güzel bir akşam

10 Nisan’da artık size bir yararı olmayan harcamalarınızdan kurtulacaksınız. Aynı gün Mars Venüs’le uyum içinde olacağından güzel bir akşam geçirebilirsiniz. Jüpiter, uzun süreli çözümler bulmanıza yardım edecek.

TERAZİ

Diplomatik davranın

Muhtemelen anne veya babanızla ilgilenmek durumunda kalacaksınız. 10 Nisan’da bir akrabanızın direnciyle karşılaşabilirsiniz. Diplomatik davranma yeteneğinizi kullanarak durumun üstesinden gelebilirsiniz.

AKREP

Sosyalleşme günü

Bu hafta söyleyecek çok şeyiniz olacak. İşinizde pazarlıklar, toplantılar ve seyahatlerle meşgul olacaksınız. Romantizm için üç muhteşem gün sizi bekliyor. 10 Nisan, sosyalleşmek için harika bir gün olacak.



YAY

Eğlenceli bir aktivite

Bu hafta ilginizi para ve romantik konular arasında paylaştıracaksınız. Hediye ve şans gezegeni Jüpiter Plüton’la iş birliği yaparak gelirinizi artırmak için uğraşacak. Birisiyle çıkıyorsanız, 12 ve 14 Nisan’da eğlenceli bir aktivitenin keyfini çıkarabilirsiniz.



OĞLAK

Hazırlık haftası

Evle ilgili alım-satım, taşınma, tamirat veya dekorasyonla ilgili bir konu varsa, bu hafta ön hazırlıkları yapın. Harekete geçmek için, 15 Nisan’da Koç burcunda gerçekleşecek yeniaydan bir hafta sonrasını bekleyin.



KOVA

İlham Neptün’den...

Verimli bir hafta geçireceksiniz. 12 ve 14 Nisan’da Neptün size ilham verecek. Ayrıca, 14 Nisan’da size profesyonel açıdan destek olabilecek önemli konumdaki birisiyle gizli bir toplantı yapmak için iyi bir zamanda olacaksınız.

BALIK

Fikirler için en iyi gün

Bu hafta gezegenler çok önemsediğiniz bir hedefinizi gerçekleştirmeniz için size yardım edecek. 10 Nisan akşamı birisiyle çıkmak için ideal bir zaman olacak. 12 ve 14 Nisan da yaratıcı fikirlerinizi ortaya çıkarmak için en iyi günler.

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