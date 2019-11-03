Haftasonuna kadar dikkat!

Geçen hafta yeniayla birlikte başlayan sıkıntılı dönem, bu haftasonuna doğru yumuşamaya başlıyor. Bütün burçlara sabır, anlayış ve daha fazla empati gerekiyor.
Önemli kişilerle anlaşmazlık
KOÇ
Bire bir ilişkilerinizde önemli konumdaki kişilerle anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Bir iş ortağınız varsa, aranızda bir konuda ayrılık çıkabilir ya da birinizin kendini öne çıkarma çabaları diğerinizin sinirine dokunabilir.
Öğrenci misiniz?
BOĞA
Hafta başında yurtdışı kaynaklı zorluklar yaşayabilirsiniz. Yahut öğrenciyseniz, bir sınava hazırlanmak için konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. Şanslısınız ki Cuma günü Güneş sizi rahatlatacak.
Beklenmedik masraflar
İKİZLER
Beklemediğiniz masraflarla karşılaşabilirsiniz. Çocuklarınız varsa, nafaka ve geçim yardımı gibi onlarla ilişkili gelirlerinizde bir sorun olabilir. Ancak şanslısınız ki, cumartesi günü olumlu bir ortam oluşacak.
Anlayışlı olumaya çalışın
YENGEÇ
Sevdiklerinize karşı daha anlayışlı olmaya çalışın. Partneriniz veya siz normalden daha hassas olabilirsiniz. Hafta sonuna doğru daha uygun bir ortam olacak ve sizi her türlü meseleyi konuşmaya teşvik edecek.
Ufak konulara takılmayın
ASLAN
Bu hafta işyerinizde daha gergin olabilir ve üstlerinize karşı hiçbir konuda alttan almayı istemeyebilirsiniz. Nelere karşı yere sağlam basmanız gerektiğini iyi seçmelisiniz. Ufak tefek konulara pek aldırış etmeyin.
Çocuğunuz var mı?
BAŞAK
Bu hafta para sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Çocuklarınız varsa yeni kıyafetler almak veya diş doktoru gibi onlarla ilgili masraflar sizi zorlayabilir. Çocuklarınız yoksa gece dışarı çıkmak gibi aktiviteler bütçenizi zorlayabilir.
Gerginliktenuzak durun
TERAZİ
Bu hafta, anne-babanız veya evinizi paylaştığınız biriyle bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Bu, sizin gibi aklı başında bir burç için sıradışı bir durum olacak. Kendinizi bir gerginliğin içinde bulursanız, durumu zamana bırakın.
Sinirli mesajlara dikkat
AKREP
Bir e-maile kızgın bir cevap yazmaya meyilliyseniz, göndermeden önce hafta sonuna kadar bekleyip yazdıklarınızı tekrar okuyun. Merkür ve Plüton uyumu, başkalarıyla kurduğunuz iletişimde sizi daha sabırlı yapacak.
Borç vermeden önce...
YAY
Arkadaşlarınızla para konularında anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Birine borç vermek veya almak için uygun bir zaman değil. Borcun ne zaman ve nasıl ödeneceği konusunda yanlış anlamalar yaşamanız mümkün.
İşyerinde kendinize hakim olun
OĞLAK
İşle ilgili konular aklınızı kurcalayabilir. Özellikle müşterileriniz ve yöneticilerinizle ilişkilerinizde dikkatli ve kendinize hakim olun. Cuma günü gerginlikler azalacak ve patronunuz sizi dinlemeye hazır olacak.
Seyahat planınız var mı?
KOVA
Seyahat planlarınız varsa beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yurtdışına gidecekseniz vize ve diğer evraklarınızın tam olduğunu dikkatlice kontrol edin. Hafta başında karşılaştığınız zorluklar ortadan kalkmaya başlayacak.
Hafta sonunu bekleyin
BALIK
Arkadaşlarınızla yaptığınız bir iş girişiminde problem yaşayabilirsiniz. Bir kredi veya yatırım almayı bekliyorsanız, ekstra bir zorluk çıkabilir. Merak etmeyin, hafta sonuna doğru daha olumlu bir atmosfer oluşacak.
Haftasonuna kadar dikkat!
Geçen hafta yeniayla birlikte başlayan sıkıntılı dönem, bu haftasonuna doğru yumuşamaya başlıyor. Bütün burçlara sabır, anlayış ve daha fazla empati gerekiyor.
Önemli kişilerle anlaşmazlık
KOÇ
Bire bir ilişkilerinizde önemli konumdaki kişilerle anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Bir iş ortağınız varsa, aranızda bir konuda ayrılık çıkabilir ya da birinizin kendini öne çıkarma çabaları diğerinizin sinirine dokunabilir.
Öğrenci misiniz?
BOĞA
Hafta başında yurtdışı kaynaklı zorluklar yaşayabilirsiniz. Yahut öğrenciyseniz, bir sınava hazırlanmak için konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. Şanslısınız ki Cuma günü Güneş sizi rahatlatacak.
Beklenmedik masraflar
İKİZLER
Beklemediğiniz masraflarla karşılaşabilirsiniz. Çocuklarınız varsa, nafaka ve geçim yardımı gibi onlarla ilişkili gelirlerinizde bir sorun olabilir. Ancak şanslısınız ki, cumartesi günü olumlu bir ortam oluşacak.
Anlayışlı olumaya çalışın
YENGEÇ
Sevdiklerinize karşı daha anlayışlı olmaya çalışın. Partneriniz veya siz normalden daha hassas olabilirsiniz. Hafta sonuna doğru daha uygun bir ortam olacak ve sizi her türlü meseleyi konuşmaya teşvik edecek.
Ufak konulara takılmayın
ASLAN
Bu hafta işyerinizde daha gergin olabilir ve üstlerinize karşı hiçbir konuda alttan almayı istemeyebilirsiniz. Nelere karşı yere sağlam basmanız gerektiğini iyi seçmelisiniz. Ufak tefek konulara pek aldırış etmeyin.
Çocuğunuz var mı?
BAŞAK
Bu hafta para sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Çocuklarınız varsa yeni kıyafetler almak veya diş doktoru gibi onlarla ilgili masraflar sizi zorlayabilir. Çocuklarınız yoksa gece dışarı çıkmak gibi aktiviteler bütçenizi zorlayabilir.
Gerginliktenuzak durun
TERAZİ
Bu hafta, anne-babanız veya evinizi paylaştığınız biriyle bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Bu, sizin gibi aklı başında bir burç için sıradışı bir durum olacak. Kendinizi bir gerginliğin içinde bulursanız, durumu zamana bırakın.
Sinirli mesajlara dikkat
AKREP
Bir e-maile kızgın bir cevap yazmaya meyilliyseniz, göndermeden önce hafta sonuna kadar bekleyip yazdıklarınızı tekrar okuyun. Merkür ve Plüton uyumu, başkalarıyla kurduğunuz iletişimde sizi daha sabırlı yapacak.
Borç vermeden önce...
YAY
Arkadaşlarınızla para konularında anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Birine borç vermek veya almak için uygun bir zaman değil. Borcun ne zaman ve nasıl ödeneceği konusunda yanlış anlamalar yaşamanız mümkün.
İşyerinde kendinize hakim olun
OĞLAK
İşle ilgili konular aklınızı kurcalayabilir. Özellikle müşterileriniz ve yöneticilerinizle ilişkilerinizde dikkatli ve kendinize hakim olun. Cuma günü gerginlikler azalacak ve patronunuz sizi dinlemeye hazır olacak.
Seyahat planınız var mı?
KOVA
Seyahat planlarınız varsa beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yurtdışına gidecekseniz vize ve diğer evraklarınızın tam olduğunu dikkatlice kontrol edin. Hafta başında karşılaştığınız zorluklar ortadan kalkmaya başlayacak.
Hafta sonunu bekleyin
BALIK
Arkadaşlarınızla yaptığınız bir iş girişiminde problem yaşayabilirsiniz. Bir kredi veya yatırım almayı bekliyorsanız, ekstra bir zorluk çıkabilir. Merak etmeyin, hafta sonuna doğru daha olumlu bir atmosfer oluşacak.